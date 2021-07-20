Дайджест: Джефф Безос отправляется в космос, принц Гарри пишет книгу мемуаров

43 минуты назад

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Тихановская посещает Белый дом и Капитолий, призывая к новым санкциям

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская находится в Вашингтоне, где проводит встречи с высокопоставленными американскими политиками.

Как заявила сама Тихановская, в ходе переговоров она собирается призвать мировых лидеров к реальным действия в отношении Беларуси, а не только к принятию деклараций.

Для этого она намерена предложить американским властям ввести новые санкции против белорусских властей, а также обсудить программы возможной помощи активистам протестных акций и журналистам, пострадавшим от властей в Минске.

В понедельник Тихановская, прибывшая в США по приглашению госдепартамента, встретилась с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником внешнеполитического ведомства Дереком Шолле.

Во встрече принял участие и глава госдепартамента Энтони Блинкен. Его присутствие не было предусмотрено дипломатическим протоколом, так что разговор с лидером белорусской оппозиции был не слишком долгим.

"Они обсудили необходимость прекращения используемых сейчас режимом Лукашенко жестких мер, а также безусловного освобождения политических заключенных, инклюзивного политического диалога и новых президентских выборов под международным наблюдением", - говорится в пресс-релизе госдепартамента.

"Заместитель госсекретаря Нуланд и я сегодня с радостью встретили в госдепартаменте лидера демократической оппозиции Белоруссии Светлану Тихановскую, - написал Блинкен у себя в "Твиттере" по итогам встречи, закончив сообщение восклицанием: "Живе Беларусь!!

В Вашингтоне Тихановская также проведет переговоры с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр.

Во вторник она должна встретиться в Белом доме с советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном. В американской столице не исключают, что в этих переговорах, опять же в нарушение протокола, может принять участие президент Джо Байден.

В Вашингтоне Тихановская пробудет до конца недели, проводя встречи и консультации в госдепартаменте и конгрессе США. Затем она отправится в поездку в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, где намеревается провести серию встреч с представителями белорусской диаспоры.

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Джефф Безос отправится в космос на своем корабле

Основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос во вторник отправится в свой первый суборбитальный полет на корабле "Нью Шепард", созданном его компанией Blue Origin.

Кроме Безоса на борту корабля будут его брат Марк, ветеран авиакосмической индустрии, первая женщина-инструктор по космическим полетам 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний студент из Голландии Оливье Деймен.

Безос давно планировал этот полет. Если все пройдет удачно, он станет вторым "космическим миллиардером", полетевшим к границе стратосферы на корабле своей компании.

Первым 11 июля стал британский предприниматель Ричард Брэнсон.

Полет Безоса продолжится всего около 11 минут. После отделения капсулы с экипажем на высоте 40 километров от ракеты-носителя, она поднимется до высоты около 105 километров, несколько минут пробудет в зоне невесомости, а затем опустится на парашютах.

Сам Безос настолько уверен в безопасности ракеты и корабля, а также системы аварийного спасения, что члены экипажа отправятся в космос без скафандров, а лишь в фирменных летных костюмах от Blue Origin.

Старт ракеты запланирован на 9 утра по времени Восточного побережья (16:00 по Москве). Прямая трансляция запуска будет вестись на сайте Blue Origin.

На МАКС-21 покажут российские наработки в сфере авиации и покорения космоса

В подмосковном Жуковском откроется Международный авиационно-космический салон. В рамках МАКС 20 июля ожидается совещание по авиационной тематике с участием Владимира Путина. Авиасалон продлится до 25 июля, на нем работают наши корресспонденты Павел Аксенов и Мария Киселева, которые обещают рассказывать обо всем самом интересном, что там увидят.

В США вынесут приговор "королю спама" Петру Левашову

Суд в США вынесет приговор россиянину Петру Левашову, признавшемуся в хакерстве.

Левашова обвинили в создании и управлении крупной ботнет-сетью Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров. По данным минюста США, Левашов управлял сетями ботов более 20 лет. Его задержали в Испании в 2017 году и экстрадировали в США годом позже.

Левашов - "король спама", сети которого образуют важную часть мировой системы рассылки нежелательных писем. В прошлом он в шутку набирал хакеров в якобы организованный под его началом спецотдел ФСБ.

Наводнение в Германии: власти отбиваются от обвинений в некомпетентности

Автор фото, AFP Подпись к фото, Несмотря на предупреждение метеослужбы, жители многих пострадавших районов были оставлены в неведении о надвигающемся катаклизме

Немецкая оппозиция обвиняет правительство в том, что система раннего оповещения о масштабном наводнении, в результате которого погибло по меньшей мере 160 человек, сработала неэффективно.

