Британия на изоляции. Как приложение для отслеживания коронавирусных контактов парализует жизнь в стране

21 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Приложение Track and Trace может прислать вам рекомендацию самоизолироваться, если вы были в близком контакте с кем-то, у кого вскоре выявили коронавирус

В Британии бьет тревогу целый ряд производителей, магазинов и общественных служб, оставшихся без сотрудников из-за того, что рекордное число людей самоизолируются дома.

За неделю с 5 по 18 июля уведомление о самоизоляции от государственного мобильного приложения NHS Test and Trace пришло более 600 тысячам человек.

В стране это явление уже окрестили "пинг-демия" - от слова "пинг", означающего звуковой сигнал-оповещение мобильного телефона.

Представители бизнеса просят власти изменить принцип работы системы Track and Trace так, чтобы люди, получившие обе дозы вакцины, не должны были самоизолироваться. Особенно обеспокоены супермаркеты, полки которых в некоторых районах страны пустеют.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Прохладительные напитки в одном из супермаркетов кончились. Но, возможно, это еще и из-за жары

Власти обещали в четверг опубликовать список секторов экономики, в которых они разрешат подобную замену.

Представитель Даунинг-стрит заявил, что правительство "в курсе влияния [оповещений о самоизоляции] на некоторые индустрии и службы и тесно работает с его представителями, в особенности с пищевым сектором и супермаркетами".

Власти при этом подчеркнули, что изоляция остается крайне важным способом защиты самих себя и своих близких: "Это один из самых важных рычагов, которым мы можем разорвать цепочку передачи вируса".

Как отслеживают ковид

Приложение NHS Test and Trace призвано предотвратить распространение Covid-19 с помощью мобильных технологий и минимального количества личной информации. Оно работает через Bluetooth, присылая уведомление об изоляции, если у человека, с которым вы находились в близком контакте, фиксируется положительный результат анализа на коронавирус. После этого сидеть дома нужно 10 дней со дня контакта с заболевшим - но имени его вам не сообщат.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так выглядит британское приложение по отслеживанию контактов

При этом анонимное уведомление от мобильного аппа - это рекомендация, а не обязанность. Тогда как если вам лично позвонят сотрудники программы Track and Trace и скажут изолироваться (потому что вас идентифицировал заболевший в своем разговоре с ними), это уже будет обязательным по закону.

Число людей, добровольно скачивающих приложение продолжает расти - за последнюю неделю его загрузили около 300 тыс. раз, и общее число скачиваний сейчас приближается к 27 млн.

До отмены ограничений в Британии этот апп был самым простым способом зайти в паб, ресторан или другое общественное место: он сканировал QR-код заведения, чтобы связаться с вами, если у кого-то из других посетителей обнаружили ковид.

Сейчас же из-за "пинг-демии" все больше людей удаляют это приложение с телефона, и в трендах "Твиттера" сегодня был хэштег #DeleteTheApp. По данным недавнего исследования компании YouGov, один из десяти пользователей удалил придложение, и чаще всего это делают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Нехватка рук

Несмотря на рекомендательный характер мобильного предписания самоизолироваться, большинство людей это исправно делают, что привело к кризису рабочих рук.

Так, представители пищевой индустрии говорят о заметной нехватке сотрудников - включая работников мясофабрик и водителей грузовиков.

В соцсетях появились фотографии с пустеющими полками в некоторых супермаркетах - хотя причиной этому является не только самоизоляция, но также жаркая погода и нехватка водителей грузовиков из-за "брексита", говорят аналитики.

Представители британской полиции сообщили, что их ресурсы заметно сократились.

Также на прошлой неделе в британских школах, которые только в эти дни закрываются на летние каникулы, отсутствовали более миллиона детей - весь класс отправляли домой, если у кого-то из учеников был положительный тест на коронавирус.

Тревожная жизнь без ограничений

С понедельника в Британии в связи с высоким уровнем вакцинации были официально сняты все государственные коронавирусные ограничения, хотя многие магазины и службы продолжают настаивать на масочном режиме, чтобы защитить своих сотрудников и клиентов.

При этом в стране стремительно растет число новых случаев заражения Covid-19, в основном штаммом "Дельта". За последние сутки их было зафиксировано более 44 тысяч, что выше чем во время зимней волны, унесшей множество жизней.

Так как 90% взрослого населения британцев уже получили одну дозу вакцины, и почти две трети взрослых - обе дозы, уровень госпитализаций и смертей не увеличивается в тех же темпах. За последние сутки скончались 73 человека.