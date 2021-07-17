"Они убивают людей". Байден обрушился на Facebook за дезинформацию о Covid-19

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джо Байден говорит, что пандемия распространяется среди тех, кто не прошел вакцинацию

Президент США Джо Байден резко раскритиковал социальную сеть Facebook за то, что она, по его мнению, не делает достаточно для борьбы с дезинформацией о вакцинах против коронавируса.

Журналисты спросили американского лидера, что он думает о роли таких компаний, как Facebook, в распространении ложных сведений о вакцинации и пандемии Covid-19. "Они убивают людей, - ответил на это Байден. - Пандемия сейчас идет только среди тех, кто не вакцинировался".

Первую дозу одной из вакцин против коронавируса получили около 67,9% взрослого населения США, а 59,2% - прошли полную вакцинацию. Но многие люди не делают прививки, поскольку настроены против вакцинации.

В четверг в США было зафиксировано более 33 тыс. новых случаев заболевания, а среднее число заболевших за семь дней выросло на 70% по сравнению с предыдущей неделей. При этом пациентов в больницах стало больше на 36%, а летальных исходов - на 26% (среднее ежедневное число умерших за неделю при этом составило 211 человек).

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джефф Зиентс заявил, что рост заболеваемости и смертности связан с тем, что люди отказываются прививаться. "На американцев, не прошедших вакцинацию, приходятся практически все последние госпитализации и смерти, связанные с Covid-19", - сказал чиновник.

В пятницу глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заключила: "Сейчас можно совершенно определенно сказать, что эта пандемия становится пандемией невакцинированных".

Противники вакцинации отказываются делать прививки, получая информацию в социальных сетях. Кроме того, некоторые политики из Республиканской партии утверждают, что при помощи вакцинации власти пытаются контролировать жителей США.

По данным исследования, опубликованного в марте этого года неправительственной организацией Center for Countering Digital Hate, противники вакцинации опубликовали в "Фейсбуке", YouTube, "Инстаграме" и "Твиттере" посты, которые прочли более 59 млн человек. "Таким образом они стали "самыми большими и важными соцсетевыми платформами для антиваксеров", - сказано в докладе.

Что говорят социальные сети

Официальный представитель Facebook Кевин Макалистер заявил, что компанию "не беспокоят обвинения, не подкрепленные фактами". "Мы удалили более 18 млн постов с дезинформацией о ковиде и заблокировали аккаунты, которые постоянно нарушали правила", - сказано в заявлении, распространенном социальной сетью.

Автор фото, Reuters

Весной этого года глава Facebook Марк Цукерберг, а также руководители Google и Twitter Сундар Пичай и Джек Дорси отвечали на вопросы американских конгрессменов о дезинформации в сети.

Дорси заявил, что "Твиттер" выступает за модерацию постов, а Пичай сообщил, что YouTube постоянно удаляет ложную информацию о коронавирусе и играет важную роль в распространении проверенных и научных сведений о вакцинах.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки признала, что социальные сети пытаются бороться с дезинформацией, однако отметила, что они должны действовать более решительно. "Очевидно, что они предприняли некоторые шаги. Но ясно, что сделать нужно больше", - сказала она.

Анализ - больше не в друзьях

Джеймс Клейтон, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий

Очевидно, что компания Facebook устала от критики со стороны различных американских администраций. Трамп и его республиканцы считали, что социальная сеть ограничивает свободу слова, когда борется с теориями заговора относительно злоупотреблений на выборах президента США.

У Байдена и его команды - претензии совсем иного рода: что Facebook борется с теориями заговора, такими как кампания против вакцинации, недостаточно активно. На прошлой неделе Байден подписал указ, ограничивающий слияния крупных технологических фирм; считается, что он призван ограничить власть таких компаний, как Facebook.

Разумеется, Facebook - далеко не единственная сеть, в адрес которой звучит подобная критика. Недовольство не раз звучало в адрес практики модерации в YouTube.

Но жесткие слова Байдена в отношении Facebook - это еще и свидетельство его личного недовольства этой компанией. В январе 2020 года он сказал в интервью New York Times: "Я никогда не был большим поклонником Цукербрга. Я думаю, что он представляет собой серьезную проблему".