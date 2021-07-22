"Даже повариха военной части". Кого и за что ФСБ предлагает включать в новый реестр иностранных агентов

Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

ФСБ опубликовала проект перечня сведений в военной и военно-технической сфере, за сбор которых многие граждане рискуют стать иностранными агентами или получить пять лет колонии. Минюст уже готов открыть для них новый реестр. Би-би-си спросила юристов, кто оказался в группе риска и что им грозит.

Проект приказа директора ФСБ Александра Бортникова, опубликованный 19 июля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, может быть принят после 2 августа, когда завершится срок общественного обсуждения.

Меньше чем за сутки ознакомиться с ним попыталось рекордное число посетителей портала (сейчас их уже около 16 тысяч), но ресурс, похоже, не выдержал такого наплыва и перестал работать. Там уже третьи сутки ведутся работы по "восстановлению работоспособности".

Документ в 61 пункте описывает широкий круг сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые не составляют гостайну, но при получении их иностранным источником (государством, организацией или физическим лицом) "могут быть использованы против национальной безопасности".

Приказ может коснуться журналистов, правозащитников и предпринимателей, а также самих военных, членов их семей, и даже "поварихи воинской части", говорят юристы.

Для чего нужен приказ ФСБ?

Разработать новый перечень ФСБ обязана в соответствии с законом, принятым Госдумой в конце 2020 года. Тогда депутаты внесли в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ", более известный как "закон Димы Яковлева", новую статью 2.1.

По ней любой человек независимо от гражданства может быть признан в России иностранным агентом, если он ведет политическую деятельность или "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ", которые иностранцы могут получить и использовать против безопасности России.

В законе указано, что эта мера может применяться при отсутствии в деятельности такого человека признаков государственной измены и шпионажа. Но если он получал поддержку от иностранного источника в виде денег, имущества и даже любой "организационно-методической помощи", то обязан объявить себя иностранным агентом.

При этом в законодательстве нет никакого разъяснения, что такое "организационно-методическая" помощь, говорит глава Центра защиты прав СМИ (включен в реестр иностранных агентов) Галина Арапова. Масштабы этой правовой "дырки", по ее словам, зависят от воображения правоприменителей. Например, "нет гарантии, что помощью не будет считаться использование поисковика Google или другого иностранного интернет-сервиса, айфона или китайского мобильника для сбора информации", считает юрист.

Для такой категории граждан будет создан специальный реестр "физических лиц - иностранных агентов". Вести его будет минюст - как и уже действующие реестры НКО и иностранных СМИ (туда включают и юридических, и физических лиц), признанных иностранными агентами.

Все необходимые для ведения этого реестра нормативные акты минюст уже принял, они вступили в силу 11 июля. Последним документом для этого реестра должен стать перечень ФСБ.

"Солдатским матерям" придется закрыться: что будет с правозащитой в армии?

Попасть в иноагенты можно будет за информацию "о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках", а также "о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования", которые ведут ФСБ и военные следственные органы.

По мнению Араповой, эти пункты напрямую касаются дедовщины, насилия в армии, гибели военнослужащих-срочников. Это приведет к закрытию всех НКО солдатских матерей, которые ведут такие уголовные дела, считает юрист. Она напоминает, что такие темы традиционно были под контролем омбудсменов и публично обсуждались не только в прессе: о них говорило и само минобороны.

Автор фото, Mikhail Rogozin/TASS

Но теперь, если родители погибшего солдата-срочника имеют родственников за границей, присылающих им подарки ко дню рождения, или используют иную "помощь иностранных источников", они не смогут без статуса иноагентов рассказать о ходе и результатах рассмотрения своего обращения по факту гибели сына, говорит юрист.

"Этот приказ, если он будет принят, сделает невозможным работу организации в направлении защиты прав военнослужащих", - подтвердила Би-би-си глава правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Оксана Парамонова.

Адвокат Александр Передрук, сотрудничавший с "Солдатскими матерями" и защищающий призывников, говорит, что сведения о соблюдении законности в армии в принципе являются открытыми - к примеру, Судебный департамент при Верховном суде регулярно публикует сведения о преступлениях, в том числе предусмотренных главой 33 УК РФ (преступления против военной службы).

"Международные принципы гласности и правдивой информации о нарушениях прав человека являются важнейшим инструментом для их защиты. Внесение физических лиц в реестр "иностранных агентов" в связи с тем, что они, например, публично апеллируют к нарушению прав человека, противоречит этим принципам", резюмирует адвокат.

По мнению Араповой, приказ коснется и военнослужащих, и штатского персонала в армии, даже "поварихи воинской части", которая судится с минобороны за выплаты и ведет "целенаправленный сбор сведений по своему делу".

"Лайт-версия гостайны": в чем отличия секретных и открытых сведений?

Список ФСБ во многом дословно пересекается с действующим с 1998 года в России перечнем сведений, относимых к гостайне (он утвержден указом президента и постоянно пополняется) и по сути расширяет круг уже охраняемых данных.

Например, оба перечня предостерегают от сбора данных о дислокации, назначении, наименованиях, структуре, вооружении и численности войск. Но данные, раскрытия которых требуют международные обязательства России, к гостайне не относятся. Привлечь за их сбор по статьям о госизмене и шпионаже нельзя, но признать иноагентом можно.

