"Непостижимое решение". ЮНЕСКО отобрало у Ливерпуля статус объекта всемирного наследия

39 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ливерпульская набережная - знаменитый комплекс зданий, который был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО решило исключить Ливерпуль из своего Списка всемирного наследия, поскольку городские власти ведут активное строительство в районе доков и порта - архитектурного ансамбля, которое агентство ООН считало важнейшим памятником. В Ливерпуле такое решение называют "непостижимым" и надеются на его пересмотр.

В объект под названием "Ливерпуль - город мореходов и торговцев" входили шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля. На своем сайте ЮНЕСКО сообщает, что они были включены в список "в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX веков". "Этот объект также демонстрирует новаторские разработки в области технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом", - отмечает агентство.

Причиной лишения статуса ЮНЕСКО называет "необратимую утрату характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта".

В частности, речь идет о строительстве двух масштабных объектов - комплекса жилых и офисных зданий под названием Liverpool Waters, а также огромного стадиона футбольного клуба "Эвертон" из стекла и стали рядом с историческим ливерпульским доком Брэмли-Мур.

Ранее городской совет Ливерпуля, в котором традиционно доминируют лейбористы, решил не сворачивать строительство Liverpool Waters, которое ведется последние 12 лет и приносит значительные доходы. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд фунтов (более 6,5 млрд долларов).

"Это болезненное решение. Предупреждения выносились годами, но, к глубокому сожалению, мораторий [на строительство] так и не был введен", - заявила директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рёсслер.

Что говорят в Ливерпуле?

Главный аргумент отцов города состоял в том, что Ливерпулю, считающемуся депрессивным английским регионом, крайне необходимы инвестиции и рабочие места.

Автор фото, Everton FC Подпись к фото, Так должен выглядеть новый стадион клуба "Эвертон" (компьютерная графика)

Мэр Ливерпуля Джоанн Андерсон назвала решение ЮНЕСКО "непостижимым". "Наш объект всемирного наследия никогда не находился в лучшем состоянии, поскольку он выиграл от сотен миллионов фунтов инвестиций в памятники архитектуры и общество в целом", - сказала Андерсон.

Она добавила, что власти города изучат возможность апелляции решения, которое, по словам мэра, было принято "через десять лет после того, как представители ЮНЕСКО последний раз посещали город, чтобы увидеть все собственными глазами".

Глава ливерпульского региона Стив Ротерэм считает, что агентство ООН пошло на "ретроградный шаг, не отражающий реальность". "Такие места, как Ливерпуль, не должны выбирать между желанием поддерживать культурный статус и необходимостью возродить забытые всеми местные общины, которые нуждаются в рабочих местах и новых возможностях", - говорит он.

Из 18 членов исполкома ЮНЕСКО 13 высказались "за" и пятеро "против", заявив, что властям Ливерпуля следует дать еще минимум год на размышление. Поскольку для принятия таких решений требуется большинство в две трети, судьбу ливерпульской набережной определил всего один голос. В настоящее время в ЮНЕСКО председательствует Китай.

Анализ: город "Битлз", футбола и истории

Клэр Хамилтон, корреспондент ливерпульской радиостанции Би-би-си

В истории Ливерпуля было очень много взлетов и падений, и с 2004 года, когда он получил статус объекта всемирного наследия, город изменился до неузнаваемости. В то время не было торгового центра "Liverpool One", и даже никаких признаков того, что когда-нибудь "Эвертон" захочет построить на набережной многомиллионный стадион. Городу еще предстояло стать европейской столицей культуры. Теперь он стал другим.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В ЮНЕСКО жалуются на строительство многоэтажных домов в охраняемом районе

Сейчас некоторые в Ливерпуле говорят, что статус ЮНЕСКО им вовсе не нужен - особенно если он мешает развитию района, который в течение многих десятилетий оставался заброшенным и полуразрушенным.

Критики считают, что преимущества включения Ливерпуля в список объектов всемирного наследия толком не проговаривались, а для того, чтобы рассеять опасения ЮНЕСКО, в городе до самого последнего момента не было политической воли. А теперь делать это поздно.

Многие люди убеждены, что туристы посещают ливерпульские достопримечательности не потому, что город объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО - они, возможно, даже об этом не знают. Они приезжают ради "Битлз", футбола, местной еды и истории. И эта история никуда не денется.

Но сегодняшнее решение вызывает опасения тех, кто считает, что теперь станет меньше возможностей для защиты местного наследия, архитектуры и истории. Что начнется бурное и ничем не ограниченное строительство.

В этом споре предлагается сделать выбор по принципу "либо-либо": в пользу наследия или прогресса. Но в Ливерпуле спрашивают - а почему у нас не может быть и того, и другого?

Как потеря статуса угрожала Москве и Санкт-Петербургу

В список ЮНЕСКО за 40 лет были включены 964 объекта, в том числе Московский Кремль, индийский мавзолей Тадж-Махал и китайская Великая стена. В Британии до сегодняшнего дня их насчитывалось 27. Ливерпульская набережная присоединилась к ним в 2004 году благодаря докам и портовым сооружениям викторианской эпохи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лахта-центр в Петербурге находится далеко от исторического центра города, но является самым высоким зданием в Европе

Требования ЮНЕСКО включают, в частности, обязательство не строить вблизи объектов мирового культурного наследия высоких сооружений.

Статус объекта мирового культурного наследия не приносит денег, но сильно повышает престиж города и привлекает туристов. Считается, что многие американцы и азиаты путешествуют, сверяясь со списком ЮНЕСКО. Ежегодные доходы от туризма в Озерном крае в центральной Англии возросли на 20 млн фунтов (около 27 млн долларов) после того, как он наконец вошел в него после 30 лет безуспешных попыток.

Это четвертый случай лишения статуса ЮНЕСКО в истории. Ранее из списка были вычеркнуты заповедник антилоп-ориксов в Омане, долина Эльбы в Дрездене и храм Баграта в Кутаиси.

Заповедник лишился почетного звания из-за сокращения его площади властями Омана и попустительства браконьерам, долина Эльбы - из-за строительства модернистского моста, а собор - из-за недавней реставрации, нарушившей, по мнению ЮНЕСКО, его целостность и подлинность.

В 2011-м и 2016 годах утрата статуса объектов мирового культурного наследия грозила центру Петербурга и Московскому Кремлю - из-за планов строительства небоскреба "Лахта-центр", который возводила компания "Газпром", и установки на Боровицкой площади 25-метрового памятника князю Владимиру Крестителю.

Оба раза российские власти пошли на компромисс: небоскреб построили в другом месте, а памятник водрузили на низкий постамент.

Наследие Ливерпуля

ЮНЕСКО предупреждала власти Ливерпуля о последствиях с 2013 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Парад участников Первой мировой войны в Ливерпуле. 1915 год

В XVIII и XIX веках Ливерпуль сыграл важную роль в развитии Британской империи и был вторым ее портом по значению. Оттуда десятилетиями отплывали в дальние края английские купцы и путешественники, он также играл важнейшую роль в трансатлантической работорговле.