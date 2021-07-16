Дайджест: Меркель и Байден заявили о разногласиях по "Северному потоку"

час назад

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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Вашингтоне зявили о различии позиций по поводу строительства Россией газопровода "Северный поток-2".

Это был последний официальный визит Меркель в США на посту канцлера. Транзит российского газа через Украину и строительство "Северного потока" были главным темами переговоров.

"У хороших друзей бывают разногласия", - сказал Байден на итоговой пресс-конференции, отметив, что он выразил свои опасения по поводу строительства российского газопровода.

Меркель заявила, что Украина остается страной-транзитером российского газа, а в случае нарушений обязательств со стороны Москвы у ЕС есть "много инструментов".

"Для меня "Северный поток" является дополнительным проектом, он не замещает транзит российского газа через Украину", - заявила Меркель.

Лидеры США и Германии также обсудили пандемию коронавируса и наводнения в Германии, которые унесли жизни нескольких десятков людей.

Ангела Меркель заявила, что окончательный масштаб трагедии будет известен в ближайшие дни.

Байден перед переговорами заявил, что намерен в ближайшее время посетить Германию. На итоговой пресс-конференции он сказал, что будет скучать по Меркель, когда она уйдет в отставку.

Российский президент Владимир Путин выступит на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии.

В Дохе состоятся переговоры представителей правительства Афганистана и движения "Талибан" (запрещено в России).

По данным афганских СМИ, в Катар отправилась делегация из 11 афганских политиков.

Автор фото, AFP

В пятницу начинается олимпийское перемирие, которое традиционно объявляется на время проведения Олимпийских игр.

Традиция перемирия между враждующими сторонами появилась в Древней Греции.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Автор фото, facebook.com/roman badanin

Генпрокуратура России накануне объявила нежелательной организацией юридическое лицо издания "Проект". Его главред Роман Баданин и четверо журналистов включены в реестр "иностранных агентов".

"Проект" специализируется на расследованиях о высших эшелонах российской власти. В конце июня у его основателя Баданина и еще двух журналистов прошли обыски.

Как сообщили российские СМИ, заявление в прокуратуру еще зимой написал руководитель "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин.

В разговоре с Би-би-си Бородин подтвердил, что писал такое заявление: "Я хочу жить в нормальной стране, чтобы не было межнациональной розни, чтобы не было как на Майдане, чтобы было тихо-спокойно".

Позднее Бородин уточнил, что эти слова относятся в первую очередь к другому его заявлению - в адрес "Открытых медиа" экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

На вопрос, ожидал ли Бородин, что "Проект" признают нежелательной организацией, он ответил: "Решение принимала Генеральная прокуратура, надо им задавать вопрос".

Автор фото, AFP

Известный нидерландский журналист Питер Р. де Врис, писавший о преступном мире, умер от ран спустя девять дней после того, как в него стреляли в центре Амстердама.

"Питер боролся до конца, но не смог победить", - говорится в заявлении телеканала RTL News, где работал журналист.

Де Врису не раз угрожали представители преступного мира. В 2019 году полиция сообщила ему, что он включен в число людей, убийство которых планирует один из наиболее известных в Нидерландах преступников.

RTL News сообщил, что де Врис скончался в окружении родных и близких.

"Питер жил с в соответствии со своими принципами. "Согнув колени, не будешь свободным", - говорил он. Мы гордимся им", - говорится в заявлении семьи.

Автор фото, Blue Origin

18-летний Оливер Дэмен, который полетит к границе космоса с основателем Amazon Джеффом Безосом 20 июля, станет самым молодым участником подобных экспедиций.

Ранее место на полет в космос с Безосом и его братом Марком было продано на онлайн-аукционе за 28 миллионов долларов. Еще одно место досталось 82-летней американке Уолли Фанк.

Победитель аукциона, пожелавший остаться анонимным, отказался от полета из-за "конфликтов в расписании", и намерен отправиться в космос на следующем рейсе корабля New Shepard.

Из-за отказа глава голландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоуз Деймона, который выкупил место на втором рейсе, мог полететь 20 июля, однако решил вместо себя отправить сына.

Компания Blue Origin сообщает, что полет "станет исполнением мечты всей жизни подростка, который с четырех лет увлекается космосом, Луной и ракетами". Во сколько его отцу обошелся билет, не сообщается.

Многоразовый космический корабль New Shepard отправит Безоса и трех других членов экипажа на высоту более 100 км. Полет продлится около 10 минут.

Капсула с пассажирами вернется на Землю с помощью парашютов.

Автор фото, AFP

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