В США нашли обезьянью оспу. Впервые с 2003 года.

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У людей обезьянья оспа встречается крайне редко

Власти США пытаются разыскать более 200 человек из 27 разных штатов, которые могли быть в контакте с человеком, заболевшим редким типом оспы - оспой обезьян.

В начале июля с этим инфекционным заболеванием из Нигерии вернулся житель Техаса. По официальным данным, это первый случай обезьяньей оспы в США с 2003 года.

Вспышки обезьяньей оспы время от времени случаются в удаленных уголках Центральной и Западной Африки, вблизи тропических дождевых лесов.

Пациент, обнаруженный в США, находится в больнице в стабильном состоянии, и других случаев заражения обезьяньей оспой в стране пока не установили.

Центры контроля и профилактики заболеваний при минздраве США сейчас связываются с пассажирами двух авиарейсов, на которых 9 июля из Нигерии летел зараженный мужчина.

Из города Лагос он сначала добрался до Атланты в штате Джорджия, а затем из Атланты отправился в Даллас, штат Техас, где его госпитализировали.

По словам чиновников минздрава, они пытаются оценить "потенциальные риски для тех, кто мог находиться в близком контакте с пассажиром". Но шансы того, что заболевание могло распространиться, низки, потому что на всех в салоне были маски, заверили они.

"Риск для населения мы считаем низким", - сказал представитель Центров контроля и профилактики заболеваний Би-би-си.

Вирус обезьяньей оспы близок к вирусу черной оспы, но не так заразен и смертелен. Вызываемое им заболевание протекает обычно легче - примерно как ветрянка, и симптомы проходят сами по себе через несколько недель.

Однако, во время некоторых вспышек эпидемии в Западной Африке число летальных исходов достигало 10%.

Как передается обезьянья оспа?

По данным Всемирной организации здравоохранения, обезьянья оспа передается при непосредственном контакте с заразившимся человеком.

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Вирус обезьяньей оспы

Вирус может попасть в организм через трещины в коже или воздушно-капельным путем через нос, рот, глаза.

Заболевание также может перейти к человеку от инфицированных обезьян, крыс, белок или от предметов с зараженной поверхностью, через постельное белье или одежду.

Симптомы заболевания

Изначально заболевание сопровождается лихорадкой, головной болью, болью в спине и мышцах, а также общим состоянием слабости.

Потом жар спадает и может появиться сыпь - сначала, как правило, на лице, а затем и на других частях тела, чаще всего ладонях и стопах.

Сыпь может очень сильно чесаться. В конечном счете на ее месте появляются сухие болячки, и могут остаться шрамы.

Хотя эта болезнь очень редкая, в США произошла вспышка в 2003 году - тогда 47 подтвержденных случаев связали с привезенными в страну крысами.

В Великобритании в 2018 году было зарегистрировано два случая обезьяньей оспы у пассажиров рейсов, прилетевших из Нигерии. В том же году вызвал тревогу случай передачи обезьяньей оспы человеку, когда этой болезнью заразилась сотрудница больницы в городе Ньюкасл - как предполагают, из-за контакта с постельным бельем больного.

В 2019 была разработана вакцина от обезьяньей оспы, а кроме того, предотвратить вспышки заболевания помогает и прививка от обычной оспы.