"Золотую пальмовую ветвь" Канн получил французский хоррор "Титан"

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Триумфатор Каннского кинофестиваля - режиссер "Титана" Джулия Дюкорно с актерами Винсентом Линдоном и Агатой Руссель

"Золотую пальмовую ветвь" - главный приз 74-го Каннского кинофестиваля - получил психологический триллер "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно.

Дюкорно в 2016 году прославилась своим дебютным боди-хоррором с элементами каннибализма "Сырое", а "Титан" стал еще более шокирующим - сообщалось, что на показе фильма в Каннах нескольким десяткам зрителей стало плохо. Главной героине "Титана", которая по ходу сюжета меняет пол, в голову вживляют этот самый металл, вынесенный в название фильма.

Награда за лучшую режиссуру досталась французу Леосу Караксу. Его мюзикл "Аннетт" открывал программу фестиваля 6 июля и считался одним из основных претендентов на главный приз.

Приз жюри достался фильмам "Колено Ахед" израильского режиссера Надава Лапида и "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. Он уже получал в 2010 году "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Дядюшка Бунми, вспоминающий свои прошлые жизни".

"Золотую пальмовую ветвь" как лучший актер получил Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме "Нитрам" ("Nitram") режиссера Джастина Курзеля.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лучший актер - Калеб Лэндри Джонс, фильм "Нитрам"

Рената Рейнсве получила "Золотую пальмовую ветвь" как лучшая актриса за роль в фильме "Худший человек на свете" норвежца Йоакима Триера.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Рената Рейнсве не могла сдержать эмоций

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получила 58-летняя американская актриса и режиссер Джоди Фостер. А итальянский режиссер Марко Беллоккьо награжден "Золотой пальмовой ветвью" за "уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джоди Фостер получила награду за вклад в кинематограф

В пятницу стало известно, что гран-при конкурса "Особый взгляд" получил фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", спродюсированный Александром Роднянским. А сегодня еще один российский проект, игровой короткометражный фильм Клима Тукаева "Почтальон" получил награду Каннского финофестиваля Nespresso Talents.

В числе других сильных претендентов на главную награду Каннского кинофестиваля называли фильм японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" ("Drive My Car" в англоязычном прокате) и картину Пола Верховена "Искушение" ("Benedetta"), снятую по книге Джудит Браун "Нескромные поступки".

В основной конкурсной программе кинофестиваля также участвовал фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" - по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

В 2018 году картина Серебренникова "Лето" о Викторе Цое участвовала в основной программе фестиваля и получила приз за лучший саундтрек.