Венгерский лидер Орбан объявил референдум о "защите детей от ЛГБТ"

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Виктор Орбан в непрекращающейся борьбе с Брюсселем уже проводил один референдум - против распределения иммигрантов по квотам по всем странам ЕС. Теперь он планирует референдум о "традиционных ценностях"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его правительство инициирует референдум о законе о защите детей - законе, который большинство правительств Евросоюза и Еврокомиссия резко осудили как дискриминирующий сексуальные меньшинства.

На прошлой неделе Европейская комиссия известила Венгрию, как страну Евросоюза, что начинает против нее юридический процесс, который в итоге может привести к рассмотрению дела в Европейском суде. Кроме того, Еврокомиссия заморозила заявку Венгрии на ее долю в несколько миллиардов евро из общеевропейского фонда борьбы с последствиями пандемии.

До этого принятый в начале июня венгерский закон о защите детей, а точнее внесенные в него в последний момент дополнения, касающиеся сексуального образования и сексуальных меньшинств, осудили главы государств и правительств 17 из 27 стран ЕС.

В ответ на это Виктор Орбан в среду объявил в видеообращении в "Фейсбуке", что Венгрия проведет референдум по темам, которых касаются эти дополнения.

"На кону - будущее наших детей, и мы не вправе отступить", - заявил венгерский премьер.

Когда пройдет референдум, Орбан не сказал, но сообщил, что в бюллетени будут включены несколько вопросов: поддерживают ли граждане организацию в школах уроков на тему сексуальной ориентации без согласия родителей, считают ли они необходимым пропаганду смены пола среди детей, согласны ли с ограничениями на показ детям материалов, могущих повлиять на сексуальную ориентацию, а также материалов о смене пола.

Новый закон о защите детей все это запрещает, как и показ на телевидении чего-либо касающегося сексуальных меньшинств и смены пола до 11 вечера и без маркировки 18+.

Конфликтный закон

Закон о защите детей был принят венгерским парламентом, где доминирует партия Орбана Фидес, в первой половине июня. При этом в первоначальном виде законопроект был вполне бесконфликтным и касался ужесточения наказаний за сексуальные преступления против детей, но перед последним чтением депутаты от Фидес внесли эти дополнительные статьи. Все оппозиционные депутаты, кроме фракции консервативной партии Йоббик, в знак протеста бойкотировали голосование.

По мнению венгерских оппозиционеров и критиков правопопулистского правительства Венгрии в Евросоюзе, новый закон вместе с некоторыми другими уже принятыми партией Орбана законодательными решениями ведет к дискриминации сексуальных меньшинств.

"Европа никогда не позволит стигматизировать отдельные части нашего общества за то, кого они любят, за их возраст, за этническое происхождение, за политические взгляды или за религиозные убеждения", - заявила на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о начале юридического процесса против Венгрии.

За 11 лет у власти партия Фидес закрепила в конституции определение семьи как исключительно союза мужчины и женщины, постановила считать семьей только пары в официальном браке, запретила юридическую смену пола, заменив в законах термин "пол" на термин "пол, определенный при рождении", а также лишила однополые пары возможности усыновлять-удочерять детей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демонстрация протеста против нового закона возле парламента Венгрии. Впрямую сексменьшинства в Венгрии, стране Евросоюза, конечно, не запрещают и не преследуют.

Что касается последнего закона, то его критикуют, помимо прочего, за невнятность формулировок: он запрещает "показ и продвижение" в школах и СМИ всего, связанного с сексом ради секса и сексуальными меньшинствами, но определения, что такое "продвижение", не содержит ни этот, ни какие-либо другие венгерские законы.

Проведенный в прошлом году опрос показал, что против легализации однополых браков настроены 58% венгров, за нее - 35%. Впрочем, однополые браки не узаконены ни в одной из стран восточной половины Евросоюза, и в Западной Европе их начали легализовывать исторически недавно, в последние примерно 20 лет.