Многие пострадавшие от наводнения не были к нему готовы. Местные жители в дни бедствия говорили журналистам, что вода поднялась быстро и неожиданно.

Однако министр внутренних дел Хорст Зеехофер настаивает, что в федеральном правительстве действовали правильно, а предупреждение на местах - прерогатива местных властей.

"На такую катастрофу невозможно реагировать из какого-то единого центра. Нужно знание мест", - сказал он, назвав нападки на правящую партию дешевой предвыборной риторикой. В сентябре в Германии пройдут выборы, на которых изберут в частности преемника отходящей от власти Ангелы Меркель.

Мы попытались выяснить, почему Европа оказалась не готова к разрушительному наводнению и кто виноват - чиновники или ученые?

В клубы - со справкой

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прошедший понедельник в Англии назвали "днем свободы"

В понедельник в Англии были отменены последние внутренние ограничения, связаные с эпидемией коронавируса: об этом мы писали в нашем предыдущем дайджесте. В частности, после полуторагодичного перерыва было позволено открыться ночным клубам. Однако радость английских клабберов, похоже, окажется недолгой: с конца сентября посетители ночных клубов и прочих мест массового скопления будут обязаны предъявлять справку о том, что им были сделаны обе прививки.

Согласно последним данным, более трети британцев в возрасте от 18 до 30 лет пока еще не сделали и первой прививки.

На данный момент клубам и прочим местам массового скопления дана рекомендация спрашивать у посетителей подтверждения полной вакцинации, отрицательного теста или наличия антител. Однако, согласно распоряжению Бориса Джонсона, принятому в понедельник, с конца сентября это станет обязательным.

Мороженое Ben & Jerry's не будут продавать на палестинских территориях

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Марка мороженого Ben&Jerry's больше не будет продаваться на оккупированных Израилем территориях в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу. Производитель заявил, что продажи на этих территориях не соответствуют его ценностям.

На компанию, у которой есть собственное производство в Израиле, давно оказывают давление. Тем не менее, почему решение было принято именно сейчас, там не объяснили.

С компанией, которая производит мороженое в Израиле, будет расторгнут лицензионный договор, добавили в Ben&Jerry's, а продукция будет распространяться в стране на других условиях.

В правительстве Израиля осудили это решение, назвав его неверным с моральной точки зрения.

"Бойкот Израиля - демократии, окруженной островами террора, - иллюстрирует полную потерю ориентации. Политика бойкота не работает и никогда не срабаотает, и мы будем всеми силами бороться с ней", - сказал израильский премьер Нафтали Беннетт.

Компания Ben&Jerry's была основана в 1987 году друзьями Беном Коэном и Джерри Гринфилдом. Она публично выступала за борьбу с изменением климата за права геев. В то же время концерн Unilever, который владеет компанией с 2000 года, дистанцировался от этого решения, заявив, что в компании его приняли самостоятельно, а палестинский конфликт - очень сложная и деликатная ситуация.

Доминик Каммингс продолжает работу над ошибками своего бывшего начальника

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В мае Каммингс уже выступал с шокирующими заявлениями о реакции британских властей на пандемию

Доминик Каммингс, бывший главный советник премьер-министра Бориса Джонсона, в интервью Би-би-си снова сделал ряд громких заявлений об ошибках, которые, по его мнению, были допущены британским правительством в первые месяцы пандемии.

В беседе с политическим корреспондентом Би-би-си Лорой Кюнссберг Каммингс много говорил о реакции Бориса Джонсона, ныне его смертельного врага, на меняющиеся цифры заражаемости.

Например, осенью Борис Джонсон, по утверждению Каммингса, не хотел ужесточать антивирусные ограничения, мотивируя это тем, что все, кто умирает от коронавируса, - это, по сути, люди старше 80 лет. Также премьер якобы позволял себе скептические высказыванию в отношении опасности коронавируса в целом.

Каммингс - не в первый раз атакует Джонсона, отмечает Лора Кюнссберг. Еще в мае он заявил, что правительство не было готово к решительным действиям. То, что Каммингс был непосредственным участником событий в роли ближайшего советника Джонсона уже придает его словам ценность, отмечает политический корреспондент Би-би-си.

