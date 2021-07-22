Дайджест: Украина и Польша осудили сделку США и Германии по "Северному потоку"

час назад

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Труба раздора

Украина и Польша осудили соглашение Германии и США по российскому газопроводу "Северный поток - 2". Совместное заявление опубликовано на сайтах МИД Украины и Польши.

"Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. Оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.

Соединенные Штаты пошли навстречу Германии и отказались от санкций в связи со строительством трубопровода. При этом, как заявил представитель Госдепа Нед Райс, США по-прежнему против строительства газопровода.

"Мы рассматриваем его как геополитический проект Кремля, предназначенный для расширения российского влияния на Европу с помощью энергоносителей, и как ресурс, позволяющий обойти Украину, - цитирует Прайса газета Wall Street Journal. - Мы не скрывали, что это плохая сделка для Германии, для Украины и для Европы".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Судно "Фортуна" прокладывает трубопровод по дну Балтийского моря. Архивное фото

Германия в ответ на сговорчивость американцев обязалась поддержать США в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет, а также пообещала инициировать санкции против России в случае агрессивных действий Москвы в отношении Киева.

Кроме того, Берлин пообещал техническую поддержку интеграции Украины в европейскую систему электроснабжения, реформам украинского энергетического сектора и модернизации систем газоснабжения.

Во вторник стало известно, что 30 августа состоится встреча президента Украины Зеленского с Джо Байденом.

Иранцы требуют воду

Автор фото, Google Подпись к фото, В Тегеране объявлен локдаун из-за распространения коронавируса

Ожидается, что на юго-западе Ирана продолжатся массовые протесты из-за нехватки питьевой воды.

Сотни граждан, включая детей, вышли на улицы более десятка городов и поселков в западной провинции Хузестан в последние дни, чтобы потребовать доступа к питьевой воде.

По меньшей мере два демонстранта были убиты. Власти обвинили в их гибели "бунтовщиков", стрелявших в воздух.

Норвегия поминает 77 жертв теракта 2011 года

Автор фото, Reuters

10 лет назад, 22 июля 2011 года, норвежец Андерс Брейвик устроил взрыв в центре Осло, унесший жизни восьми человек. Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Там его жертвами стали 69 человек, в основном подростки.

Король Норвегии Харальд V выступит с обращением к нации на арене "Осло Спектрум", в поминальной церемонии в столице примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг. В память о 77 погибших их имена зачтут в прямом эфире, к месту трагедии будут возложены цветы и траурные венки. В завершении траурного дня на мэрии Осло 77 раз прозвонят колокола в память о каждом погибшем.

Меры безопасности в Осло в этот день будут повышены.

У Ливерпуля отняли статус объекта всемирного наследия

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РПЦ во время пандемии

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О том, как третья волна ковида усложнила жизнь РПЦ, - в материале Анастасии Голубевой:

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