Дайджест: Украина и Польша осудили сделку США и Германии по "Северному потоку"
Труба раздора
Украина и Польша осудили соглашение Германии и США по российскому газопроводу "Северный поток - 2". Совместное заявление опубликовано на сайтах МИД Украины и Польши.
"Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. Оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.
Соединенные Штаты пошли навстречу Германии и отказались от санкций в связи со строительством трубопровода. При этом, как заявил представитель Госдепа Нед Райс, США по-прежнему против строительства газопровода.
"Мы рассматриваем его как геополитический проект Кремля, предназначенный для расширения российского влияния на Европу с помощью энергоносителей, и как ресурс, позволяющий обойти Украину, - цитирует Прайса газета Wall Street Journal. - Мы не скрывали, что это плохая сделка для Германии, для Украины и для Европы".
Германия в ответ на сговорчивость американцев обязалась поддержать США в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет, а также пообещала инициировать санкции против России в случае агрессивных действий Москвы в отношении Киева.
Кроме того, Берлин пообещал техническую поддержку интеграции Украины в европейскую систему электроснабжения, реформам украинского энергетического сектора и модернизации систем газоснабжения.
Во вторник стало известно, что 30 августа состоится встреча президента Украины Зеленского с Джо Байденом.
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Дайджест подготовил Александр Баранов
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