Тысячи людей простились с голландским журналистом Питером де Врисом

24 минуты назад

Автор фото, SEM VAN DER WAL/ANP/AFP via Getty Images

Тысячи людей пришли в среду к Королевскому театру Карре в Амстердаме, чтобы проститься с журналистом Питером Р. де Врисом. 64-летний журналист, специалист по криминальным расследованиям, был смертельно ранен 6 июля вскоре после одного из своих регулярных выступлений по телевидению. Его гибель потрясла всю страну.

Гроб с телом журналиста был выставлен в театре Карре, на фасаде которого был вывешен большой портрет убитого журналиста с подписью "Нельзя быть свободным, стоя на коленях".

Автор фото, REMKO DE WAAL/ANP/AFP via Getty Images Подпись к фото, У входа в театр, где был выставлен гроб с телом журналиста, выстроилась большая очередь

Похороны журналиста, на которых будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья, состоятся в четверг.

Де Врис был самым популярным в Нидерландах журналистом, писавшим на криминальные темы. Именно он освещал обстоятельства похищения пивного магната Фредди Хайнекена в 1983 году и позже написал об этом книгу. Он также вел кампанию за раскрытие дел, в которых следствие уперлось в тупик, и за восстановление репутации невинно осужденных людей.

Автор фото, Patrick van Katwijk/BSR Agency/Getty Images Подпись к фото, Люди продолжают нести цветы к месту, где был застрелен журналист

Полиция Нидерландов арестовала двух подозреваемых в убийстве журналиста - это голландец и гражданин Польши, проживающий в стране и обвиняемый в том, что он помог преступнику скрыться на машине с места преступления.

В последнее время де Врис выступал в качестве советника и доверенного лица свидетеля на суде по делу об организованной преступной группировке, которую голландская полиция окрестила "хорошо смазанной машиной убийств".

Предполагаемый глава этой групировки, Ридуан Таги, был экстралдирован из Объединенных Арабских Эмиратов в Нидерланды в 2019 году и сейчас находится под арестом, ожидая суда вместе с еще 16 подозреваемыми.

Автор фото, Patrick van Katwijk/BSR Agency/Getty Images