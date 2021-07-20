"Первый бедный президент". Лидером Перу избран самый левый политик в истории страны

32 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кастильо - сельский учитель и профсоюзный лидер - пользуется популярностью у перуанцев, проживающих в отдаленных сельских районах страны.

После долгих споров избирательная комиссия Перу признала победителем состоявшегося 6 июня второго тура президентских выборов представителя левой партии "Свободное Перу" Педро Кастильо, крестьянского сына, бывшего школьного учителя и профсоюзного деятеля.

Он выиграл с минимальным перевесом, набрав 50,12% или на 44058 голосов больше, чем его соперница - либерал Кэйко Фухимори.

Фухимори продолжает считать, что победу у нее украли, ссылаясь на непропорционально большое количество голосов, поданных за Кастильо в отдельных районах страны, хотя международные наблюдатели, в том числе американские и британские, признали выборы свободными и честными.

"Надеюсь, что правда рано или поздно всплывет на поверхность", - заявила она, добавив, что вынуждена подчиниться закону и признать поражение.

Что ждет Перу?

Педро Кастильо стал известен четыре года назад, когда возглавил общенациональную забастовку, вынудившую тогдашнее правительство пойти на повышение зарплат, но фаворитом нынешней гонки до последнего момента не считался.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядит дом избранного президента Перу

Во время предвыборной кампании он уверял своих сторонников: "В богатой стране больше не будет бедных". Сам Кастильо обещал, что откажется от президентской зарплаты и будет, как и прежде, жить на учительские доходы. "Это первый бедный президент Перу", - сказал о нем эксперт Уго Отеро агентству Франс пресс.

В речи перед сторонниками, приветствовавшими его возле здания избиркома вечером в понедельник, он призвал к единству нации. Кастильо сказал, что не обижается на выпады против него и надеется на сотрудничество с Фухимори, чтобы, по его словам, страна могла развиваться.

Аналитики называют 51-летнего Кастильо самым левым президентом в истории Перу. Однако в отличие от Уго Чавеса и Николаса Мадуро в соседней Венесуэле, он не проповедует воинствующего антиамериканизма, а концентрируется на социально-экономической сфере.

В своей предвыборной программе Кастильо обещал создать миллион новых рабочих мест при помощи инфраструктурных проектов, импортозамещения и поддержки малого бизнеса. Он также намерен национализировать горнорудную и нефтяную промышленность и повысить налоги на обеспеченных перуанцев.

В последние недели он несколько смягчил левую риторику, делая упор на экономическую стабильность.

Новый президент хочет бороться с преступностью путем введения в стране смертной казни, для чего Перу придется выйти из Американской конвенции по правам человека, известной как "пакт Сан-Хосе".

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Новый президент известен как убежденный католик. В его доме висит изображение Иисуса с надписью "Иегова - мой пастух"

Кастильо ранее заявлял, что даст "72 часа на сборы" иностранцам, которые нелегально находятся в Перу и, по его мнению, совершают большинство преступлений. Он не указывал ни на кого конкретно, но, по всей вероятности, имел в виду сотни тысяч венесуэльцев, бежавших от экономических тягот.

Убежденный католик, он выступает против однополых браков, абортов и эвтаназии.

И США, и противостоящая им в регионе Венесуэла поздравили Кастильо с победой. "Мы ценим наши тесные связи и надеемся, что при избранном президенте Педро Кастильо они укрепятся еще больше", - написало в "Твиттере" американское посольство в Лиме.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро пожелал соседу "много мудрости" и заявил, что стремится взаимодействовать с ним "рука об руку".

Династия Фухимори

В свои 46 лет главная соперница Кастильо Кэйко Фухимори является ветераном перуанской политики.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кэйко Фухимори согласилась с результатами выборов, хотя говорит о фальсификациях

Мать двоих детей, получившая высшее образование в США и имеющая мужа-американца, она приходится дочерью Альберто Фухимори, который занимал пост президента Перу в 1990-2000 годах.

Семья имеет японские корни, чем объясняется их необычная для Латинской Америки фамилия.

В 1994 году, когда ее родители развелись, 19-летняя девушка стала исполнять обязанности первой леди, а после отставки отца возглавила созданную им партию "Народная сила".

Трижды - в 2011-м, 2016-м и 2021 годах - она боролась за президентский пост, каждый раз выходила во второй тур, но победить не смогла.

На парламентских выборах в апреле этого года "Народная сила" также выступила неудачно, сократив свое представительство до 24 мандатов в 130-местном парламенте.

Сейчас Кэйко Фухимори призывает своих сторонников "мобилизоваться" и протестовать, но не нарушать при этом закон и порядок.

В 2019 году экс-глава бразильской строительной компании Odebrecht Луис да Роча Суарес заявил, что в 2011 году незаконно перечислил в избирательный фонд Фухимори миллион долларов.

Поражение на нынешних выборах дает зеленый свет расследованию этого обвинения, которое может закончиться для нее лишением свободы.

Президент за решеткой

82-летний Альберто Фухимори отбывает тюремный срок по обвинениям во взяточничестве и нарушениях прав человека, выразившихся в массовой стерилизации женщин из бедных семей и создании "эскадронов смерти" для борьбы с вооруженными повстанцами из марксистской организации "Светлый путь".

После отставки он уехал в Японию, которая отказалась его выдать, но в 2005 году неожиданно объявился в Чили, где был арестован по перуанскому ордеру, став первым в истории президентом, экстрадированным в собственную страну.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Альберто Фухимори во время суда, фото 2015 года

Местный аналитик Аугусто Альварес в интервью Франс пресс предсказал "окончательный демонтаж фухиморизма". Однако многие перуанцы благодарны Альберто Фухимори за победу над гиперинфляцией и дестабилизировавшим страну движением "Светлый путь".

Эти чувства распространяются и на его дочь. Ее сторонником является, в частности, самый известный перуанский писатель, Нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса.

Президентская чехарда

Перу уже давно сотрясают непрерывные коррупционные скандалы.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Перу - одна из беднейших стран мира. Пандемия сделала положение людей еще более сложным, многим жителям приходится рассчитывать на раздачу бесплатной еды.

Педро Кастильо - пятый за последние три года глава государства. Лишь за одну неделю в ноябре прошлого года в президентском кресле успели побывать три человека. Это произошло после импичмента президента Мартина Вискарры, которого обвинили в коррупции; на смену ему пришел спикер парламента Мануэль Мерино, который подал в отставку из-за гибели двух демонстрантов. Затем временным президентом стал новый спикер Франсиско Сагасти.

Из десяти последних по времени президентов семеро находятся в заключении или под следствием. Еще один, Алан Гарсия, покончил с собой, когда за ним явилась полиция.

Перу - второй в мире производитель меди. Там добывают также золото, серебро, олово, цинк и нефть.

В середине XVI века конкистадоры открыли в Перу крупнейшее серебряное месторождение Потоси, которое стало символом несметного богатства. Оно давно истощилось, но в испанском языке до сих пор бытует выражение "стоить Потоси".

Тем не менее, значительная часть 32-миллионного населения страны страдает от бедности и безработицы.