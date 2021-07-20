Лесные пожары в Якутии: "Гринпис" не ждет улучшения ситуации до середины августа

час назад

Автор фото, Aerial Forest Protection Service/TASS

В Якутии уже больше месяца продолжаются лесные пожары. Огонь уничтожил более 1,5 млн гектаров леса и ситуация вряд ли существенно улучшится до середины августа, считают в "Гринпис".

По данным МЧС на 20 июля, на территории Якутии действует 205 природных пожаров - около половины от всех природных пожаров в России.

Площадь активных пожаров в Якутии превышает 2,1 млн гектаров. Горят в том числе особо охраняемые природные территории, в частности, объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО - национальный парк "Ленские столбы".

На прошлой неделе столицу республики - город Якутск - окутал смог. Из-за сильного задымления были приостановлены работа якутского аэропорта и судоходство на реке Лена. Утром 20 июля концентрация загрязняющих веществ в воздухе Якутска превышала норму в 1,33-2 раза.

"Ситуация хуже, чем год назад"

По оценкам "Гринпис", общая площадь лесных пожаров в Якутии с начала нынешнего года составила 3,5 млн гектаров. С начала века большую площадь за период с 1 января по 20 июля огонь проходил только в прошлом году (3,9 млн гектаров), однако экологи не исключают, что в этом году в республике в итоге могут оказаться уничтоженными рекордные объемы леса.

"Пока прогноз делать рано, но сейчас ситуация в Якутии хуже, чем была год назад - площади пожаров пока меньше, но растут они быстрее. Так что вполне возможно, что для Якутии этот год окажется в конце концов рекордным", - заявил Би-би-си руководитель лесного отдела "Гринписа" Алексей Ярошенко.

Резкий рост площадей лесных пожаров в Якутии в этом году начался примерно 20 июня, что примерно соответствует среднемноголетнему сроку начала крупных пожаров в этом регионе, говорит Ярошенко. Но нынешняя ситуация, по его словам, усугубляется сильной засухой, при которой пожары разрастаются быстрее, а тушить их оказывается сложнее.

Автор фото, Aerial Forest Protection Service/TASS Подпись к фото, Огонь распространился и на национальный парк "Ленские столбы"

"Сил на быстрое реагирование на начинающиеся пожары не хватает из-за катастрофического недофинансирования переданных региону лесных полномочий, а если хотя бы на день-два опаздывают с тушением, то пожар, как правило, уже разрастается до таких масштабов, что в сухую погоду потушить его невозможно", - объясняет он.

Руководитель противопожарного отдела "Гринпис" Григорий Куксин также отмечает, что помочь тушению лесных пожаров в Якутии смогут только осадки, а значит, ситуация в регионе вряд ли существенно улучшится до середины августа.

"Прогноз плохой, ситуация с задымлением зависит только от погоды, если говорить о Якутии. Большие территории в Якутии уже охвачены пожарами. Здесь помогут только дожди. Вряд ли до середины августа будет какое-то улучшение", - сказал он Интерфаксу.

Автор фото, Aerial Forest Protection Service/TASS

В "Гринпис" предупреждают, что последствия часто повторяющихся природных пожаров заключаются в том, что старые леса вместе с изрядной долей биологического разнообразия исчезают, а их место занимают молодые леса и открытые пространства, которые гораздо быстрее просыхают и продуваются ветром. В результате они еще сильнее горят, а пожары быстрее распространяются на большие площади.

"То есть чем больше тайга горит, тем более благоприятные создаются условия для новых катастрофических пожаров, и тем быстрее лесные ландшафты деградируют. И такая же примерно связь с изменением климата: чем больше леса горят, тем сильнее меняется климат за счет выбросов углекислого газа и сажи при пожарах и метана при деградации вечной мерзлоты, тем сильнее меняется климат, и тем больше это способствует росту пожаров", - говорит Ярошенко.

Автор фото, 14.mchs.gov.ru

В этой части с экологами согласен и глава Якутии Айсен Николаев. "Безусловно, здесь причина [лесных пожаров] одна - глобальные изменения климата, они происходят, мы видим, что в Якутии с каждым годом становится жарче. Мы сейчас живем в самое жаркое, самое засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдения Якутии с конца XIX века, - сказал он во вторник в эфире телеканала "Якутия 24".

За последние сутки, по данным МЧС, в Якутии было ликвидировано 27 природных пожаров на площади около 56 тыс. гектаров. В тушении горящих лесов в регионе участвует также авиация минобороны России.

Автор фото, Russia Emergencies Ministry/TASS Подпись к фото, Пожары угрожают и лесам Карелии

Сезон природных пожаров начался не только в Якутии, леса также горят в Карелии, Камчатском крае, Иркутской, Челябинской и Магаданской областях.