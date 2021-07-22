Производитель шпионской программы Pegasus: обвиняйте наших клиентов, а не нас

Джо Тайди

Би-би-си

час назад

Автор фото, AFP

Израильская компания NSO - производитель программы Pegasus, которой предположительно пользовались репрессивные режимы для взлома смартфонов оппозиционеров, заявила, что обвинять в этом ее - все равно что обвинять автомобильный завод в аварии с пьяным водителем.

"Если вы садитесь за руль пьяным и сбиваете кого-то, никто же не обвиняет производителя автомобиля, обвиняют водителя", - сказал Би-би-си официальный представитель компании NSO Group.

Группа из нескольких всемирно известных газет во главе с французским англоязычным интернет-порталом Forbidden Stories ("Запрещенные истории") несколько дней назад опубликовала результаты расследования, согласно которым тысячи политиков, журналистов и общественных деятелей в разных странах мира оказались - или могли оказаться - жертвами взлома их смартфонов при помощи программы Pegasus.

В руки журналистов, как они утверждают, попал список из 50 тысяч имен потенциальных жертв такого взлома.

Pegasus взламывает и айфоны, и смартфоны на операционной системе Android и позволяет извлекать из них переписку владельца, фотографии, а также незаметно включать их микрофоны и камеры.

NSO Group сразу же заявила, что ее программа предназначена для борьбы с преступниками и террористами и продается только государственным органам стран, где соблюдаются права человека.

Министерство обороны Израиля поддержало компанию, заверив, что выдает лицензии на экспорт подобной продукции только в благонадежные страны.

Неправдоподобный список

NSO Group сомневается, что список из 50 тысяч имен, о котором говорят авторы расследования, вообще существует в природе. По словам представителя компании, им сказали, что этот список был скачан со взломанного сервера NSO Group на Кипре.

"Во-первых, у нас нет серверов на Кипре. Во-вторых, у нас нет таких данных о наших клиентах. Кроме того, наши клиенты не связаны друг с другом, каждый - отдельно. Так что такого списка просто не должно существовать", - сказал Би-би-си представитель израильской компании.

К тому же, по его словам, само число - 50 тысяч потенциальных жертв взлома - выглядит совершенно неправдоподобно, потому что в силу специфики программы Pegasus клиенты NSO Group применяют ее в среднем в отношении 100 человек в год каждый.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Саудовский оппозиционер и публицист Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года

"Пятидесяти тысяч целей не наберется и за все время существования нашей компании", - сказал представитель NSO Group.

При помощи продукции NSO Group, как утверждают расследователи, велась слежка за окружением саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги, который был убит и расчленен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле; объектом взлома среди прочих мог быть (но не обязательно стал) даже телефон президента Франции Эмманюэля Макрона.

Следы взлома

NSO Group отвечает, что она не следит за тем, против кого используют ее программу, но зато тщательно проверяет послужной список инстанций, которым она ее продает.

"Мы отправляем нашу систему официальным властям, мы получаем все нужные разрешения и все делаем легально. Если клиент решит использовать систему не по назначению, он перестанет быть клиентом. Но все обвинения нужно адресовать клиентам", - сказал представитель NSO Group.

67 человек из того списка в 50 тысяч согласились отдать свои смартфоны на экспертизу. Специалисты из правозащитной организации Amnesty International нашли вероятные следы взлома или попыток взлома в 37 из них.