Коронавирус: в Токио накануне Олимпиады считают зараженных, Британия празднует отмену ковидных ограничений

16 минут назад

Автор фото, Takashi Aoyama/Getty Images

Накануне открытия Олимпийских игр в Токио в олимпийской деревне зарегистрирован уже четвертый инфицированный Covid-19, однако представители МОК и организаторы Олимпиады утверждают, что ситуация находится под контролем, и вспышек не будет.

Тем временем в Англии празднуют снятие коронавирусных ограничений, хотя число заражений в стране вновь пошло вверх. В Саудовской Аравии готовятся к хаджу, в котором примет участие ограниченное число проверенных и вакцинированных паломников. А Австралия высылает британскую журналистку, которая заявила, что локдаун - это международный заговор.

В Токио все готово

Автор фото, PHILIP FONG/AFP via Getty Images Подпись к фото, Организаторы Олимпиады и представители МОК уверяют, что приняли все необходимые меры безопасности

Накануне открытия Олимпийских игр в Токио в олимпийской деревне отмечен уже четвертый случай коронавируса, на этот раз заразился член чешской сборной по пляжному волейболу.

Несмотря на последний случай (ранее позитивные тесты дали двое южноафриканских футболистов и один человек, не принимающий непосредственного участия в соревнованиях), организаторы игр настаивают на том, что в целом в олимпийской деревне эпидемиологическая обстановка остается нормальной.

Официальный представитель Олимпиады Маса Такайа, в свою очередь, подтвердил, что в ходе тысяч анализов, взятых у людей, непосредственно связанных с проведением Игр, было выявлен 61 случай заражения, что составляет очень низкий процент от общего числа (всего в Олимпиаде принимают участие около 20 тысяч спортсменов).

Уверенность в том, что система безопасности работает, выразил и председатель независимой экспертной группы, которая дает рекомендации МОК.

"Число заражений крайне мало, - подчеркнул Брайан Макклоски, - уж точно ниже ожидаемого, к тому же все принятые меры должны снизить риск распространения инфекции".

Все спортсмены проходят ежедневную проверку, им предписано соблюдать дистанцию и носить маски все время, когда они не принимают участие в соревнованиях, не спят и не едят.

Опросы показывают, что большинство японцев выступает против проведения Олимпиады в нынешних условиях. Даже компания Toyota, которая является спонсором Игр, приняла решение не транслировать связанную с Олимпийскими играми телерекламу, а ее руководство не будет присутствовать на церемонии открытия.

День свободы?

Автор фото, Chris Eades/Getty Images

В полночь с воскресенья на понедельник в Англии отменили практически все ограничения, связанные с пандемией, в том числе обязательное ношение масок в помещениях, ограничения по числу посетителей, которые могут одновременно находиться в барах и ресторанах, а также правила, предписывавшие людям не собираться большими группами.

К наплыву посетителей готовятся тренажерные залы и стадионы, кинотеатры и ночные клубы. В некоторых ночных клубах вечеринки начались уже минувшей ночью.

При этом уровень заражений в стране после предыдущего ослабления коронавирусного режима пошел вверх и сейчас составляет около 50 тыс. новых случаев в день.

Британия занимает седьмое место в мире по уровню заражений (5,4 млн) и смертности от коронавируса (129 тысяч), и если верить прогнозам, число новых суточных заражений скоро превысит пик показателей второй волны, которая случилась в начале этого года.

При этом Британия опережает всю остальную Европу по уровням вакцинации - здесь уже 87% взрослого населения получили как минимум одну, а 68% - обе дозы вакцины, что дает дополнительную и, собственно, макимальную на данный момент защиту.

Голая и без маски

Автор фото, Nick Ut/Getty Images Подпись к фото, Кейти Хопкинс много где успела засветиться, и вот теперь - Австралия

Власти Австралии распорядились о немедленной депортации скандальной британской журналистки Кейти Хопкинс, которая решила похвастаться тем, как она нарушает правила поведения при пандемии.

Кейти, находившаяся на карантине в одной из гостиниц Сиднея, разместила в соцсетях видео, в котором обещала открыть дверь и предстать перед работниками отеля обнаженной и без маски.

Этот план выглядел вполне осуществимым, если учесть, что в Австралию журналистка прибыла для съемок в телевизионном реалити-шоу "Большой брат".

В своем ролике Кейти также назвала локдауны величайшим надувательством в истории человечества.

В результате Кейти Хопкинс отказали в участии в шоу, ее виза была аннулирована, а представитель МВД Карен Эндрюс назвала поведение журналистки пощечиной всем австралийцам.

Хадж для избранных и роботы, раздающие святую воду

Автор фото, FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images Подпись к фото, В это году хадж в Мекке организован почти по-военному

Ежегодный священный хадж в Мекке, который обычно собирает более двух миллионов паломников-мусульман со всего мира, на этот раз будет сильно ограничен из-за опасности распространения коронавируса.

В этом году в хадже примут участие лишь 60 тыс. человек - все граждане или резиденты Саудовской Аравии в возрасте от 18 до 65 лет, полностью вакцинированные и не страдающие хроническими заболеваниями.

Хадж - один из пяти столпов ислама, обязательный для всех дееспособных мужчин, которые должны совершить его хотя бы раз в жизни.

Его организация и проведение являются вопросом государственного престижа для правящей династии Саудовской Аравии. Поэтому решение исключить паломников из-за рубежа сильно разочаровало иностранцев, желавших посетить святыню.

Тем не менее, власти Саудовской Аравии твердо намерены повторить успех прошлого года, когда в хаджде приняло участие всего 10 тысяч человек, зато не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Чтобы не превратить святые места в потенциальный очаг распространения инфекции, власти приняли решение разделить паломников на группы по 20 человек в каждой. Им будут выданы "смарт-хадж-карты", дающие бесконтактный доступ в гостиницы или общежития, а также на автобусы, доставляющие паломников к святым местам.

Предусмотрена даже раздача роботами святой воды из источника Замзам, который бьет в главной мечети Мекки Аль-Харам, построенной вокруг священной Каабы.

А что другие нации?

Автор фото, Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images Подпись к фото, Лос-Анджелес возвращает маски, за ним могут последовать и другие города Америки

Пока Англия празднует отмену ковидных ограничений, власти Шотландии и Уэльса, которые имеют право проводить самостоятельную политику в области здравоохранения, заявили, что пока сохранят ряд ограничений, в том числе и обязательное ношение масок в закрытых общественных помещениях.

Некоторые европейские страны, в том числе Испания и Греция, вынуждены были вернуть ряд ограничений на фоне недавних новых вспышек инфекции.

Для стран Юго-Восточной Азии, где коронавирус с 2019 года унес уже более 4 млн жизней, худшее, судя по всему, еще впереди.

Одним из главных очагов сейчас считается Индонезия, которая обошла даже Индию с Бразилией: там в пятницу был отмечен рекордный уровень ежедневной смертности - скончались 1205 человек.

В понедельник частичный локдаун был введен в Ханое, а миллионам жителей юга Вьетнама было предписано не покидать дома.

В Мьянме, где больницы не работают в связи с долгосрочной забастовкой медперсонала, протестующего против правления военной хунты, добровольцы вынуждены ходить по домам и собирать трупы людей, скончавшихся от коронавируса.

Обострилась ситуация и в США. Несмотря на то, что почти большинство взрослого населения получило хотя бы одну дозу прививки и несколько месяцев положительной динамики затухания инфекции, число новых заражений там в последние две недели подскочило на 135%.