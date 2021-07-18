"Команды 29" больше нет". Правозащитная организация заявила, что прекращает свою деятельность

час назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Создатель и глава правозащитной организации "Команда 29" Иван Павлов сейчас сам проходит обвиняемым в уголовном деле

"Команды 29 больше нет". Об этом юристы этого правозащитного объединения сообщили в "Телеграме". Два дня назад Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". В требовании было сказано, что Генпрокуратура отождествляет "Команду 29" с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включённой в России в перечень нежелательных организаций.

"В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжёлое решение о прекращении деятельности "Команды 29". Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации", - сказано в заявлении адвокатов.

Опасность уголовного преследования

В "Команде 29" заявили, что не имеют никаких отношений с чешской НКО, и что выводы российской Генпрокуратуры противоречат фактам и праву, они произвольны и надуманны. Юристы обжалуют отождествление, но опасаются, что следующим шагом силовиков станет уголовное преследование как членов "Команды 29", так и ее сторонников.

Автор фото, BASMANNY DISTRICT COURT Подпись к фото, Иван Павлов и адвокаты "Команды 29" были на слуху у властей и общества, так как занимались громкими делами, защищая оппозиционеров и граждан, пострадавших от действий властей

Организация также объявила о закрытии всех медиапроектов команды и удалении всего архива.

"Существование этого контента в интернете может быть квалифицировано как распространение материалов нежелательной организации согласно той же логике, по которой был заблокирован наш сайт", - объяснили в "Команде 29".

"Признание эффективности"

"Наши власти сделали все, чтобы криминализировать деятельность и даже само название "Команда 29". Это своеобразное признание эффективности нашей работы и комплимент от наших процессуальных оппонентов, которые не первый раз были замечены в неспортивном поведении", - заявил в "Телеграме" глава правозащитной организации Иван Павлов.

"Но "Команда 29" никогда не была формальной организацией, она всегда была коллективом единомышленников. И главным в ней были люди: и сами участники Команды, и все, кто её поддерживал и симпатизировал ей, и журналисты с правозащитниками, которые работали с нами бок о бок".

"Поэтому главное сейчас - сохранить людей, ведь люди важнее всего, люди - это мысли, поступки, ценности и устремления. Будут люди - значит будут и новые идеи и новые проекты", - подчеркнул Иван Павлов.

Уголовные дела и апелляция

Адвокат Иван Павлов проходит подозреваемым по уголовному делу о разглашении данных предварительного расследования по статье 310 УК РФ.

Поводом послужила информация в СМИ о деле его подзащитного журналиста Ивана Сафронова, который уже больше года находится в следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в госизмене.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Одно из самых известных дел Ивана Павлова - дело журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене

"Команда 29" и Иван Павлов также представляли интересы Фонда борьбы с коррупцией (признан в России организацией, исполняющей функции иностранного агента) и штабы Алексея Навального, когда их признавали экстремистскими организациями.

В понедельник 19 июля в Мосгорсуде рассмотрят апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы, которым адвокату Ивану Павлову по заведенному на него уголовному делу была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, в частности, запрет на пользование интернетом и любыми средствами связи.

Иван Павлов будет лично учувствовать в заседании, что даст ему возможность ответить на вопросы журналистов.