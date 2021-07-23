ЦБ пошел на самое резкое с 2014 года повышение ключевой ставки

49 минут назад

Автор фото, Alexander Ryumin/Tass Подпись к фото, Цены на овощи в России весной и летом резко подскочили

Российский Центробанк на заседании в пятницу решил повысить размер ключевой ставки на 100 базисных пунктов - с 5,5% до 6,5%, говорится в пресс-релизе регулятора. Это максимальный шаг повышения ставки с 2014 года. Регулятор ссылается на инфляцию в стране.

Как отмечается в сообщении на сайте ЦБ, решение по ключевой ставке направлено на возвращение инфляции к 4%.

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В июне месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен несколько снизились по сравнению с маем, но остаются высокими", - заявил регулятор.

Как поясняют эксперты ЦБ, устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей, поэтому предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки.

"Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - отмечают в банке.

На предыдущем заседании 11 июня ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5%, и она вернулась на уровень апреля-июня 2020 года.

Вскоре после этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о возможности нового - более резкого - повышения ставки в июле.

Как отмечалось в июньском обзоре ЦБ, в июне инфляционные ожидания населения выросли до 11,9% (с 11,3% в мае). Также выросли инфляционные ожидания предприятий - до 27,4% (с 26,8% в мае). Основной причиной повышения ожиданий бизнеса регулятор называет продолжающийся рост издержек, который связан с увеличением цен на сырье, материалы и комплектующие.

ЦБ видит, что инфляционные ожидания населения находятся на высоком уровне, но экономика восстанавливается довольно быстро. Об этом Набиуллина говорила агентству Bloomberg 28 июня.

"Мы видим разрыв между сильным спросом, превышающим рост предложения, и этот разрыв создает дополнительное инфляционное давление. В комбинации вместе с незаякоренными инфляционными ожиданиями это может обеспечить необходимость более быстрой нейтрализации денежно-кредитной политики", - объясняла глава ЦБ.

Повышение ставки до 6% и выше предсказывали многие финансовые аналитики. Большинство участников консенсус-прогнозов агентства Bloomberg и газеты "Ведомости" сошлись во мнении, что ставка будет повышена сразу на 100 б.п. (или на 1 п.п.)

Овощи, стройматериалы и одежда

За последние несколько месяцев политика ЦБ изменилась. В прошлом году в разгар пандемии коронавируса и сопутствующего экономического кризиса Банк России снижал ставку до исторического минимума, чтобы поддержать экономику. Осенью он занял выжидательную позицию, а с весны начал повышать ставку. В марте она выросла на 0,25 п.п., в апреле - на 0,5 п.п., а в июне - еще на 0,5 п.п.

В июле Росстат опубликовал данные, согласно которым рост потребительских цен в России в июне достиг 6,5% год к году. Основными драйверами июньской инфляции стали стремительно дорожающие овощи и стройматериалы.

По данным Росстата и Банка России, индекс потребительских цен в июне 2021 года обновил максимальное значение с лета 2016 года.

Российские власти стараются высказываться об инфляционных тенденциях с оптимизмом. 1 июля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что, по прогнозам его ведомства, рост инфляции в России "начинает выдыхаться" и что уже в августе есть надежда на дефляцию.

"У нас урожай [овощей] прошлого года был на 12% ниже, и ясно, что весь этот дефицит пришелся на май-июнь… Но это формирует и базу для дефляции в августе в продовольственном секторе. У нас овощи нового урожая постепенно пошли на рынок. По остальным товарам продовольственной группы видим стабилизацию", - объяснял министр.

В то же время 21 июля минэкономразвития опубликовало прогноз, по которому темпы роста цен на стройматериалы в России в июле сохранились на повышенном уровне. Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам говорил, что правительство запустит механизм поддержки строительных компаний на фоне удорожания стройматериалов.