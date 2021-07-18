Страны ОПЕК и Россия договорились увеличить добычу нефти

41 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нефтедобыча возвращается к допандемическому уровню

Страны-производители нефти согласились увеличить свою добычу, чтобы снизить цену на нее и ослабить давление на мировую экономику. Страны ОПЕК и Россия начнут наращивать поставки уже с августа.

Решение призвано остановить рост цен на нефть и бензин, вызванный в последнее время восстановлением экономики во многих странах после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Цена на нефть марки Brent в этом году выросла на 43%, до почти 74 долларов за баррель.

В прошлом году ОПЕК и партнеры сократили добычу на рекордные 10 млн баррелей в сутки на фоне спада спроса и цен, вызванных пандемией.

Однако в этом году цена на нефть резко выросла из-за возобновления экономической активности, что способствовало росту инфляции в некоторых странах и угрожало затормозить восстановление мировой экономики.

На встрече 1 июля министры стран-нефтепроизводителей не смогли договориться о том, чтобы ослабить производственные ограничения на период до конца этого года.

Решение о том, чтобы с августа нарастить добычу, оказалось заблокированным из-за разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Страны ОПЕК долго не могли договорится о совместной стратегии, но сегодня приняли решение увеличить добычу нефти

Непривычный публичный спор между ближайшими союзниками даже вызвал опасения по поводу стабильности картеля ОПЕК +, который контролирует более 50% мировых запасов нефти.

После того как официальные переговоры зашли в тупик, министры продолжили консультации в неформальном режиме, которые продлились две недели.

И сегодня, на экстренной встрече, ОПЕК и партнеры договорились увеличить поставки на два миллиона баррелей в день с августа по декабрь 2021 года, чтобы помочь стабилизировать рынок нефти, который начал восстанавливаться и на котором наблюдается дефицит.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что сегодняшнее решение ОПЕК+ позволит увеличить доходы российского бюджета на 400 млрд рублей при цене нефти в $60 за баррель.

По его словам, Россия сможет выйти на докризисный уровень добычи уже в мае следующего года.