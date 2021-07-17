Коронавирус в мире: ковид у британского министра, хадж только для своих и Миконос без вечеринок

26 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид подтвердил, что заболел коронавирусом, который у полностью вакцинированного министра протекает в легкой форме

Министр здравоохранения Великобритании заболел коронавирусом, в Саудовской Аравии на хадж пускают только полностью вакцинированных граждан страны и тех, кто в ней постоянно проживает, на греческом Миконосе ввели комендантский час, а британская погода перестала быть помехой отдыхающим. Главные новости о пандемии коронавируса - в нашем обзоре.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заболел коронавирусом, но в легкой форме. Джавид считает, что относительная мягкость заболевания связана с тем, что он получил две дозы вакцины. Он сказал, что в пятницу вечером почувствовал некоторую слабость, в субботу утром сделал анализ и получил положительный результат теста на Covid-19.

В записанном дома видеозаявлении он отметил, что, к счастью, получил уже две прививки, поэтому, хотя у него и есть симптомы заболевания, они очень слабые. Он также призвал всех британцев, кто пока что не прошел полный курс вакцинации, привиться как можно скорее, а в случае появления симптомов заражения немедленно самоизолироваться.

"Если каждый из нас выполнит свой долг, то мы поможем и себе, и своей семье, и Национальной службе здравоохранения", - сказал Джавид.

Британия: новые случаи Covid-19 и прививки от гриппа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Спасите наше лето" - написано на плакате. Но и с летом, и с отпусками не все так просто. Даже тем британцам, которые получили уже две прививки, путешествовать придется с осторожностью

В пятницу в Британии было зарегистрировано 54 674 новых случаев заболевания коронавирусом. И это несмотря на то, что, согласно официальной статистике, почти 88% взрослого населения страны получили первую прививку, а 68% - обе дозы вакцины.

Кроме того, этой зимой в Англии планируется существенно расширить круг людей, имеющих право на бесплатную прививку от гриппа. Теперь в него войдут дети в возрасте от двух до 16 лет, все те, кому за 50, а также люди, входящие в группу риска. К ним относятся все, кто страдает от хронических заболеваний, ослабляющих иммунитет.

Саудовская Аравия: малолюдный хадж

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одинокая паломница под зонтиком на пути к святым местам. В этом году число допущенных на хадж паломников сокращено до 60 тысяч человек. Разрешение выдается только гражданам Саудовской Аравии, получившим две прививки от коронавируса

Вот уже второй год подряд хадж - паломничество мусульман в Мекку - проходит со значительно уменьшенным количеством паломников. В этом году власти Саудовской Аравии разрешили посещение святыни только 60 тысячам человек - полностью вакцинированным гражданам своей страны и тем, кто в ней постоянно проживает. Паломники из других стран не допускаются.

В 2019 году до начала пандемии в Мекку прибыло 2,5 млн человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уборщики около Каабы перед началом хаджа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Людей существенно меньше, чем в 2019 году

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А вот как это было в 2019 году

Греция: праздник без музыки

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Туристы на Миконос пока что приезжают, но ни ночью теперь не погулять, ни под оркестр не сплясать

Власти Греции, чья туристическая индустрия серьезно пострадала от ограничений, наложенных для борьбы с пандемией, запретили живую музыку в барах и ресторанах и существенно ограничили свободу передвижения на популярном у туристов острове Миконос.

На нем также введен комендантский час с часа ночи до шести часов утра. Власти заявили, что новые правила вступят в силу 26 июля, после "тревожного", как было сказано, скачка новых случаев заболевания коронавирусом.

Заместитель министра защиты граждан Никос Хардалиас заявил, что число заболеваний на острове выросло в четыре раза, достигнув 300 новых случаев в неделю. Он также предупредил, что организаторам частных праздников и вечеринок грозит штраф в размере до 200 тысяч евро, если число участников превысит 20 человек.

