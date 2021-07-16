Российский фильм получил гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале

час назад

Автор фото, Anadolu Agency

Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", спродюсированный Александром Роднянским, получил гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.

Награду получил продюсер фильма, двукратный номинант на "Оскара" Александр Роднянский. "К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас", - сказал он со сцены. Продюсер поблагодарил от лица режиссера всю съемочную группу и Александра Сокурова: 33-летняя Коваленко - студентка мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете.

Сценарий фильма также написала Кира Коваленко. Главную роль исполняет живущая во Владикавказе актриса Милана Агузарова. "Мы это сделали", - написала она в "Инстаграме".

В программу "Особый взгляд", которая считается следующей по значимости после основного конкурса фестиваля, в этом году попали два российских фильма - "Разжимая кулаки" и "Дело" Алексея Германа-младшего. Всего в этой программе участвовало 20 лент. Приз жюри получил фильм Great Freedom ("Великая свобода") Себастьяна Майзе, особое упоминание - Prayers for the Stolen ("Молитвы похищенных") Татьяны Уэзо.

Действие фильма тоже происходит в Северной Осетии. Главная героиня живет в строгой шахтерской семье, порядки в которой определяет ее отец, и мечтает вырваться из этого мира.

В основной конкурсной программе фестиваля - фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе": экранизация вышедшего в 2016 году и обласканного критиками романа екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

Церемония закрытия фестиваля состоится уже завтра, и тогда же будут объявлены его лауреаты. В 2018 году картина Серебренникова "Лето" о Викторе Цое участвовала в основной программе фестиваля и получила приз за лучший саундтрек.

74-й Каннский кинофестиваль стал первым полноценным с начала пандемии в марте прошлого года. В этом году в Канне снова, как до пандемии, можно было увидеть красную дорожку, множество звезд и дорогие яхты.