Пассажирский самолёт Ан-28 пропал в Томской области

38 минут назад

Автор фото, Vladimir Malygin/TASS Подпись к фото, Ан-28 - двухмоторный турбовинтовой самолет, разработан для местных авиалиний (архивное фото)

Самолет Ан-28 с пассажирами на борту пропал в Бакчарском районе Томской области.

"Не вышел на связь самолет Ан-28 компании ОАО "Сибирская легкая авиация", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Информацию о пропаже самолета подтверждает и источник Интерфакса. "Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", - сказал источник агентства.

Самолет совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.

"По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", - сказал источник.

В оперштабе считают крушение или аварийную посадку основными версиями пропажи Ан-28.

По уточненной информации, на борту пропавшего самолета находились 17 человек, включая четырех детей и трёх членов экипажа.

Ан-28 - двухмоторный турбовинтовой самолёт, разработан еще в советское время. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на дальность до 2 тысяч километров.