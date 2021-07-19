Новый российский истребитель на МАКС-2021: "сливы" фотографий и мнения экспертов

31 минуту назад

Автор фото, Rostec Подпись к фото, Кадр из видеопрезентации истребителя на официальном ютуб-канале "Ростеха"

За считанные дни до начала авиасалона МАКС-2021 в Жуковском в интернете появились фотографии военного самолета, который корпорация "Ростех" собиралась торжественно представить публике.

Российские СМИ анонсировали презентацию совершенно нового боевого самолета еще в середине прошлой недели, однако никаких подробностей представлено не было.

В пятницу появились первые снимки - экспонат сняли издали длиннофокусным объективом, когда его буксировали по рулёжным дорожкам Летно-исследовательского института имени Громова. Снимки появились в "Инстаграме" фотографа Ивана Новикова-Двинского, и их в конце концов переопубликовал сам "Ростех".

На трех фотографиях виден только силуэт и шасси - самолет был затянут в черный чехол.

В воскресенье в соцсетях появилось видео, снятое в павильоне на МАКСе, предположительно, во время монтажа оборудования, а в понедельник - изображение самолета со включенными мониторами на заднем плане. Кадры из этого видео также опубликовал "Ростех", в частности, в своем официальном "Твиттере".

Кроме того, несколько кадров с крупными и общими планами истребителя появились в специальной презентации, которую уже официально распространил сам "Ростех".

В видеопрезентации самолета, выпущенной "Ростехом", фигурируют представители Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Вьетнама и Аргентины. Один из персонажей видеоролика держит в руке и делает ход шахматным конем - как известно, в шахматах конь относится к лёгким фигурам, и, возможно, это намёк на класс презентуемого самолёта.

О том, что новый самолет примут на вооружение и будут закупать для ВКС России, официально пока не объявлено, но, возможно, это просто формальность.

Легкий истребитель

Самолет, фото которого попало в прессу и который торжественно покажут во вторник на МАКСе, скорее всего, является проектом нового легкого истребителя. Два военных эксперта, к которым обратилась Русская служба Би-би-си, отнесли его именно к этому классу.

Это соответствует комбинации из дальнего тяжелого и легкого фронтового истребителей, которую ВВС многих стран стараются сохранять в течение многих десятилетий. Это условная классификация, поскольку характеристики современных самолетов отличаются от представителей предыдущих поколений, где разница классов была более заметна.

Автор фото, Rostec Подпись к фото, На презентации "Ростеха", опубликованной на его официальном ютуб-канале, видно, что у самолета один двигатель

В настоящее время в России строится истребитель Су-57, который можно считать тяжелым. В США к классу тяжелых истребителей можно отнести F-22, к классу легких фронтовых - F-35. Среди истребителей четвертого поколения тяжелыми были советский Су-27 и американский F-15, легкими - МиГ-29 и F-16.

"Это легкий тактический самолет, который в недрах Объединенной авиастроительной корпорации разрабатывался уже несколько лет [...] C с использованием элементов научно-технического задела, некоторых узлов и агрегатов, которые используются на некоторых других самолетах, выпускаемых ОАК. Понятно, что под этот самолет отдельно не будут [делать] и не делают ввиду бессмысленности комплект бортового оборудования, системы узлов и агрегатов, двигатели и так далее. То есть можно сказать, что все элементы, наполнение платформы, самолета или ранее использовались, или используются на других перспективных изделиях", - сказал главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский.

По словам другого эксперта - младшего научного сотрудника Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Ильи Крамника, на самолете, вероятно, установлен один двигатель АЛ-41Ф1, который используется на Су-57: "Там два движка, тут один, соответственно, поделив на два тяговооруженность, получаем машину, у которой нормальный взлетный вес должен быть где-то в районе 18 тонн. Эта цифра уже в новостях проскакивала".