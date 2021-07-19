Евросоюз, США и Британия обвинили Китай во взломе серверов Microsoft Exchange

Гордон Корера

Корреспондент по вопросам безопасности

13 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Взлом был совершен в начале года и коснулся четверти миллиона серверов Microsoft Exchange

Евросоюз, США и Британия обвинили Китай во взломе четверти миллиона почтовых серверов Microsoft Exchange. Об этом взломе еще в марте рассказала сама компания Microsoft; китайские власти отрицают, что причастны к нему.

В понедельник Евросоюз, администрация США и британское правительство одновременно выпустили заявления об этой кибератаке. ЕС заявил, что она была совершена с территории Китая, Британия и США прямо обвиняют в кибершпионаже министерство госбезопасности КНР.

США и Британия и раньше обвиняли власти Китая и России в организации кибератак, но сейчас к скоординированному демаршу в отношении Пекина присоединился и Евросоюз, и это показывает, насколько серьезно западный мир воспринял предполагаемые кибердиверсии Китая. Западные разведки говорят, что они выглядят намного более масштабно, чем все, что было до сих пор.

В Британии Национальному центру кибербезопасности пришлось выдать отдельные рекомендации, как справиться с последствиями кибератаки, 70 разным организациям и учреждениям.

Хакеры нашли уязвимые места в Microsoft Exchange и установили так называемые веб-оболочки, которые дают доступ к содержимому серверов. В результате клиенты MS Exchange оказались потенциальными или реальными жертвами кибервымогательства и шпионажа.

Microsoft обнародовал подробности кибератаки в марте этого года и обвинил в ней связанную с властями Китая хакерскую группу Hafnium. Пекин отверг обвинения.

"Кибератака поддерживаемых властями Китая хакеров на серверы Microsoft Exchange - это безответственное поведение, и мы видим его уже не в первый раз. Власти Китая должны положить конец этим систематическим кибердиверсиям, а если они этого не сделают, то понесут ответственность", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Британский Форин-офис полагает, что кибератака на Microsoft Exchange, скорее всего, была фазой огромной шпионской операции, в ходе которой могли быть похищены как персональные данные, так и интеллектуальная собственность.

Большие материальные потери

"[Власти Китая] проигнорировали неоднократные призывы прекратить эту безответственную кампанию и, наоборот, позволили поддерживаемым государством акторам нарастить размах атак и вести себя безответственно в случае поимки", - говорится в заявлении Форин-офиса.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении сообщил, что диверсия против Microsoft Exchange ударила по тысячам компьютеров и сетей по всему миру, в том числе и принадлежащим учреждениям ЕС и властям отдельных стран союза, и создала дыру в системе безопасности, которой до сих пор пользуются многие хакеры.

"Эти безответственные и вредоносные действия привели к рискам и значительным материальным потерям для наших государственных учреждений и частных компаний", - говорится в заявлении ЕС.

ЕС, как и Великобритания, обвинил в диверсии две базирующиеся в Китае и предположительно связанные с министерством госбезопасности хакерские группы, известные как APT 40 и APT 31.

Несмотря на жесткость заявлений, ни о каких санкциях против Китая США, Британия и ЕС пока не объявили. При этом против России США этой весной ввели дополнительные санкции в том числе за кибератаку на программу SolarWinds, хотя эта диверсия, по мнению многих экспертов, была менее серьезной, чем атака на Microsoft Exchange.