"Команды 29" больше нет". Правозащитная организация заявила, что прекращает свою деятельность
"Команды 29 больше нет". Об этом юристы этого правозащитного объединения сообщили в "Телеграме". Два дня назад Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". В требовании было сказано, что Генпрокуратура отождествляет "Команду 29" с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включённой в России в перечень нежелательных организаций.
"В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжёлое решение о прекращении деятельности "Команды 29". Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации", - сказано в заявлении адвокатов.
Опасность уголовного преследования
В "Команде 29" заявили, что не имеют никаких отношений с чешской НКО, и что выводы российской Генпрокуратуры противоречат фактам и праву, они произвольны и надуманны. Юристы обжалуют отождествление, но опасаются, что следующим шагом силовиков станет уголовное преследование как членов "Команды 29", так и ее сторонников.
Организация также объявила о закрытии всех медиапроектов команды и удалении всего архива.
"Существование этого контента в интернете может быть квалифицировано как распространение материалов нежелательной организации согласно той же логике, по которой был заблокирован наш сайт", - объяснили в "Команде 29".
"Признание эффективности"
"Наши власти сделали все, чтобы криминализировать деятельность и даже само название "Команда 29". Это своеобразное признание эффективности нашей работы и комплимент от наших процессуальных оппонентов, которые не первый раз были замечены в неспортивном поведении", - заявил в "Телеграме" глава правозащитной организации Иван Павлов.
"Но "Команда 29" никогда не была формальной организацией, она всегда была коллективом единомышленников. И главным в ней были люди: и сами участники Команды, и все, кто её поддерживал и симпатизировал ей, и журналисты с правозащитниками, которые работали с нами бок о бок".
"Поэтому главное сейчас - сохранить людей, ведь люди важнее всего, люди - это мысли, поступки, ценности и устремления. Будут люди - значит будут и новые идеи и новые проекты", - подчеркнул Иван Павлов.
Уголовные дела и апелляция
Адвокат Иван Павлов проходит подозреваемым по уголовному делу о разглашении данных предварительного расследования по статье 310 УК РФ.
Поводом послужила информация в СМИ о деле его подзащитного журналиста Ивана Сафронова, который уже больше года находится в следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в госизмене.
"Команда 29" и Иван Павлов также представляли интересы Фонда борьбы с коррупцией (признан в России организацией, исполняющей функции иностранного агента) и штабы Алексея Навального, когда их признавали экстремистскими организациями.
В понедельник 19 июля в Мосгорсуде рассмотрят апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы, которым адвокату Ивану Павлову по заведенному на него уголовному делу была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, в частности, запрет на пользование интернетом и любыми средствами связи.
Иван Павлов будет лично учувствовать в заседании, что даст ему возможность ответить на вопросы журналистов.
В августе 2021 года было бы семь лет с того момента, как "Команда 29" создалась как правозащитная организация.
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