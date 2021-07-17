Канны: чем запомнился кинофестиваль этого года (и его самое знаменитое фото)

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Члены жюри во главе с режиссером Спайком Ли

В субботу вечером международное жюри 74-го Каннского кинофестиваля во главе с американским режиссером Спайком Ли назовет обладателя "Золотой пальмовой ветви" этого года. Кто претендует на награду и чем еще запомнился фестиваль в этом году?

Фавориты кинокритиков

В 2020-м в связи с коронавирусными ограничениями фестиваль не проводился, из-за этого в основной программе киносмотра в этом году фильмов больше обычного- 24. В Канны привезли как ленты, которые готовились к прошлому кинофестивалю, так и новые, снятые уже в этом году.

В пятницу стало известно, что гран-при конкурса "Особый взгляд" получил фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", спродюсированный Александром Роднянским. Действие фильма происходит в Северной Осетии, его главная героиня живет в строгой шахтерской семье, порядки в которой определяет ее отец, и мечтает вырваться из этого мира.

Одним из главных претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" считается фильм французского режиссера Леоса Каракса "Аннетт" ("Annette"), который открывал программу фестиваля 6 июля.

Главные роли в картине Каракса, последний фильм которого вышел аж в 2012 году, исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр. "Аннетт" - это мюзикл, основанный на музыке американской рок-группы Sparks.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Леос Каракс (в центре) с актерами и членами группы Sparks

Еще один фаворит критиков - фильм японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" ("Drive My Car" в англоязычном прокате). Это трехчасовая экранизация небольшого рассказа Харуки Мураками, в котором один из главных героев - театральный режиссер, который ставит пьесу Антона Чехова "Дядя Ваня".

Если "Сядь за руль моей машины" выиграет, это будет третья подряд победа азиатского кино в Каннах - в 2019 году главный приз получили "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо, а в 2018-м - "Магазинные воришки" японца Хирокадзу Корээды.

Фурор произвела картина нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение" (Benedetta), снятая на основе книги Джудит Браун "Нескромные поступки". Действие фильма происходит в Италии XVII века, а его главная героиня - монахиня, которая увлекается новой послушницей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Режиссер Пол Верховен с исполнительницами главных ролей картины "Искушение"

Тепло был встречен фильм "Все прошло хорошо" (Tout s'est bien passé) французского режиссера Франсуа Озона, в котором снялись Софи Марсо, Ханна Шигулла и Шарлотта Рэмплинг. Это семейная драма, в кторой поднимается проблема эвтаназии.

Многие критики отмечают и картину российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", снятую по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Главные роли в экранизации исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд.

Высокие шансы на награды, по мнению критиков, имеют также картины "Память" тайского режиссера Апичатпонга Верасетакуна, "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно, "История моей жены" венгерского режиссера Ильдико Эньеди, "Худший человек на свете" норвежца Йоакима Триера, "Колено Ахед" израильского режиссера Надава Лапида, и "Французский вестник" американца Уэса Андерсона.

Главный фото-мем

Главным мемом 74-го Каннского кинофестиваля можно считать фотографию Уэса Андерсона с актерами, снявшимися в его "Французском вестнике", - Тимоти Шаламе, Тильдой Суинтон и Биллом Мюрреем. Их образы оказались настолько разными, что в соцсетях тут же начали сравнивать героев фото со всем на свете.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, То самое фото: Уэс Андерсон (второй слева) и актеры, снявшиеся в его "Французском вестнике", - Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон и Билл Мюррей

Героев четверки связывали в том числе с мировыми теннисными турнирами:

С разными социальными сетями:

Сибирскими городами:

...образами Дэвида Боуи:

...Стадиями проекта: питч, первый черновик, финальная редактура, комментарии:

Пять лет в журналистике, десять лет в журналистике, пятнадцать лет в журналистике, двадцать лет в журналистике:

Слезы, слюни

В СМИ и соцсетях также обратили внимание на реакцию Мэтта Дэймона после премьеры фильма "Тихий омут"(Stillwater), который был показан в Каннах вне конкурса. Актер был так растроган пятиминутной овацией, которой встретили картину, где он исполнил главную роль, что едва мог сдержать слезы.

Первый в эпоху пандемии Каннский кинофестиваль также запомнится посетившим его критикам количеством сданных тестов на коронавирус. Для получения специального qr-кода, дающего право посещать показы, кинокритики раз в два дня сдавали на анализ слюну.

Журналист Нейт Джонс из Vulture из-за этого назвал фестиваль "одиссеей слюны", а Рамин Сетудех из Variety описал, как слышал "вздохи разочарования среди тех, кто стоял в очереди, когда они осознали, сколько их слюны нужно лаборатории".

...И платье Шэрон Стоун

Вне зависимости от того, что происходит в конкурсной программе фестиваля, внимание публики всегда будет привлекать красная ковровая дорожка. Здесь практически безоговорочное первенство - у актрисы Шэрон Стоун, которая появилась перед показом фильма "История моей жены" (The Story of My Wife) в украшенном цветами платье от Dolce & Gabbana.

Автор фото, Reuters