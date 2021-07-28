Во Владикавказе полицейские получили от 2,5 до 10 лет колонии за пытки и смерть задержанного

час назад

Автор фото, Olga Smolskaya/TASS Подпись к фото, Владикавказ (архивное фото)

Ленинский районный суд Владикавказа приговорил десятерых полицейских к тюремным срокам по делу о пытках и смерти местного жителя Владимира Цкаева. Силовики получили от 2,5 лет колонии общего режима до 10 лет строгого. Их взяли под стражу в зале суда.

Алан Хохоев — 10 лет строгого режима

Георгий Цомаев — 10 лет строгого режима

Шота Майсурадзе — 10 лет строгого режима

Сослан Ситохов — 8 лет общего режима

Алан Бигаев — 4 года общего режима

Олег Дзампаев — 3 года обшего режима

Азамат Цугкиев — 3 года общего режима

Спартак Бузоев — 3 года обшего режима

Владимир Валиев — 2,5 года общего режима

Ацамаз Датиев — 2,5 года общего режима

В ходе прений прокурор требовал назначить подсудимым в общей сложности 96,5 лет лишения свободы.

Сотрудника осетинского министерства сельского хозяйства Владимира Цкаева задержали в октябре 2015 года по подозрению в нападении на бойца ОМОНа.

По версии следствия, во время допроса в Иристонском ОВД Владикавказа Цкаева в течение нескольких часов душили пакетом и избивали. К ночи, не сумев привести мужчину, в очередной раз потерявшего сознание, в чувство, полицейские были вынуждены вызвать скорую помощь. К утру следующего дня в больнице официально зарегистрировали смерть Цкаева.

Интересы вдовы погибшего - Земфиры Цкаевой - представляет адвокат Андрей Сабинин, сотрудничающий с "Зоной права".

Задержание Цкаева

Изначально жителя Владикавказа Цкаева увезли на допрос в связи с произошедшим недалеко от его дома нападением на бойца ОМОНа.

События развивались так: 30 октября 2015 года после поминальной церемонии по умершей матери дома у Владимира Цкаева и его жены Земфиры ужинал друг детства мужчины Марат Букулов. Ближе к ночи, когда Букулов со своей семьей засобирался домой, он заметил на улице подозрительную машину с мужчиной и женщиной внутри.

"У нас в районе постоянно делают закладки наркотических веществ, подростки это находят, потом подсаживают их, требуют деньги. И когда были поминки, мужчины говорили, что эта легковая машина уже несколько раз тут парковалась и что это странно. Мужчины возмущались, что кто-то наркотики у нас распространяет" - рассказывала позже "Коммерсанту" жена Цкаева Земфира.

Букулов, который и сам жил по соседству, отвез домой жену и ребенка, взял из тайника хранившийся у него пистолет и вернулся к машине разобраться.

Во время разговора с водителем вспыхнула драка и Букулов, поваленный на землю, нажал на курок лежавшего в его кармане пистолета, пересказывала "Медиазона" данные в суде показания мужчины.

Упавшего на колени соперника Букулов оставил на дороге. Той же ночью он позвонил другу, у которого провел вечер: они встретились, обсудили, как лучше поступить, и к утру стрелявший уехал из города. Позже выяснилось, что раненый служит во владикавказском ОМОНе.

К другу Букулова Цкаеву полицейские пришли на следующее утро. Сотрудники ОВД сказали его жене, что им надо только опросить мужчину и что много времени это не займет. По просьбе мужа Земфира не стала беспокоить его родственников и не говорила им о том, что Цкаева забрали в полицию до утра следующего дня.

Допрос в ОВД

Обвиняемые силовики утверждают, что к тому моменту, как они забрали из дома Цкаева, его по фото опознал раненый ОМОНовец. Но кто и когда показывал бойцу снимок и почему изображения нет в уголовном деле - не ясно, отмечает "Медиазона".

По версии следствия, в кабинете, куда доставили на следующий день после нападения Цкаева, его сначала пытали трое оперативников: Алан Хохоев, Георгий Цомаев и Шота Майсурадзе. На видеокамеру попали поиски двух полиэтиленовых пакетов, которыми душили задержанного. Позже один из обвиняемых полицейских будет объяснять, что пакеты были нужны ему и коллегам, чтобы вынести мусор из кабинета.

