Спецслужбы по всему миру использовали израильское ПО для слежки за айфонами, выяснили СМИ

19 июля 2021, 11:47 GMT Обновлено час назад

Автор фото, AFP

Спецслужбы как минимум 10 стран использовали для слежки за политиками, журналистами и активистами программное обеспечение, разработанное израильской компанией, выяснили СМИ. Сама компания отвергает эти данные.

Это выяснилось в ходе совместного расследования случаев утечки информации, проведенного 17 изданиями, в том числе газетами Washington Post, Guardian и Le Monde.

ПО под названием Pegasus было создано компанией NSO Group, основанной в 2010 году двумя израильтянами и базирующейся в пригороде Тель-Авива.

NSO Group поставляла программу разведывательным службам, правоохранительным огранам и военным по всему миру с 2016 года.

Парижская некоммерческая организация Forbidden Stories и правозащитная организация Amnesty International получили доступ к списку из более 50 тысяч телефонных номеров, который клиенты компании выбрали для потенциального наблюдения.

Неизвестно, за всеми ли номерами велась слежка, однако журналистам, которые получили доступ к списку, удалось идентифицировать около тысячи владельцев номеров из 50 стран. Среди них были правозащитники, оппозиционные политики, журналисты, адвокаты, предприниматели, а также чиновники.

В списке, в частности, обнаружили несколько представителей арабских королевских династий, 65 топ-менеджеров, 85 правозащитников, 189 журналистов и свыше 600 политиков и чиновников, в том числе министров некоторых государств.

Шпион в кармане

Первым обнаружил взлом своего айфона Билл Маршак, старший научный сотрудник организации Сitizen Lab при Университете Торонто. Он рассказал Би-би-си, как это работает.

"NSO Group продает программу Pegasus в десятки стран. Сначала пользователь айфона, чтобы попасть под прослушку, должен был кликнуть на подброшенный ему линк, чтобы запустить взлом, но теперь и этого не требуется. Вы не делаете вообще ничего, ваш телефон лежит на столе, но в любой момент может быть взломан".

"Необходимо пролить свет на эти, без преувеличения, возмутительные факты, чтобы правительство и министерство обороны Израиля призвали свою компанию к порядку. Надеюсь, гласность поможет", - добавил он.

Фирма NSO Group в воскресенье заявила, что ее программное обеспечение предназначено для борьбы с преступникам и террористами и поставляется только государствам, которые уважают права человека.

"NSO Group продает технологии лишь правоохранительным и разведывательным службам благонадежных властей с единственной целью - для предотвращения преступлений и терактов ради спасения жизней", - говорится в заявлении.

Pegasus: оружие массового поражения?

Григор Атанесян, Би-би-си

Взломы телефонов журналистов и диссидентов с использованием шпионского программного обеспечения, известного как Pegasus, - не новость. Первый прототип программы израильская NSO Group разработала в 2011 году, и с тех пор его следы находили в телефонах десятков репортеров, активистов и правозащитников по всему миру - от Европы и Ближнего Востока до Латинской Америки.

Однако если раньше считалось, что Pegasus - скорее точечное оружие, которое правительства используют против действительно ключевых критиков, то новые материалы рисуют совершенно другую картину.

В журналистском расследовании под названием "Проект Пегас" говорится о базе данных с 50 тыс. телефонов, которые клиенты NSO просили взломать. В них были обнаружены данные 180 журналистов из разных стран, ставших жертвами шпионского ПО, попавшего в руки самых разных правительств - от монархий и авторитарных режимов до демократической Индии и совсем небогатых африканских стран, таких как Руанда и Того.

До выхода этих материалов счет известных случаев взломов шел на сотни, но никак не на десятки тысяч.

Значит ли это, что вскоре жертвой Pegasus может стать рядовой журналист или диссидент в любой стране мира?

Все зависит от действий израильских властей. NSO Group была основана двумя бывшими сотрудниками "Подразделения 8200" - отряда управления военной разведки израильской армии, известного как "АМАН".

За 10 лет с запуска прототипа Pegasus компания стала ключевым игроком в мире киберслежки - и была оценена в 1 млрд долларов. NSO Group может продавать свои шпионские технологии благодаря экспортной лицензии от министерства обороны Израиля.

В военном ведомстве Израля не прокомментировали новое расследование, но ранее уже заявляли, что любая израильская компания лишится лицензий, если ее программы противоречат условиям предоставлений этой лицензии и в особенности связаны с нарушениями прав человека.

Между тем в NSO Group настаивают, что Pegasus используется исключительно для борьбы с преступниками и террористами. В компании обвинили журналистский консорциум в публикации ложной информации и заявили, что задумываются о подаче судебного иска о клевете против изданий.

Кто под наблюдением

Большая часть номеров из списка сосредоточена в 10 странах: Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Мексике, Марокко, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.

Почти треть - около 15 тысяч - принадлежит гражданам Мексики, в том числе журналисту, ставшему жертвой покушения.

Порядка 300 номеров находятся в Индии. Индийское правительство неоднократно отвергало использование специальных программ для слежки за своими гражданами.

Криминалисты, с которыми в ходе расследования сотрудничала газета Washington Post, установили, что 37 айфонов взлому, из них два принадлежали знакомым убитого в 2018 году в Стамбуле саудовского оппозиционного журналста Джамаля Хашогги.

В проанализированном журналистами списке также нашлись номера, принадлежащие сотрудникам AFP, Wall Street Journal, CNN, New York Times, Al Jazeera, El Pais, AP, Le Monde, Bloomberg, Economist и Reuters, пишет Guardian.

Автор фото, EPA Подпись к фото, С помощью Pegasus, предположительно, следили за убитым в 2018 году журналистом Джамалем Хашогги и его невестой