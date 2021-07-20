Гонка миллиардеров: Джефф Безос летит в космос на корабле New Shepard

59 минут назад

Автор фото, Blue Origin Подпись к фото, Компания Blue Origin запустит свой корабль в пустыне на западе Техаса

Основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос во вторник отправится в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin.

Blue Origin ведет трансляцию полета в YouTube в прямом эфире.

Безос ждал этого момента более двух десятилетий - он создал Blue Origin еще в 2000 году. "Меня постоянно спрашивают, нервничаю ли я. Но я не нервничаю, мне просто очень интересно, что нового мы узнаем, - сказал Безос в интервью американскому каналу Си-би-эс Ньюс. - Аппарат готов, экипаж готов, наша команда просто потрясающая. Мы все настроены очень хорошо".

Ракета с капсулой New Shepard должна стартовать около 09:00 по местному времени (16:00 по Москве) с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса.

Полет продлится 11 минут и станет новой вехой в космической гонке миллиардеров.

Чуть больше недели назад к границе космоса успешно слетал другой предприниматель, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Его полет занял около часа, включая несколько минут невесомости, во время которых Брэнсон и его попутчики смогли насладиться уникальными видами Земли, отстегнув ремни.

Автор фото, Virgin Galactic Подпись к фото, Ричард Брэнсон совершил полет к границе с космосом 11 июля

Но Безос планирует взлететь выше Брэнсона. Если ракетоплан Unity компании Virgin Galactic поднялся на 90 км от Земли, то New Shepard способен достичь высоты в 106 км.

По определению Международной авиационной федерации граница космоса находится в 100 км над уровнем моря (линия Кармана), хотя NASA и ВВС США считают, что она пролегает ниже - в 80 км над Землей.

К числу миллиардеров-энтузиастов частных космических путешествий также относится основатель SpaceX Илон Маск. В прошлом году егоракета "Фалкон-9" начала доставлять астронавтов на МКС на корабле Dragon, однако сам предприниматель еще не побывал в космосе. В начале июля Брэнсон подтвердил, что Маск заплатил депозит, чтобы зарезервировать билет на одном из ближайших рейсов Virgin Galactic.

Кто летит с Безосом

Помимо Безоса, на борту капсулы New Shepard будут брат бизнесмена, Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен, а также 82-летняя американская летчица Уолли Фанк.

Дэмен увлекается космосом и уже получил лицензию пилота. Он должен стать самым молодым человеком, побывавшим в космосе. Билет для юноши за неизвестную сумму выкупил его отец-бизнесмен, глава нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners.

Ранее на месте Дэмена должен был лететь неизвестный пассажир, купивший билет на онлайн-аукционе за 28 млн долларов, но в последний момент этот человек отказался от полета из-за своего напряженного графика.

Автор фото, Blue Origin Подпись к фото, Безос и его команда: брат Марк (крайний слева), студент Оливер Дэмен и летчица Уолли Фанк

Ветеран авиации США Уолли Фанк должна стать самым пожилым человеком в космосе.

За свою карьеру Фанк провела в воздухе 16,6 тыс. часов и обучила в качестве инструктора около 3 тыс. пилотов. В 1960-х годах она также прошла подготовку для астронавтов в рамках экспериментальной частной программы Mercury 13. Ее целью было показать, что женщины имеют все данные, чтобы летать в космос наравне с мужчинами.

Хотя Фанк показала исключительно высокие результаты, NASA в то время не отправляло в космос женщин, и впоследствии ей так и не удалось стать астронавтом.

Но полет в космос оставался ее мечтой, и она даже зарезервировала место на коммерческом рейсе Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Как работает New Shepard

Корабль New Shepard Безоса назван в честь Алана Шепарда - первого американца, совершившего суборбитальный космический полет. Это система из ракеты-бустера и самопилотируемой капсулы.

Ракета поднимет капсулу на высоту 76 км, после чего капсула отделится и продожит полет, достигнув высоты 106 км над уровнем моря. Капсула полностью контролируется бортовыми компьютерами, без пилотов и участия центра управления полетами с Земли.

Капсула будет находиться в зоне невесомости около четырех минут. Ее иллюминаторы - самые большие из всех летательных аппаратов, когда-либо отправлявшихся в космос. Пассажиры смогут "отстегнуться и полетать по кабине, наслаждаясь видами тонкого диска земной атмосферы", как выразился Безос в интервью Си-би-эс.

Ракета вернется на космодром и приземлится на "ноги" в нескольких километрах от места взлета.

Космическое соревнование миллиардеров

Считается, что идея частных космических полетов в том, чтобы сделать космос доступным для "простых смертных". Впрочем, пока позволить себе такое приключение смогут очень немногие: билеты на первые рейсы Virgin Galactic стоят 250 тыс. долларов, а Безос пока не объявлял цену полета на корабле New Shepard.

Состояние 57-летниего Безоса оценивается 200 млрд долларов. Он недавно оставил пост главы Amazon, чтобы сконцентрироваться на личных бизнес-интересах - таких, как космическая компания Blue Origin.

И Безос, и Брэнсон в последнее время подвергались критике в соцсетях. Их ругают за трату огромных денег на полеты в космос, в то время как на Земле нарастает климатический кризис, а пандемия коронавируса усугубила положение многих миллионов людей.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Полет Ричарда Брэнсона к границе космоса: как это было

Выступая на одном из американских ток-шоу, Брэнсон ответил на эту критику, сказав, что понимает причины недовольства, но его критики "возможно, не совсем образованы в в вопросах того, какую пользу для Земли приносят полеты в космос".