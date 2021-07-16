Пассажирский самолёт Ан-28 пропал в Томской области
Самолет Ан-28 с пассажирами на борту пропал в Бакчарском районе Томской области.
"Не вышел на связь самолет Ан-28 компании ОАО "Сибирская легкая авиация", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Информацию о пропаже самолета подтверждает и источник Интерфакса. "Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", - сказал источник агентства.
Самолет совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.
"По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", - сказал источник.
В оперштабе считают крушение или аварийную посадку основными версиями пропажи Ан-28.
По уточненной информации, на борту пропавшего самолета находились 17 человек, включая четырех детей и трёх членов экипажа.
Ан-28 - двухмоторный турбовинтовой самолёт, разработан еще в советское время. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на дальность до 2 тысяч километров.
Пропавший самолет Ан-28 - 1989 года выпуска, ранее эксплуатировался авиалиниями Кыргызстана, затем с 2003-го по 2007 год находился там же на хранении, рассказал Интерфаксу информированный источник. С 2014 года, по его словам, самолет используется авиакомпанией "Сила" (Сибирская легкая авиация).
На Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26, на борту 28 человек
Самолет Ан-26, направлявшийся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время, на борту было 28 человек, сообщили в МЧС. СМИ пишут, что самолет мог потерпеть крушение при заходе на посадку. Поиски ведутся над морем и сушей.
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