Рискованно будет заниматься "оценкой и прогнозами развития военно-политической, стратегической обстановки". Например, СМИ и соцсети в апреле обсуждали прогнозы относительно стягивания войск в ряде регионов России, приводит пример Галина Арапова. По ее мнению, теперь такие публикации могут попасть под действие перечня ФСБ. Такие пункты, говорит она, выглядят "лайт-версией" гостайны.

"Безусловно, ряд столь широко сформулированных пунктов подпадает под работу обычного военного корреспондента или аналитика, особенно тех, кто пишут про вооруженные конфликты и военную отрасль", - говорит Арапова.

"Очевидно, что данный приказ ФСБ, преамбула которого полностью аналогична правилам статьи 275 о госизмене УК РФ, помимо прочего направлена не только на выявление иностранных агентов, но и на конкретизацию действий, влекущих уголовную ответственность за государственную измену", - прогнозирует адвокат Александр Гуканов.

Автор фото, Alexandr Rumin/TASS Подпись к фото, Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на строительстве космодрома Восточный

"Об Илоне Маске уже не напишешь": как попасть в иноагенты за сведения о космосе

Часть перечня посвящена ограничениям в сборе сведений о деятельности и проблемах Роскосмоса.

В одном из пунктов указаны "Сведения о результатах изучения научно-технического уровня, достигнутого иностранными организациями по отдельным направлениям космической деятельности или в целом по космической области".

Таким образом, нельзя будет анализировать происходящее в космической отрасли за границей и то, что иностранцы сами публикуют о своих достижениях.

"Получается, что и об Илоне Маске, полётах иностранных бизнесменов в космос писать будет нельзя", - иронизирует Арапова.

Барьер для антикоррупционных расследований: закупки для армии в группе риска

По версии ФСБ, безопасности России могут угрожать открытые данные о закупках товаров, работ, услуг "для нужд войск", в том числе сведения о единственных поставщиках.

В отличие от закрытых сделок в рамках гособоронзаказа, масса сведений о закупках и контрактах войсковых частей и силовых структур - о стройках, закупках мебели, одежды, автомобилей и питания для военных и выборе поставщиков для таких контрактов - публикуются на портале госзакупок. Это традиционный источник информации для антикоррупционных расследований.

В 1990-е годы СМИ писали о покупке пятисотых "мерседесов" для минобороны за счет средств, вырученных от реализации имущества бывшей группы советских войск в Германии, когда за министром обороны Павлом Грачевым закрепилось прозвище "Паша-мерседес".

С контрактами было связано громкое дело "Оборонсервиса", в котором фигурировал тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков.

В 2017 году по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева единственным поставщиком Росгвардии стала крымская компания "Мясокомбинат "Дружба народов", что также обернулось громким скандалом.

Бывший чиновник ФАС, ныне первый заместитель гендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников в 2018 году говорил корреспонденту "Коммерсанта" Ивану Сафронову (журналист уже больше года сидит в СИЗО по обвинению в госизмене), что для "Роскосмоса", на долю которого приходились крупнейшие многомиллиардные контракты с единственными поставщиками, "важно быть максимально открытым и использовать ресурсы контролирующих органов, чтобы наводить порядок в отрасли".

Новый перечень ФСБ демонстрирует стремление власти использовать ресурсы контролирующих органов непублично.

"В законе о контрактной системе, который регулирует госзакупки, прямо указано, что граждане вправе осуществлять общественный контроль за госзакупками, а органы власти обязаны обеспечить им эту возможность, сказал Би-би-си глава общественного объединения "Гражданский контроль госзакупок" Дмитрий Доброштан.

Он также отметил, что Верховный суд недавно указал в решении, что поставленная для нужд войск Росгвардии в рамках гособоронзаказа икра из кабачков "не является оборонной продукцией".

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Бизнес в иностранные агенты? Риски для ВПК

Запрет рассказывать без статуса иноагента касается и импорта продукции двойного назначения, которая используется как в оборонной, так и гражданской отраслях.

"Формулировки понятий, касающихся обеспечения деятельности войск, зачастую касаются предметов бытового характера, медицины, промышленных разработок гражданского назначения", - сказал Би-би-си адвокат Александр Гуканов.

Проект ФСБ, по его мнению, искусственно ограничит возможности предприятий ВПК как на закупку необходимых товаров, так и на продажу своих товаров за рубеж.

"Непонятно, каким образом будут закупаться иностранные товары для войск, если сведения, переданные иностранному поставщику об объемах необходимой продукции, подпадают в перечень. И как будут работать наши популярные во всем мире военно-морские, авиационные, армейские салоны, где предприятия ВПК не только покупают для вооруженных сил продукцию у иностранцев, но и продают свою продукцию на весь мир?" - рассуждает адвокат.

По мнению Гуканова, в чувствительных для безопасности случаях лучше накладывать гриф секретности, а полумеры будут еще сильнее угнетать и без того не совсем здоровый предпринимательский дух и инвестиционный климат в стране.

Почему новый статус иноагента по закону "Димы Яковлева" cамый опасный?

Главное отличие новой категории иноагентов заключается в более жестких последствиях за "злостное уклонение" от обязанности заявить о признании себя иноагентом и включении в реестр. За нарушение этого требования сразу наступает не административная, а уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Все иностранные агенты должны ставить метки о своем статусе при публикации или обращении в госорганы. Но последствия нарушения требований к иностранным агентам по этим двум законам разные. В рамках поправок к "закону Димы Яковлева" физлицу - иностранному агенту после двух административных штрафов грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы, а по закону о СМИ - до 2 лет.