Британские ограничения: Франция останется "янтарной"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Причал в Дувре. Грузовиков много, а легковых машин почти нет

Туристические организации остались очень недовольны решением британских властей отправлять на 10 дней в карантин всех людей, прибывающих из Франции. С понедельника в целом для приезжающих из стран так называемого "янтарного списка" обязательный карантин отменяется, но Франция оказалась исключением.

Фактически она попала в положение "красных стран", с высоким уровнем распространения эпидемии, откуда в Великобританию могут въезжать только ее собственные граждане, которым после этого придется сидеть две недели в карантине в гостинице, и выпустят их оттуда только после двух отрицательных анализов на коронавирус.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Морской вокзал в Шербурге. Пассажиров тоже не много

В таком незавидном положении Франция оказалась из-за относительно высокого количества заболевших штаммом "Бета", от которого вакцины могут не защищать.

Туроператоры заявили, что такое решение британских властей "раздавило" хрупкую уверенность туристов в завтрашнем дне. Теперь они могут вообще никуда не поехать, решив, что ситуация может полностью поменяться за несколько часов, так что безопаснее проводить отпуск дома.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Южноафриканский штамм "Бета" был обнаружен и в Таиланде. Есть основания предполагать, что он реагирует на прививки меньше, чем другие штаммы

Не стоит забывать, что каждая часть Соединенного Королевства устанавливает собственные правила относительно путешествий. Уэльс уже заявил, что будет следовать английскому примеру, Северная Ирландия все еще обдумывает, какого курса придерживаться, так же как и Шотландия.

Штамм "Бета", впервые зарегистрированный в ЮАР, отмечен в 10% новых случаев заражения во Франции.

Staycation, или "отпуск дома", или путешествие по родному краю

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В жару на английских пляжах совсем неплохо. Сравните с Грецией, выглядит ничуть не хуже. Море, правда, холоднее

Вот уже второй год подряд британский туризм, с одной стороны, страдает от снижения числа иностранных гостей, но с другой - расцветает от возросшего интереса собственных граждан.

В этом случае следует говорить о двух туристических категориях: туризме по историческим и культурным достопримечательностям, и туризме по красивым местам природы и пляжам.

Первый, безусловно, страдает, второй же выигрывает. Британская погода остается такой же непредсказуемой, как всегда, но в тех случаях, когда поездка на зарубежные пляжи может вылиться в дополнительный карантин по приезде, родные пляжи становятся для многих британцев более привлекательными, несмотря на риск плохой погоды.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Объективно - при таком антураже не так уж важно, что там за окном: Северное море или Средиземное

Британские круизные компании, привыкшие возить отдыхающих вокруг Испании и по Средиземному морю, решили изменить маршруты и предлагают клиентам поплавать вокруг родных берегов, которые, действительно, очень живописны... если повезет с погодой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Круизные компании не берут ответственности за непредсказуемую британскую погоду - по-настоящему жарких дней этим летом пока было не слишком много

Правда, и домашние круизы доступны не всем, а только тем, кто получил свои две дозы противоковидных прививок.

Ну а тем, кому круизы не по карману, остаются британские пляжи, на которых в этом году ожидается большой местный десант.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За такой вид придется заплатить побольше. Отпуск в Британии стал более популярным, но отнюдь не более дешевым

Впрочем, если кому-то не хочется проводить свой домашний отпуск, плавая вокруг берегов Корнуолла или Нормандских островов, то и для них есть вариант: снять небольшой коттедж в красивом месте и наслаждаться уединением и покоем, вдали от потенциально коронавирусных толп.

Правда, для того, чтобы найти что-нибудь не слишком дорогое, придется постараться. Все самые красивые места уже давно забронированы, а если где еще и есть вакансии, они могут пробить брешь в бюджете потенциальных отдыхающих.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Район Котсволдс тоже пользуется большой популярностью

Например, личная вилла на берегу одного из озер Озерного края, с домашним бассейном и террасой с прекрасным видом, обойдется больше чем в 800 фунтов за ночь.