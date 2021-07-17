Наводнение в Западной Европе: 150 погибших, больше тысячи пропали без вести, спасатели ищут выживших

42 минуты назад

Автор фото, Getty Images

Число жертв наводнения на западе Европы превысило 150 человек, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Более тысячи человек пропали без вести, спасатели пытаются найти выживших.

Основной удар стихии пришелся на западные регионы Германии - федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. В первом, по данным местных властей, погибли около 90 человек, во втором - 43.

Наводнение, вызванное обильными дождями, затронуло также ряд регионов Бельгии, Нидерландов, Франции и Швейцарии. В Бельгии, как сообщается, погибли по меньшей мере 20 человек.

В ночь на субботу вода прорвала плотину около немецкого города Вассенберг, расположенного на границе с нидерландской провинцией Лимбург. Спасатели эвакуировали из города около 700 местных жителей.

Город Бад-Нойенар-Арвайлер (расположен в немецкой земле Рейнланд-Пфальц) до и после наводнения

Your device may not support this visualisation

Спасательные операции проходят и в других пострадавших от наводнения районах западной Германии. Спасатели ищут выживших в городах, где уровень воды остается высоким, что приводит к разрушению домов.

Накануне спасателям с помощью надувных лодок удалось вызволить из заблокированных зданий около 50 жителей города Эрфтштадт - одного из наиболее пострадавших в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Разрушенный мост в городе Бад-Нойенар-Арвайлер

"Мы просидели на крыше 13 часов. У нас не было ни еды, ни теплой одежды - только несколько бутылок воды и кока-колы, которые мы сумели в панике захватить с собой. Мы были напуганы до смерти. Если бы дом рухнул, мы бы, скорее всего, не выжили", - рассказал изданию Die Zeit житель города Альтенар на границе Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Город Валкенбург в Нидерландах. Река Маас вышла из берегов

Власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц в пятницу сообщали, что пропавшими без вести в регионе числятся около 1 300 человек, однако их число "уменьшается каждый час".

Житель одного из пострадавших немецких городков описал происходящее как "зону военных действий": многие здания разрушены, а машины унесены потоком воды.

Министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявил местным СМИ, что число жертв, вероятно, вырастет. "Мы уже долго не можем установить связь с многими людьми, так что приходится опасаться самого худшего", - сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Разрушенная улица города Бад-Нойенар-Арвайлер

В субботу город Эрфтштадт, где обрушились несколько жилых домов и часть исторического замка, собираются посетить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Лашет возглавляет партию Христианско-демократический союз (ХДС) и является кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока немецких консерваторов на выборах, которые пройдут в сентябре. Как отмечает Рейтер, разрушительные наводнения могут усилить дебаты по поводу изменения климата в преддверии всеобщего голосования.

О том, что обильные ливни, ставшие причиной разрушительного наводнения на западе Европы, могут быть вызваны изменениями климата, говорят и европейские лидеры, и ученые.

"Мы будем сталкиваться с подобными явлениями снова и снова, а это означает, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата... потому что изменение климата не ограничивается одним государством", - заявил накануне Лашет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасатели продолжают искать выживших

Свои дома из-за наводнения были вынуждены покинуть тысячи жителей западной Германии, больше 100 тыс. человек остались без электричества.

Многие лишились не только крыши над головой, но и своего бизнеса. "Нас затопило чрезвычайно быстро. Уровень воды превышал два метра. Вы видите, что вода остановилась как раз под вывеской нашей гостиницы. Все наше хозяйство уничтожено", - рассказал Euronews владелец гостиницы в Гюменде.