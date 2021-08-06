Инвестор Майкл Калви приговорен в России к пяти годам и шести месяцам условно

19 минут назад

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Мещанский суд Москвы приговорил американского бизнесмена Майкла Калви - основателя инвестиционного фонда Baring Vostok - к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно по уголовному делу о хищении средств банка "Восточный".

Дополнительного наказания в виде штрафа бизнесмену суд назначать не стал, но установил Калви испытательный срок на пять лет.

Коллегу Калви - француза Филиппа Дельпаля - приговорили к четырем годам и шести месяцам условно.

Остальным пяти подсудимым тоже назначены условные сроки - от 3,5 до 5 лет. Таким образом, суд удовлетворил просьбу обвинения.

Решение начали оглашать 5 августа - и из первых строчек стало понятно, что приговор будет обвинительным.

При этом огласить его за день суд не успел, объявив перерыв до 6 августа. Сам Калви после этого сказал журналистам, что "судья, как и прокурор раньше, просто повторила фразы и аргументы предварительного обвинения".

"Игнорируя сотни документов, показаний и подтверждений экспертов и свидетелей, которые были показаны в судебном процессе за последние семь месяцев. Пока это не закончилось. Я надеюсь, что завтра судья будет говорить о настоящих фактах. Надежда умирает последней", - цитировало его слова агентство РБК.

На заседании 14 июля прокурор Ольга Михайлова утверждала, что считает вину Калви полностью доказанной. По версии обвинения, американский инвестор распределял роли между соучастниками коррупционной схемы и пытался уйти от ответственности, отрицая свою вину.

"Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью доказательств", - заявляла прокурор Михайлова.

Изначально обвинение настаивало на реальных сроках для подсудимых, но в конце прений гособвинитель сослался на смягчающие обстоятельства - погашение ущерба и положительные характеристики.

Сам Калви не признал вину. Защита просила суд вынести инвестору оправдательный приговор.

Кроме Калви, на скамье подсудимых оказались шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Им было вменено хищение путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из подсудимых вину не признал.

"Суд находит показания Калви, Дельпаля, Абгаряна, Зюзина, Владимирова, Кордичева и Цакунова надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам", - говорится в приговоре судьи Анны Соковой, оглашенном в четверг.

Последнее слово Калви

Калви в последнем слове на заседании 19 июля утверждал, что не считает себя и коллег виновными.

"Нас обвиняют в преступлении, которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба, - утверждал он. - Нет ни единого доказательства, подтверждающего выдвинутые против нас обвинения. Сторона обвинения сама заявила, что нет ни одного свидетеля, который подтвердил наличие в наших действиях состава преступления в форме хищения путем растраты. Напротив, существуют сотни документов и свидетельств, которые доказывают нашу невиновность".

Инвестор подчеркивал, что оправдательный приговор по его делу мог бы привлечь в Россию инвестиции на миллиарды долларов и привести к созданию тысяч новых рабочих мест.

"Я приехал в Россию и остался, потому что с самого начала любил эту страну и верил, что у России есть потенциал стать одним из ведущих мировых инвестиционных рынков. Я убедил инвесторов разделить мою веру в будущее России и привлек несколько первых в истории иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на Россию", - говорил Калви.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что решение суда по делу Калви не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество.

"Вы знаете, что главное - это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности. Это гораздо более важный процесс", - сказал он, в частности, 19 июля.

Дело Майкла Калви и его коллег рассматривалось в Мещанском суде Москвы с декабря 2020 года.

Арест Калви

Гражданина США Майкла Калви арестовали в феврале 2019 года в Москве. Вместе с ним под арест попали партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, сотрудник фонда Иван Зюзин, тогдашний (и в тот же месяц уволенный) глава "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев. В декабре 2019 года в деле появился еще один обвиняемый - бывший директор банка по инвестициям Алексей Цакунов.

