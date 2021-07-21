США и Германия обнародовали договоренности по “Северному потоку”
Соединенные Штаты и Германия решили закончить миром свой конфликт вокруг российского газопровода "Северный поток-2": США не будут вводить санкции против владеющей газопроводом компании Nord Stream 2 AG и ее руководства, Германия поможет развитию энергетики Украины, а обе стороны вместе обязуются что-то предпринять против России, если она попытается лишить Украину газового транзита.
"ФРГ обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины", - сказала замгоссекретаря Виктория Нуланд.
Украина вместе с другими восточноевропейскими странами, через которые идет российский газ, по-прежнему призывает закрыть проект "Северный поток-2" и полагает, что окончательно отношение Белого дома к нему прояснится во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Как стало известно в среду, визит состоится 30 августа.
Одна из внешнеполитических целей нового президента США Джо Байдена - наладить подпорченные его предшественников Дональдом Трампом отношения с европейскими союзниками, в том числе с Германией, а почти достроенный газопровод по дну Балтийского моря из России в Германию был одним из предметов разногласий между Вашингтоном и Берлином: США вводили санкции против участников проекта, а правительство Германии настаивало, что газопровод должен быть достроен.
Несколько месяцев высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена и правительства Ангелы Меркель вели переговоры о том, как закончить эти препирательства. Байден в мае приостановил действие санкций против Nord Stream 2 AG и ее руководства, чтобы не мешать этим переговорам.
Об условиях соглашения еще накануне рассказали, ссылаясь на неназванных чиновников и дипломатов, агентства Рейтер и Блумберг, газета Wall Street Journal и интернет-издание Politico.
Частичный отказ от санкций
Соединенные Штаты по договоренности с Германией обещают не восстанавливать санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководства - но при этом оставляют за собой право вводить точечные санкции против участников проекта.
"Американцы - по-прежнему против газопровода, но говорят, что соглашение с Германией уменьшит вероятность того, что Россия применит поставки энергоносителей как оружие против Украины и других стран региона. США опасаются, что Россия может прекратить поставки энергоносителей в Украину и другие страны, что станет одной из форм агрессии, а также того, что Украина лишится платы за транзит по существующему наземному трубопроводу", - напоминает агентство Рейтер.
С другой стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен в июне на слушаниях в Палате представителей сказал, что вторая очередь "Северного потока" построена на 98%, и ее достройка - фактически уже дело решенное, хотя санкции США и затормозили проект.
Советник Госдепартамента США Дерек Шолле, встречавшийся в вторник и среду в Киеве с руководством правительства и офиса президента Украины, заверил собеседников, что США не дадут России шантажировать Украину при помощи энергоносителей. Об этом сообщил в пресс-релизе Госдепартамент США.
Светлое энергетическое будущее
"Я хочу подчеркнуть, что когда мы общаемся с немецкими партнерами, то мы постоянно говорим и с киевскими коллегами, слушаем их опасения, идеи, данные. Мы думаем, как обеспечить получение Украиной поддержки, нужной для построения лучшего энергетического будущего, защиты от российской агрессии", - сказал сам Шолле в интервью "РБК-Украина".
Германия обязуется привлечь миллиард евро на развитие в Украине альтернативной энергетики и укрепление энергетической безопасности страны.
Предполагается, что это будут средства частных компаний, но привлеченные под гарантии немецкого правительства.
Байден и Меркель не договорились
Джо Байден и Ангела Меркель на прошлой неделе встречались в Вашингтоне, но ни о какой договоренности о "Северном потоке" после этой встречи объявлено не было: стороны лишь заявили, что не позволят Москве использовать экспорт энергоносителей для шантажа соседей.
В Германии говорят, что в качестве ответа на такие действия России страна может сократить импорт российского газа; Ангела Меркель во время визита в США сказала, что у Берлина есть и другие рычаги - например, новые санкции Евросоюза.
В Германии в конце сентября пройдут выборы бундестага, после которых Ангела Меркель покинет пост канцлера, а одной из претенденток на ее место является лидер зеленых Анналена Бербок, которая выступает за немедленное закрытие проекта "Северный поток-2". Правда, в последнее время зеленые существенно отстают в опросах от партии Меркель, Христианско-демократического союза.
Американский госдеп заявил в среду, что США настроены работать с будущими властями ФРГ по "Северному потоку".
Украина ждет встречи Зеленского с Байденом
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сообщения о готовящемся соглашении США и Германии, сказал журналистам, что подобные решения не должны приниматься за спиной тех, кого они непосредственно касаются, и что окончательно ситуация прояснится только во время визита Зеленского в Вашинтон.
"Северный поток-2" - это вообще не про экономику и роскошную жизнь отдельных лоббистов. Это исключительно политический или даже публичный и масштабный пропагандистски-лоббистский проект, который руководство России хочет использовать как оружие против Украины и других стран региона. Работа над тем, чтобы не допустить реализации этого проекта в том виде и с теми последствиями, как задумывалось в России, идет на всех уровнях как в Европе, так и в Америке", - сказал Подоляк изданию "Украинская правда".
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