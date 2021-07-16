В Беларуси начались обыски у журналистов "Радио Свобода"

33 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Массовые обыски, задержания и аресты начались после того, как белорусы стали протестовать против избрания Лукашенко на шестой срок в прошлом году

В Беларуси проходят обыски у известных журналистов, силовики выламывают двери в квартиры, забирают технику. На данный момент правоохранители пришли к 17 журналистам.

Большая часть обысков затронула сотрудников "Белсат" и "Радио свобода" и журналистов, которые сотрудничали с этими СМИ в Пинске, Гродно и Гомеле. Некоторые из журналистов задержаны, в чем они подозреваются, пока озвучено не было.

"Олежку увезли в наручниках. Его и мои телефоны, все компьютеры и ноутбуки были конфискованы. Приходило девять человек. У меня тоже забрали все деньги, даже белорусские рубли. И еще 300 долларов, которые лежали на черный день. Мы ожидали этого каждый день", - так описала коллегам произошедшее утром жена журналиста "Радио свобода" Олега Груздиловича.

Силовики также пришли с обыском к директору общественного объединения "Экодом" Марине Дубиной. Ее организация занималась вопросами экологического образования, а также помогала защищать права людей на благоприятную окружающую среду.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Журналисты "Радио Свобода" к которым сегодня пришли с обыском, говорят, что ожидали такого развития событий

К Дубининой пришли по статьям "Организация массовых беспорядков" и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Волна массовых обысков началась в Беларуси 14 июля, когда силовики пришли в офисы 23 неправительственных организаций.

С тех пор задержания и обыски квартир правозащитников и журналистов проводятся каждый день. 14 июля обыски прошли в домах и офисах таких организаций как Белорусский Хельсинкский Комитет, "Весна", "Имена", "Правозащитники против смертной казни" и других. Обыски шли не только в Минске, но и в других городах Беларуси, в Гродно и Бресте.

В отношении "Весны" в марте 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье 342 УК Беларуси (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Связаны ли проходящие обыски с этим делом, неизвестно.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Обыски у белорусских активистов, журналистов и правозащитников проходят так же регулярно, как встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

Рейды начались после после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию, где он встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

На той встрече Лукашенко посетовал, что Беларусь имеет дело с "неправительственными организациями и так называемыми западными СМИ, которые представляли нам демократию, но на самом деле они насаждали не демократию, а террор".

Некоторое время назад власти Беларуси запретили доступ к одному из старейших новостных медиа страны, сайту издания "Наша Ніва", а также наиболее популярному новостному порталу страны "ТУТ.BY".

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых Александр Лукашенко в шестой раз подряд остался у руля страны. Страны Запада результаты этого голосования не признали, заявив, что выборы не были свободными и справедливыми. По стране прокатилась волна массовых протестов, которые были жестко подавлены властями. Тысячи человек получили травмы, некоторые - серьезные увечья. Сотни были арестованы и провели время в заключении.