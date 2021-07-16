Крупнейший развод в Лондоне закончился мировой. Ахмедовы поделили нажитый в России $1 млрд

час назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Татьяна и Темур Ахмедовы

Бывшая супруга бывшего российского газового магната согласилась на мировую в крупнейшем бракоразводном процессе в истории английского правосудия. Она получит около 200 млн долларов, или треть присужденной ей пять лет назад доли семейного богатства.

Татьяна и Фархад Ахмедовы помирились лишь после второго раунда схватки в английском суде, по итогам которого судья обязала не только экс-мужа Татьяны, но и их старшего сына Темура заплатить ей около 100 млн долларов.

Как сообщил в пятницу вечером судебный корреспондент британского агентства PA, Ахмедова получила коллекцию произведений искусства и деньги. Примерно половину - 103 млн долларов - она отдала юристам, бесплатно представлявшим ее интересы в суде в расчете на долю присужденного в случае успеха.

Татьяна отсудила у Фархада около 600 млн долларов в 2016 году, но за 4 года смогла выручить лишь около 5 млн от продажи семейного вертолета. Она охотилась за активами бывшего супруга по всему миру: от России и Маршалловых Островов до Кипра, Франции и США.

Год назад она проиграла в Дубае судебную тяжбу за девятипалубную семейную яхту Luna, купленную у Романа Абрамовича примерно за 350 млн долларов в 2014 году. После чего подала в суд на сына Темура, обвинив его в том, что он помогает отцу прятать от нее деньги, лодку, картины и собственность в офшорах.

Судья приняла сторону Татьяны и обязала ее сына выплатить матери 100 млн долларов. Уйти от этого решения Темуру было бы сложнее - он гражданин Великобритании и живет в Лондоне. В отличие от отца, ведущего дела из России и Азербайджана.

Пара поженилась в начале 1990-х, но основательно разбогатела лишь в 2012 году, когда Фархад продал долю в газовой компании "Нортгаз" за 1,4 млрд долларов. В 2013-м Татьяна подала на развод в Англии, где она жила с 1994 года и где выросли их двое сыновей.

Русская служба Би-би-си подробно освещала громкую тяжбу. Подробный рассказ о самом громком семейном споре за нажитые в России капиталы читайте по ссылкам:

Тяжбе Ахмедовых вряд ли удастся надолго сохранить статус самой дорогой. Лондон - мировая столица разводов, и уже в ближайшее время нас ждет новый громкий процесс с участием россиян.

На этот раз бывшая жена российского магната Владимира Потанина Наталия попытается отсудить у него половину состояния. А оно оценивается в 30 млрд долларов.