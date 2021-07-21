Россия отправила к МКС модуль "Наука". Его планировали запустить 14 лет назад

час назад

Автор фото, Roscosmos Press Office/TASS

Ракета-носитель "Протон-М" вывела на околоземную орбиту многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Его запустили к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

После выхода на орбиту солнечные батареи и антенны "Науки" штатно раскрылись, сообщил журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Пуск состоялся в 17:58 мск. Все этапы полета ракеты-носителя - отделение ступеней и сброс створок головного обтекателя - прошли в штатном режиме, сообщается на сайте "Роскосмоса".

После отделения от третьей ступени ракеты-носителя модуль "Наука" начнет сближение с МКС. Как ожидается, выведение "Науки" в зону стыковки со станцией займет восемь суток.

Пристыковка "Науки" к модулю "Звезда" запланирована на 29 июля, заявили в "Роскосмосе".

Глава НАСА Билл Нельсон поздравил российскую команду с успешным запуском модуля.

"Поздравляю главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и российскую команду МКС с успешным запуском "Науки"! Он будет продвигать исследования и научные открытия", - написал он у себя в "Твиттере".

Как заявил журналистам Рогозин, модуль "Наука" будет полностью включен в состав МКС через 6-8 месяцев.

Для полной интеграции модуля в состав станции космонавтам предстоит до десяти раз выйти в открытый космос, передает слова главы госкорпорации РИА Новости.

Модуль "Наука"

"Наука" - первый модуль, который Россия отправила на МКС за 11 лет.

Сейчас в состав российского сегмента МКС входят пять модулей: малые исследовательские модули "Рассвет" (отправлен на МКС в 2010 году) и "Поиск" (2009), стыковочный отсек "Пирс" (2001), служебный модуль "Звезда" (2000) и функционально-грузовой блок "Заря" (1998, первый модуль МКС).

"Наука" станет самым тяжелым российским модулем станции. Это практически полная копия первого модуля МКС "Заря".

Изначально "Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер "Зари", но в 2004 году было принято решение расширить российский сегмент МКС, и с целью экономии "Науку" решили переобородувать в полноценный летный модуль.