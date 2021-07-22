Россия подала в ЕСПЧ жалобу на Украину. В списке претензий 10 пунктов

44 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В январе этого года Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины против России

Россия подала первую в истории страны межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Киев пока не отреагировал на подачу жалобы.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная властями в ЕСПЧ, говорится в материалах, опубликованных на сайте российской Генпрокуратуры. Жалоба касается событий, последовавших за "насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".

О чем говорится в жалобе?

Россия обвиняет Украину в крушении самолета компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, дискриминации русскоязычных, а также российских компаний и предпринимателей, преследовании инакомыслящих, поощрении националистов, лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах, нападениях на дипломатические представительства, гибели мирного населения, массовых похищениях и пытках жителей Донбасса, а также "мести" Крыму через перекрытие пресной воды.

О сбитом в 2014 году малазийском "Боинге" в тексте жалобы говорится, что Украина не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств, из-за которых воздушное пространство так и не оказалось закрыто несмотря на боевые действия в Донбассе.

"Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию", - добавили в Генпрокуратуре.

"Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации", - говорится в материалах.

Относительно проблем с водой в Крыму, по заявлению России, перекрытие главного источника пресной воды "имело для жителей Крыма крайне негативные последствия гуманитарного, экологического и экономического характера". Ухудшились условия существования всего населения полуострова, говорится в жалобе. Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, которые бы обязали Украину прекратить это "вопиющее нарушение".

Также в жалобе отмечается, что "работа журналистов на Украине остается опасной и в настоящее время, никаких положительных сдвигов в этой сфере не произошло: количество нападений на журналистов не уменьшилось, как свидетельствуют данные регулярных мониторингов международных организаций".

"Независимые и эффективные расследования данных преступлений в отношении журналистов не проведены до настоящего времени. Бездействие Украины в этой связи давно вызывает обеспокоенность мирового сообщества", - считает Москва.

В Генпрокуратуре России подчеркивают, что цель обращения - привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества "к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины".

"Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский суд по правам человека", - заявили в Генпрокуратуре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на "негативные процессы", происходящие на Украине.

"Этот орган часто выносит вердикты по тем или иным вопросам, часто реагирует на те или иные события, но так же часто и не реагирует на иные события, где такая реакция чрезвычайно важна", - сказал Песков.

Украинские власти пока не комментировали подачу жалобы.

"Ответ на решение ЕСПЧ по Крыму"

"Это первая межгосударственная жалоба России в ЕСПЧ. Генпрокуратура собрала в жалобе все пункты российской пропаганды по Украине. Значит, будет оценка ЕСПЧ этих позиций, и мы сможем эту судебную оценку узнать, что полезно, поскольку одна из ценностей судебного решения - прекращение спора", - cказал Би-би-си руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев.

По его мнению, прокуратура также "стремится показать свое отличие в подходах к ЕСПЧ от Минюста". Полномочия представлять Россию в ЕСПЧ перешли к Генпрокуратуре от минюста в июле. Вместо уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина по указу Владимира Путина 8 июля был назначен бывший сотрудник администрации президента Михаил Виноградов. Он же возглавил управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

"На подготовку такой масштабной жалобы нужно несколько месяцев - думаю, ее начали готовить еще в прошлом году", - сказал Би-би-си главный редактор научно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев.

По его мнению, это одна из контрмер России в ответ на решение ЕСПЧ по Крыму, принятое в начале 2021 года. "Тогда российские власти и дали зеленый свет на подготовку межгосударственной жалобы к Украине, и, скорее всего, готовить ее начал минюст. Но пока ее содержание согласовывали с ведомствами, начался процесс передачи полномочий по ЕСПЧ из минюста в Генпрокуратуру, которая и завершила эту работу", - считает эксперт.

ЕСПЧ признал жалобу Украины в начале года

В январе этого года Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу о систематических нарушениях прав человека в Крыму, поданную Украиной против России. Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Это первое из серии межгосударственных дел по жалобам Украины против России, которое приняла к рассмотрению по существу Большая палата ЕСПЧ. Оно касается так называемой "административной практики" российских властей в Крыму. Ее результатом Украина считает систематические репрессии и преследования в отношении противников присоединения Крыма к России и других "уязвимых групп" населения полуострова.

Из 17 пунктов обвинений суд согласился с четырнадцатью. Большая палата отказалась рассматривать жалобы на убийства в Крыму и отсутствие их эффективного расследования, задержание, запугивание и изъятие оборудования у иностранных журналистов, национализацию собственности украинских военных. Суд счел, что повторяемость и системность этих трех видов событий Украина не доказала.

ЕСПЧ согласился с доводами украинского правительства о том, что 27 февраля 2014 года полуостров перешел под фактический контроль России, хотя усиление российского военного присутствия в Крыму без согласия украинских властей началось еще раньше.

В жалобе Украины говорится об убийствах украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, жестоком обращении с крымскими татарами, незаконном введении российского гражданства, нападениях, похищениях, жестоком обращении и преследовании журналистов, преследовании и запугивании украинских православных священников и имамов, изъятии имущества украинских юрлиц.

Россия отрицает юрисдикцию ЕСПЧ в рассмотрении жалобы Украины и считает, что дело носит "не правовой, а политический характер". Пока неизвестно, когда ЕСПЧ вынесет решение относительно ответственности России за нарушения Европейской конвенции в Крыму. На это может уйти несколько лет.