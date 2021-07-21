Дайджест: пожары, наводнения, миллиардеры-космонавты и ковидные Игры

41 минуту назад

Автор фото, Oregon OSFM

О погоде...

В разных частях планеты в последние дни наблюдается необычно экстремальная погода, и это наша главная новость сегодня.

Германия и Бельгия и другие страны Западной Европы еще только пытаются понять, как им справиться с последствиями сильнейших наводнений, унесших жизни почти 200 человек.

Тем временем проливные дожди и наводнения заставили эвакуироваться из своих домов десятки тысяч жителей китайской провинции Хэнань. С начала наводнения в городе Чжэнчжоу погибли по меньшей мере 12 человек.

Нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, в городе затоплен метрополитен, автодороги, дома. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии затопленных улиц и плывущих по течению автомобилей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во вторник проливные дожди и наводнения обрушились на центральные районы Китая

Тем временем в Северной Америке палящая жара вызвала разрушительные лесные пожары.

Лесные пожары, бушевавшие на западе Соединенных Штатов и Канады, в том числе двухнедельный "пожар-монстр" в Орегоне, извергали в атмосферу дым и сажу, которые с потоками воздуха устремились на восток, вызывая смог.

Сильно загрязненный воздух дошел до Нью-Йорка.

Автор фото, InciWeb / NWCG Подпись к фото, Мощные лесные пожары бушуют в Орегоне, США

Аномальная волна жаркой погоды в России вызвала бушующие лесные пожары в Сибири. В Якутии они продолжаются уже больше месяца. Огонь уничтожил более 1,5 млн гектаров леса и ситуация вряд ли существенно улучшится до середины августа, считают в "Гринпис".

Пожар на площади около 3 тыс. га бушует в труднодоступной части Николаевского района Хабаровского края, где действует режим ЧС, сообщили во вторник местные власти.

На этой неделе необычайная жара наблюдается и в ряде районов Англии. В Лондоне, где во вторник зафиксирован самый жаркий день года (32,2 С°), власти предупредили о возможности наводнений из-за проливных дождей с грозами.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В Лондоне особых природных катаклизмов пока не наблюдается, но очень жарко

Метеорологи предупреждают, что более высокие, чем обычно, температуры во многих частях планеты делают сезонную погоду гораздо более нестабильной.

Джефф Безос слетал в космос

Автор фото, Reuters

Неизвестно, успел ли увидеть из космоса пожары на своей родине основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос, но своим полетом во вторник на корабле New Shepard он явно остался доволен.

Весь полет продлился 10 минут и 10 секунд и стал новой вехой - если не в освоении Вселенной, то хотя бы в космической гонке миллиардеров.

А ведь могут и отменить...

Автор фото, EPA Подпись к фото, Тоширо Муто во вторник отказался исключить отмену Олимпиады в Токио

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Тоширо Муто во вторник не исключил того, что Олимпийские игры могут быть отменены, если количество заражений коронавирусом среди участников резко возрастет.

Коронавирус уже обнаружен у некоторых спортсменов и членов делегаций, спонсоры Олимпиады отказались присутствовать в пятницу на церемонии открытия.

Когда Тоширо Муто спросили на пресс-конференции, может ли быть отменена Олимпиада, он ответил, что будет следить за числом инфицированных и если необходимо, обсудит ситуацию с другими организаторами Игр. "Мы продолжим обсуждения, если будет рост случаев, - сказал он. - Мы подумаем, что нужно делать, если возникнет такая ситуация".

Позже представитель Токио-2020 заверил, что организаторы Олимпиады "стопроцентно сосредоточены на проведении успешных Игр".

Американский судья вернул "короля спама" Левашова к нормальной жизни

Автор фото, Spanish National Police Подпись к фото, На этом фото, представленном испанской полицией, - арест Левашова в Барселоне

Федеральный суд США в Хартфорде, штат Коннектикут, приговорил россиянина Петра Левашова, обвиняемого во взломе компьютерных сетей, финансовом мошенничестве и хищении личных данных, к уже отбытому им сроку тюремного заключения.

В апреле 2017 года Левашов был задержан по американскому запросу в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Как утверждало обвинение, россиянин создал фишинговую компьютерную сеть Kelihos, а один из разработанных им ботнетов контролировал сеть, в которую входило более 200 тыс. компьютеров.

В феврале 2018 года Левашов был экстрадирован в США и признал свою вину. Обвинение требовало приговорить россиянина к тюремному сроку от 12 лет до 14 лет и семи месяцев, оценив нанесенный им ущерб в $3,5 млн.

Тем не менее судья Роберт Чатини посчитал уже отбытый Левашовым срок достаточным. "Вы находились под стражей 33 месяца, - сказал судья. - Я надеюсь, что вы сможете вернуться к своей жене, ребенку и к нормальной жизни".

США и Германия договорились по "Северному потоку-2"

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ангела Меркель и Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме

Власти США и ФРГ достигли соглашения по "Северному потоку-2" и намерены объявить о нем 21 июля, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"США и Германия достигли соглашения, позволяющего завершить строительство спорного российского газопровода", - пишет издание. Ожидается, что о сделке будет объявлено 21 июля.