Фигурантам дела избрали разные меры пресечения - некоторые из них провели около года в СИЗО и жаловались на невозможность встретиться с семьей. В конечном итоге их всех отправили под домашний арест. Дельпаля обвинение попросило приговорить к пяти годам условно.

В ноябре 2020 года Верховный суд России освободил Калви из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. 2 июня Мещанский суд Москвы на три месяца продлил инвестору запрет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать банк "Восточный".

Дело Калви

Уголовное дело было заведено по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова.

По версии следствия, Калви организовал схему, в результате которой в 2015 году компания "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) получила от "Восточного" кредит в размере 2,5 млрд рублей, после чего банку были переданы акции люксембургской компании IFTG.

По данным следствия, ценные бумаги ушли в счет оплаты кредита, хотя их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей.

Следствие называет Калви одним из бенефициаров ПКБ, хотя в самом бюро это отрицали.

Защита бизнесмена с версией обвинения не согласна: по мнению адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 млрд рублей.

Защита Калви дважды подавала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру - оба раза суд отказывался это сделать. Адвокаты отмечали, что банк "Восточный" не обращался с заявлением об ущербе.

Российское общество оценщиков провело независимую экспертизу, которая тоже оценила пакет проданных акций в 3,8 млрд рублей.

Baring Vostok и "Восточный"

Группа Baring Vostok была основана в 1994 году. Это старейшая и крупнейшая группа компаний, которая специализируется на прямых инвестициях в Россию и страны бывшего СССР, говорится на сайте фонда. Суммарный привлеченный капитал фондов составляет более 3,7 млрд долларов.

С 1994 года фонды вложились в 80 компаний в России, Казахстане и Украине. Сумма инвестиций - более 2,8 млрд долларов. Среди сделок фонда - покупка доли в "Яндексе", Ozon, Avito, "СТС Медиа", 1С, "Боржоми" и других компаниях.

На момент начала уголовного дела Baring Vostok был контролирующим акционером банка "Восточный". У компании Evison Holdings, через которую фонд владел долей в банке, было 51,62% акций банка, а у компании "Финвижн" Артема Аветисяна - 32,2%.

У банка было два миноритарных акционера - Юрий Данилов и Шерзод Юсупов, давние партнеры Аветисяна. Им принадлежало еще примерно 8% акций банка.

"Финвижн" стала одним из акционеров "Восточного" после слияния банка с "Юниаструмом" в 2017 году. Сделку о слиянии двух банков готовили с 2016 года, тогда же Baring Vostok и "Финвижн" заключили опцион: Evison должна была передать компании Аветисяна 9,99% акций банка, что увеличило бы долю Аветисяна до контрольной.

Но Baring Vostok отказался исполнять опцион. В компании посчитали, что акционеры "Юниаструма" перед слиянием выводили из банка деньги и сделка была нечестной. Этот опцион и условия сделки по объединению банков стали поводом для многочисленных судебных исков в Лондоне, Москве и Амурской области.

Уголовное дело Калви и его коллеги считали продолжением корпоративного спора.

Весной 2019 года Арбитражный суд Амурской области встал на сторону "Финвижна" и обязал Evison исполнять опцион. Фактически Baring Vostok потерял контроль над банком. В "Восточном" после этого сменилось руководство.

В октябре 2020 года Baring Vostok подписал мировое соглашение с компанией "Финвижн". Но юридически мировое соглашение не оказывает прямого влияния на уголовное дело против главы Baring Vostok Майкла Калви и других руководителей фонда. Генеральная прокуратура и после примирения сторон утвердила обвинительное заключение по делу.

После того как прокурор запросил условные сроки для Калви и его коллег, представитель банка "Восточный" заявил, что он против лишения свободы Калви и других фигурантов дела. "При назначении наказания подсудимым прошу, чтобы никто из них не был лишен свободы", - сказал он в ходе прений сторон в суде ("Восточный" признан потерпевшим по делу).

Ущерб, причиненный банку, возмещен, поэтому претензий к фигурантам "Восточный" не имеет, объяснил представитель банка.