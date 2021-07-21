Австралийский Брисбен примет Олимпийские Игры 2032 года

11 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стадион для крикета в Брисбене станет одним из основных олимпийских объектов

Международный Олимпийский комитет решил, что летние Олимпийские игры 2032 года состоятся в австралийском городе Брисбен. Об этом было объявлено после сессии МОК, которая состоялась в Токио перед началом Олимпиады.

В прошлом Австралия дважды принимала у себя летние Олимпиады: в 1956 году они состоялись в Мельбурне, а в 2000-м - в Сиднее. Таким образом она станет второй страной после Соединенных Штатов, которая трижды проведет у себя Игры в трех разных городах.

Брисбен с населением 2,2 млн человек - третий по величине город Австралии и столица штата Квинсленд. Он создает 9% ВВП страны.

В 2019 году МОК снизил финансовые требования к странам-претендентам на проведение Олимпиады. Ожидается, что бюджет Олимпиады-32 будет втрое ниже затрат на нынешние Игры в Токио.

На право провести у себя главное мировое спортивное событие претендовали несколько городов, в том числе венгерский Будапешт, столица Катара Доха и Рурская долина в Германии, но кандидатура Брисбена еще до голосования считалась безальтернативной. В июне ее поддержал влиятельный исполком МОК.

Австралийская делегация во главе с премьер-министром Квинсленда Анастейшой Палащук и мэром Брисбена Адрианом Шриннером рассказала участникам сессии МОК в Токио о преимуществах своего города. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в Японию не поехал, так как проходит двухнедельный карантин после визита в Лондон на саммит G7.

Жители Брисбена могли наблюдать за объявлением решения на больших уличных экранах. В трех из шести австралийских штатов действуют коронавирусные ограничения, но Квинсленд в их число не входит.

Почему выбрали Брисбен?

Вот три основные причины, по которым глава МОК Томас Бах назвал заявку Брисбена "предложением, от которого невозможно отказаться":

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жители Брисбена празднуют сообщение о том, что их город примет Олимпиаду-32

Австралия гарантированно выделяет на подготовку и проведение Игр 4,5 млрд долларов США, что позволит покрыть все потребности даже без продажи билетов, прав на телетранслцию и спонсорских взносов.

В Брисбене уже имеется 94% необходимых спортивных сооружений, поскольку в 2018 году город принимал у себя Игры Британского Содружества. Таким образом частично удастся решить проблему повторного использования крупных спортивных объектов. В прошлом специально построенные к Олимпиадам стадионы часто не использовались в дальнейшем.

Мягкий субтропический климат и наличие большого количества пляжей. Район Брисбена в Австралии называют Золотым берегом. Хотя во время Олимпиады в Южном полушарии будет зима, среднегодовые температуры позволяют купаться и заниматься серфингом, что должно дополнительно привлечь туристов.

К этому можно добавить, что к Австралии нет претензий по части коррупции и нарушений прав человека.

Олимпиада-2020 открывается в Токио 23 июля. Она была отложена на год из-за пандемии Covid-19 и пройдет без болельщиков.