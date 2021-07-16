Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитников "Команда 29"

Дарья Напеева, Сергей Горяшко

Русская служба Би-би-си

11 минут назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Против руководителя "Команды 29" Ивана Павлова (слева) ранее возбудили уголовное дело

Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29" по требованию Генпрокуратуры. Юристы этой правозащитной НКО считаются главными специалистами в России по делам о госизмене: они вели дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и защищали сторонников Навального. В апреле против руководителя "Команды 29" адвоката Ивана Павлова возбудили уголовное дело, в офисе проекта прошли обыски.

Сайт заблокирован на основании требования Генпрокуратуры от 15 июля, о чем сообщила "Команда 29" в своем телеграм-канале на следующий день. Надзорное ведомство посчитало, что на сайте проекта размещались материалы нежелательной организации.

Речь идет о зарегистрированной в Чехии организации Společnost Svobody Informace ("Общество свободы информации"), которая была признана нежелательной в России 29 июня. Дарья Сухих (сейчас она старший юрист проекта) и глава объединения Иван Павлов были президентами этого чешского фонда еще до основания "Команды 29" в 2015 году.

"Никаких материалов данной организации на нашем сайте нет. С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства, - заявили в "Команде 29". - Мы расцениваем решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты".

Юристы "Команды 29" собираются обжаловать блокировку сайта, называя ее "откровенно незаконной".

Блокировка сайта "Команды 29" - часть "одной спланированной атаки" на объединение и его лидера Ивана Павлова, заявил Би-би-си юрист проекта Евгений Смирнов. Посещаемость сайта - 71 тысяча уникальных пользователей в месяц, уточнил Смирнов.

Чем известна "Команда 29"

"Команда 29" - некоммерческий проект, объединяющий адвокатов, юристов и журналистов. Они специализируются на делах, связанных с информацией, в том числе с гостайной, а также защищают обвиняемых в госизмене.

Название проекта отсылает к 29-й статье Конституции России (о свободе мысли и слова, свободе прессы и запрете цензуры, праве свободно искать и распространять информацию), а также к 29-й главе Уголовного кодекса России (государственная измена, шпионаж, разглашение государственной тайны).

Среди громких процессов "Команды 29", - дело Оксаны Севастиди, обвиненной в госизмене за СМС об увиденной ею военной технике, дела ученого Виктора Кудрявцева, журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Павлов, кроме того, защищал военного журналиста Григория Пасько, топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан и добивался рассекречивания документов вокруг смерти шведского дипломата Рауля Валленберга.

На сайте "Команды 29" помимо памяток о том, как вести себя на допросах или во время обысков публиковались документы по делам, которые вели адвокаты правозащитного объединения. На сайте, в частности, выложили текст решения Мосгорсуда о признания ФБК и Штабов Навального экстремистскими организациями. Процесс по этому делу был засекречен, но решение не было опубликовано судом, хотя само по себе оно не засекречено.

Публиковала "Команда 29" и материалы дела топ-менеджера "Интер РАО" Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Ее процесс тоже проходил в закрытом режиме, поскольку был связан с гостайной.

Дело против Павлова

Активная работа с журналистами стала причиной уголовного преследования руководителя "Команды 29", адвоката Ивана Павлова. В конце апреля на него завели дело по статье 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования).

Следователи центрального аппарата Следственного комитета возбудили дело в связи с двумя эпизодами: оба связаны с процессом над журналистом Ивана Сафронова. Его тоже защищает Павлов и другой адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов. Разглашением данных СК посчитал передачу Павловым газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, датированное 13 июля. А также то, что в марте Павлов рассказал журналистам о появлении в деле Сафронова секретного свидетеля под псевдонимом "Ландер".