"Король спама". Суд США приговорил россиянина Левашова к уже отбытому сроку

21 июля 2021, 08:48 GMT Обновлено 10 минут назад

Автор фото, Spanish National Police Подпись к фото, Левашова арестовали в 2017 году в Барселоне, а годом позже экстрадировали в США

Федеральный суд США в Хартфорде, штат Коннектикут, приговорил россиянина Петра Левашова, обвинявшегося в киберпреступлениях, к уже отбытому им сроку тюремного заключения.

В 2018 году 40-летний петербуржец признал свою вину во взломе компьютерных сетей, финансовом мошенничестве и хищении личных данных. Он отсидел в тюрьме 33 месяца и больше туда не вернется, хотя прокуроры просили для него 12 лет.

В течение трех лет Левашов должен оставаться под надзором правоохранителей, с мониторингом его компьютерной деятельности. Когда он будет депортирован в Россию, не известно.

Во вторник судья Роберт Чатини пришел к выводу, что масштабная криминальная деятельность Левашова принесла значительный вред многим людям, но финансовый ущерб от нее был преувеличен обвинением. Чатини также принял во внимание извинения подсудимого и доводы защиты о том, что годы заключения за пределами родины вдали от семьи во время мировой пандемии были достаточным наказанием для него.

"Король спама"

В апреле 2017 года Левашов был задержан по американскому запросу в Барселоне, где он отдыхал с семьей, а годом позже его экстрадировали в США.

Как утверждало обвинение, россиянин создал фишинговые компьютерные сети Kelihos, Storm Worm и Waledac, а один из разработанных им ботнетов мог заразить более 200 тыс. компьютеров - с целью кражи электронных адресов, логинов и паролей и рассылки вредоносных программ.

В США Левашова называли "королем спама", а ФБР следило за ним много лет.

Когда в феврале 2018 года Левашова доставили в США, замминистра юстиции страны заявил, что ботнет Kelihos "использовался для рассылки миллионов мошеннических имейлов, перехвата онлайн-реквизитов и финансовых аккаунтов, принадлежащих тысячам американцев, и запуска в наши сети программ-вымогателей".

По данным следователей, нелегальными рассылками Левашов начал заниматься более 15 лет назад. Сам россиянин, рекламируя свои услуги под ником Severa на популярном российском хакерском форуме Antichat, писал, что находится в "бизнесе" с 1999 года.

В американском суде Левашов признал свою вину. Обвинение требовало приговорить россиянина к тюремному сроку от 12 лет до 14 лет и семи месяцев, оценив нанесенный им ущерб в $3,5 млн.