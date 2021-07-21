США и Германия обнародовали договоренности по “Северному потоку”

22 минуты назад

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Соединенные Штаты и Германия решили закончить миром свой конфликт вокруг российского газопровода "Северный поток-2": США не будут вводить санкции против владеющей газопроводом компании Nord Stream 2 AG и ее руководства, Германия поможет развитию энергетики Украины, а обе стороны вместе обязуются что-то предпринять против России, если она попытается лишить Украину газового транзита.

"ФРГ обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины", - сказала замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Украина вместе с другими восточноевропейскими странами, через которые идет российский газ, по-прежнему призывает закрыть проект "Северный поток-2" и полагает, что окончательно отношение Белого дома к нему прояснится во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Как стало известно в среду, визит состоится 30 августа.

Одна из внешнеполитических целей нового президента США Джо Байдена - наладить подпорченные его предшественников Дональдом Трампом отношения с европейскими союзниками, в том числе с Германией, а почти достроенный газопровод по дну Балтийского моря из России в Германию был одним из предметов разногласий между Вашингтоном и Берлином: США вводили санкции против участников проекта, а правительство Германии настаивало, что газопровод должен быть достроен.

Несколько месяцев высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена и правительства Ангелы Меркель вели переговоры о том, как закончить эти препирательства. Байден в мае приостановил действие санкций против Nord Stream 2 AG и ее руководства, чтобы не мешать этим переговорам.

Об условиях соглашения еще накануне рассказали, ссылаясь на неназванных чиновников и дипломатов, агентства Рейтер и Блумберг, газета Wall Street Journal и интернет-издание Politico.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Санкции США несколько затормозили строительство "Северного потока -2": оно отстало от графика на пару лет. На фото - трубы для "Северного потока" в порту

Частичный отказ от санкций

Соединенные Штаты по договоренности с Германией обещают не восстанавливать санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководства - но при этом оставляют за собой право вводить точечные санкции против участников проекта.

"Американцы - по-прежнему против газопровода, но говорят, что соглашение с Германией уменьшит вероятность того, что Россия применит поставки энергоносителей как оружие против Украины и других стран региона. США опасаются, что Россия может прекратить поставки энергоносителей в Украину и другие страны, что станет одной из форм агрессии, а также того, что Украина лишится платы за транзит по существующему наземному трубопроводу", - напоминает агентство Рейтер.

С другой стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен в июне на слушаниях в Палате представителей сказал, что вторая очередь "Северного потока" построена на 98%, и ее достройка - фактически уже дело решенное, хотя санкции США и затормозили проект.

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле, встречавшийся в вторник и среду в Киеве с руководством правительства и офиса президента Украины, заверил собеседников, что США не дадут России шантажировать Украину при помощи энергоносителей. Об этом сообщил в пресс-релизе Госдепартамент США.

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Светлое энергетическое будущее

"Я хочу подчеркнуть, что когда мы общаемся с немецкими партнерами, то мы постоянно говорим и с киевскими коллегами, слушаем их опасения, идеи, данные. Мы думаем, как обеспечить получение Украиной поддержки, нужной для построения лучшего энергетического будущего, защиты от российской агрессии", - сказал сам Шолле в интервью "РБК-Украина".

Германия обязуется привлечь миллиард евро на развитие в Украине альтернативной энергетики и укрепление энергетической безопасности страны.

Предполагается, что это будут средства частных компаний, но привлеченные под гарантии немецкого правительства.

Байден и Меркель не договорились

Автор фото, AFP Подпись к фото, Меркель и Байден после встречи остались при разных мнениях относительно "Северного потока", но пообещали вместе противостоять путинской России

Джо Байден и Ангела Меркель на прошлой неделе встречались в Вашингтоне, но ни о какой договоренности о "Северном потоке" после этой встречи объявлено не было: стороны лишь заявили, что не позволят Москве использовать экспорт энергоносителей для шантажа соседей.

В Германии говорят, что в качестве ответа на такие действия России страна может сократить импорт российского газа; Ангела Меркель во время визита в США сказала, что у Берлина есть и другие рычаги - например, новые санкции Евросоюза.

В Германии в конце сентября пройдут выборы бундестага, после которых Ангела Меркель покинет пост канцлера, а одной из претенденток на ее место является лидер зеленых Анналена Бербок, которая выступает за немедленное закрытие проекта "Северный поток-2". Правда, в последнее время зеленые существенно отстают в опросах от партии Меркель, Христианско-демократического союза.

Американский госдеп заявил в среду, что США настроены работать с будущими властями ФРГ по "Северному потоку".

Украина ждет встречи Зеленского с Байденом

Автор фото, AFP Подпись к фото, Дональд Трамп вводил санкции против "Северного потока", что устраивало Украину и президента Владимира Зеленского. Джо Байден, похоже, прекратил активную борьбу с проектом

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сообщения о готовящемся соглашении США и Германии, сказал журналистам, что подобные решения не должны приниматься за спиной тех, кого они непосредственно касаются, и что окончательно ситуация прояснится только во время визита Зеленского в Вашинтон.