Восстановление Сирии как проект "антизападной оси"

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Китай оказывает поддержку президенту Сирии Башару Асаду: проект по восстановлению страны становится системообразующим для антизападной оси, которая протянулась от Тегерана до Пекина, - считает корреспондент Times на Ближнем Востоке Ричард Спенсер.

Глава МИД Китая Ван И стал первым зарубежным представителем, приехавшим в гости к Асаду после его очередной победы на президентских выборах в мае.

Ван предложил включить Сирию в китайскую инициативу "Один пояс и один путь", которая предполагает крупные инфраструктурные инвестиции в Азии и на Ближнем Востоке. Китай надеется извлечь из нее дипломатический капитал и получить доступ к местным рынкам. Асад немедленно согласился.

Это значит, что Асад обращался за помощью к своим союзникам из России и Ирана, но у тех не оказалось денег, в том числе из-за западных санкций, пологает обозреватель Times.

Бывший китайский посол в Иране Хуа Ли Минь в интервью в связанной с китайской компартией газете Global Times сказал, что Пекин пожинает плоды невмешательства в сирийскую войну (в противовес США).

"Теперь, с выходом американских солдат из Сирии и началом четвертого срока Асада, Китаю важно продемонстрировать собственную внешнюю политику, независимую от стран Запада", - говорит он.

У бежавших в Вашингтон техасских демократов нашли коронавирус

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Пятеро из техасских демократов, бежавших в Вашингтон, чтобы саботировать принятие закона о более строгих выборных правилах, оказались заражены коронавирусом.

Как сообщили представители фракции, коронавирус у пяти заразившихся протекает в легкой форме. Сами политики говорят, что поддерживают связь с врачами и следуют всем их рекомендациям, пишет газета Texas Tribune.

В июле фракция демократов в парламенте штата Техас почти в полном составе сбежала в Вашингтон, рассчитывая таким образом сорвать принятие поправок к закону о выборах, которые в числе прочего обязывали бы голосующих предъявлять удостоверение личности на избирательном участке.

Республиканцы грозились вернуть бежавших под конвоем.

После победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в прошлом ноябре республиканцы, утверждающие, что Байден победил благодаря недостаточному контролю за тем, кто и как голосует, принялись несколько ужесточать избирательное законодательство. Побег техасских демократов был эпизодом в этом большом общеамериканском процессе.

Принц Гарри обещает рассказать всю правду о своей придворной жизни

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Герцог Сассекский принц Гарри договорился с издательством Penguin Random House о выпуске книги мемуаров, которую издательство описывает как одну из самых откровенных в своем жанре,

Как пишет газета Daily Telegraph, книга должна выйти ближе к концу следующего года и может стать очередным ударом по репутации королевской семьи после интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, в котором они рассказали, что в семье обсуждали цвет кожи их будущего сына.

Гарри клянется, что его рассказ о жизни в королевской семье будет самым честным и бескомпромиссным, в издательстве обещают самую полную и исчерпывающую историю из первых рук, а в Букингемском дворце говорят, что удивлены объявлением о мемуарах. Сам принц, впрочем, утверждает, что обсуждал будущую книгу со своей семьей в частном порядке.

Гарри работал над книгой почти год, с помощью гестрайтера - обладателя Пулитцеровской премии журналиста Джей-Ар Морингера, известного как писатель-биограф. По биографии самого Морингера Джордж Клуни снимает фильм "Нежный бар".

Автор фото, https://port-bronka.ru/ Подпись к фото, Суд постановил, что деньги на стороительство порта получены путем незаконного обогащения

Петербургский морской порт Бронка расположен в районе города Ломоносов на южном берегу Финского залива. Бронку принято называть аванпортом: так именуют часть порта, вынесенную вперед для приема судов с большой осадкой. Его нынешние собственники - семьи экс-главы ФСО Евгения Мурова и бывшего замначальника петербургского управления ФСБ Николая Негодова.

Однако теперь петербургский порт Бронка может стать крупнейшим активом, которое российское государство заберет у высокопоставленных силовиков по суду. Почему и как так вышло, читайте в материале Андрея Захарова и Анны Пушкарской.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Коронавирус или Господь Бог?" Участники крестного хода о ковиде и вере

В очередную годовщину убийства последнего российского царя Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге прошел масштабный крестный ход. Тысячи паломников съехались на фестиваль "Царские дни", посвященный памяти семьи Романовых. Крестный ход состоялся несмотря на ковидные ограничения и отказ со стороны местных властей в согласовании шествия. Как прошло мероприятие и что думают о нем другие екатеринбуржцы, смотрите в нашем видео.