Пытки, как считает обвинение, продолжались несколько часов с короткими перерывами: Цкаеву надевали на голову пакет, иногда давая возможность вздохнуть. Пока один из оперативников перекрывал ему дыхание, двое других избивали, останавливаясь, только когда задержанный терял сознание.

Вечером троих коллег по Иристонскому ОВД сменил начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений Сослан Ситохов. Цкаев по-прежнему отрицал причастность к нападению на ОМОНовца и Ситохов взялся выбивать признательные показания сам. Он, как считает следствие, скрутил задержанному руки скотчем и бил мужчину, пока тот в очередной раз не потерял сознание - на этот раз безвозвратно.

Привести Цкаева в чувство самостоятельно полицейским не удалось. Тогда один из них привез в ОВД знакомую медсестру. Но и она не смогла ничем помочь.

К этому моменту телефонные разговоры силовиков прослушивались сотрудниками ФСБ из-за возбужденного ранее другого дела, пишет "Медиазона". Так в деле появилась запись, на которой избивавший мужчину последним Ситохов описывает происходящее заместителю начальника владикавказской полиции Казбеку Казбекову.

"Казбек Таймуразович, он такой же, как и был", - говорит в трубку Ситохов.

"Давай отвезем его [в больницу], ну его ...!" - предлагает Казбеков.

"Никакая больница! Это исключено!" - реагирует тот.

Но вызвать в ОВД медиков все же пришлось. Позже принимавший Цкаева в больнице врач расскажет, что бригада скорой сообщила, что нашла этого мужчину лежащим на улице.

Цкаев впал в коматозное состояние. По официальной версии, он скончался в реанимации в 7:40 следующего дня. По словам родственников, которые тем утром нашли мужчину в больнице, в регистратуре им сообщили: "Его к нам привезли, считай, уже мертвого".

"Сотрудники полиции продолжили беседу"

Сестра убитого Ирина Демурова вспоминает, что на опознании не смогла узнать брата: ей показали тело сильно избитого посиневшего мужчины. Официальная экспертиза, проведенная тогда же в морге, назвала причиной смерти острую сердечно-сосудистую недостаточность.

На следующий день МВД Северной Осетии сообщило свою версию произошедшего во время допроса. "Он внезапно встал со стула и, упав на колени, лобной частью головы нанес несколько ударов об пол", - говорилось в сообщении министерства, которое позже, по данным "Медиазоны", было отредактировано на сайте ведомства.

Смерть Цкаева и реакция на нее руководства республиканского МВД спровоцировали массовые акции протеста во Владикавказе. На следующий день после гибели мужчины толпа прошла по городу, добилась встречи с региональным министром внутренних дел и главой республики, который пообещал, что все причастные к этой смерти будут наказаны.

После этого родственникам удалось добиться новой экспертизы, которая в итоге пришла к выводу, что причиной гибели Цкаева стала асфиксия.

Марат Букулов - друг Цкаева, который ужинал у него 30 октября 2015 года, - спустя две недели после случившегося явился в полицию и признался в нападении на сотрудника ОМОНа. Он получил два с половиной года колонии.

"Человек невиновен, и его убивают. Вы понимаете, как это больно и что это означает? Его убили ни за что. Мы сейчас хотим, чтобы всех наказали, и чтобы честное имя моего брата было восстановлено", - говорила "Кавказскому узлу" сестра погибшего.

Во время расследования полицейские перекладывали вину за смерть задержанного друг на друга. Четверых из них обвинили в непосредственном участии в пытках: им вменили превышение должностных полномочий с применением насилия, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, злоупотребление служебными полномочиями.

Еще шестерых сотрудников ОВД обвиняли в том, что они помогали скрыть происходившее, подписывали поддельный рапорт о якобы неадекватном поведении Цкаева и не вмешивались, зная о том, что происходит в кабинете.

Часть задержанных на стадии расследования давала показания на коллег. Так один из полицейских, Алан Бигаев, рассказывал: он увидел двух оперативников с черными полиэтиленовыми пакетами и "очень удивился этому", а затем, позже заглянул в кабинет, где сидел задержанный с застегнутыми за спиной руками и пакетом на голове. Но мысль о том, что мужчину могли душить, Биагеву в голову не пришла: он решил, что коллеги просто решили перекрыть обзор Цкаеву.