Согласно договоренностям, Вашингтон скорректирует свою позицию относительно газопровода с учетом интересов Берлина. При этом США и Германия будут готовы принять ответные меры, если Россия станет использовать поставки энергоносителей как средство давления на Украину.

Санитарное дело

Автор фото, TASS Подпись к фото, На фото - Кира Ярмыш и другие активисты в Басманном суде Москвы

21 июля в Москве пройдет несколько заседаний по "санитарному делу", фигурантов которого обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.

В Преображенском суде будет рассмотрено по существу дело муниципального депутата Дмитрия Барановского, в Пресненском суде - муниципального депутата Люси Штейн, а в Преображенском - пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.

Бедный президент

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кастильо - сельский учитель и профсоюзный лидер - пользуется популярностью у перуанцев, проживающих в отдаленных сельских районах страны.

Президентом Перу стал Педро Кастильо - крестьянский сын, бывший школьный учитель, профсоюзный активист и совсем небогатый человек. Да, такие президенты тоже бывают. Посмотрите в нашем материале, в каком доме он живет.

"Медуза": статистика зараженных в России занижена в пять раз

Как утверждают издания "Холод", "Медиазона" и "Медуза" (издание признано иностранным агентом в России), обнаружилось, что в реестре Минздрава, регистрирующем зараженных коронавирусом, уже больше 29 млн записей - это в пять раз больше официальных данных о числе инфицированных.

Если расчеты и предположения авторов расследования верны, Россия находится на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом в пересчете на миллион жителей.

Началось с того, что у известного своими data-расследованиями физика Сергея Шпилькина, возникла идея, что на "Госуслугах" сертификаты о вакцинации, скорее всего, пронумерованы по порядку.

Это означало бы, что любой россиянин, посмотрев на последние восемь цифр своего сертификата, может узнать, сколько людей привилось по всей стране до него.

Чтобы проверить гипотезу, Шпилькин попросил подписчиков прислать ему часть номера сертификата. Полученные цифры совпали с данными о темпах вакцинации, которые собирал независимый портал Gogov.ru - сам Минздрав за полгода так и не начал публиковать оперативные данные самостоятельно.

Тогда у Шпилькин предположил, что и сертификаты для переболевших коронавирусом (QR-коды), которые стали выдавать этим летом, могут быть устроены так же. И снова попросил читателей о помощи: прислать обезличенную часть номера сертификата и указанную в нем дату выздоровления от коронавируса.

Собранные им данные показывают, что число переболевших может быть в несколько раз выше данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Официальные представители Минздрава пока никак не прокомментировали публикацию.

NYT: мигранты как орудие геополитической битвы

Газета New York Times пишет, что президент Беларуси Александр Лукашенко поощряет мигрантов пересекать общую границу Евросоюза с Литвой в отместку за санкции, которые были наложены на Беларусь после его избрания на шестой срок.

Количество мигрантов из Ирака и Африки, пересекающих границу через Литву, страну - члена Европейского Союза, из Беларуси в последнее время резко возросло, сообщают литовские власти.

Летом 2021 года поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу вырос более чем в десять раз.

Мигранты в лагере, который был разбит в литовском курортном городе Друскининкай, кажется, совершенно не в курсе того, что литовское правительство считает их невольным оружием в геополитической битве.

Некоторые из них заявили, что нашли группы в "Фейсбуке", в которых обещали, что они могут прилететь в Минск из Багдада, получить визу по прибытии, а затем легко добраться до литовской границы. Многие так и сделали.

Правительство Литвы считает, что такие призывы поощряются режимом Александра Лукашенко, хотя белорусские официальные лица отвергают какое-либо участие.

Daily Telegraph: адская квартира Ватикана

Газета Daily Telegraph пишет о скандале, в который был втянут Ватикан из-за своей недвижимости в Лондоне.

В квартире, которая принадлежит Ватикану, слышен "адский грохот", пожаловались соседи.

Жители соседнего дома в Челси были вынуждены обратиться к послу Святого Престола в Великобритании с жалобой на ночные тусовки в квартире, в которой устраивались дискотеки с диджеями.

Это не единственная проблема Ватикана с лондонскими квартирами. Несколько бывших высокопоставленных чиновников, в том числе кардинал Анджело Беччиу, были обвинены Святым Престолом в махинациях с инвестициями в лондонскую недвижимость в размере 300 млн фунтов стерлингов.

Кардинал все обвинения в свой адрес отвергает, а в Ватикане говорят, что раз квартира сдается в аренду, то это вообще не их проблема, а местной полиции, которая, кстати, уже четыре раза выезжала на вызовы соседей нехорошей квартиры.

Последний шпунт. В чьих руках в итоге окажется петербургский порт?

Автор фото, Alexei Druzhinin/TASS Подпись к фото, Арктический танкер "Кристоф де Маржери"на церемонии имянаречения на территории порта Бронка в 2017 году

Петербургский порт Бронка может стать крупнейшим активом, которое российское государство заберет у бывшего высокопоставленного силовика. Порт принадлежит семьям экс-главы Федеральной службы охраны Российской Федерации Евгения Мурова и бывшего замначальника петербургского ФСБ Николая Негодова.

Подробно об этом в материале Андрея Захарова и Анны Пушкарской:

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