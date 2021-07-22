Происхождение коронавируса: Китай отказал ВОЗ в проведении второго этапа расследования

16 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Представитель китайского минздрава с возмущением отказался предоставить экспертам ВОЗ доступ к лабораториям

Китайский минздрав с возмущением отказал Всемирной организации здравоохранения в проведении аудита своих лабораторий. ВОЗ хочет достоверно установить происхождение коронавируса, окончательно опровергнув или подтвердив теорию о его искусственном происхождении.

Представитель министерства здравоохранения Китая Цзэн Исинь на пресс-конференции в четверг заявил, что удивлен планами ВОЗ и приоритетами расследования.

"Если честно, то когда я впервые увидел план ВОЗ по второму этапу расследования происхождения вируса, я был очень удивлен. В этом плане гипотеза о нарушении Китаем лабораторных процедур и последующей утечке выведена в разряд приоритетов. С этого момента неуважение к здравому смыслу и высокомерие по отношению к науке в этом плане только нарастают", - сказал он.

"Надеемся, что ВОЗ примет во внимание соображения и предложения китайских экспертов и займется выяснением происхождения вируса научными методами, избавившись от политического влияния", - заявил представитель китайского минздрава, добавив, что Китай не может принять план расследования в его нынешнем виде.

Директор Уханьского института вирусологии Юань Чжимин на пресс-конференции подчеркнул, что в его лаборатории с 2018 года не было утечек, а сама она сертифицирована в соответствии с международными стандартами.

В ходе первого этапа расследования, который завершился в конце марта, организация пришла к выводу, что теория об утечке вируса из уханьской биолаборатории все же крайне маловероятна, и вирус скорее всего действительно произошел от летучих мышей. Однако как именно это произошло, до сих пор остается загадкой.

Это обстоятельство, а также тот факт, что эксперты ВОЗ проводили изыскания под контролем китайских властей, побудило ряд ученых и политиков со скепсисом отнестись к выводам организации.

В середине мая около двух десятков видных ученых опубликовали в ведущем научном журнале Science открытое письмо, в котором поставили под сомнение выводы ВОЗ и призвали провести более тшательное расследование версии об искусственном происхождении Covid-19.

Просьбы ВОЗ

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Как полагают ученые, "предок" Covid-19 мог передаться от летучих мышей через некое животное-посредник, в теле которого вирус мог мутировать и стать заразным для людей. Но выяснить, что это было за животное, до сих пор не удается

Ряд стран-членов ВОЗ требуют продолжения расследования и полной проверки всех лабораторий, которые могли представлять опасность. К тому же в организации не в первый раз упрекают Китай в нежелании сотрудничать: неделю назад ее глава Тедрос Аданом Гебреисус призвал Пекин к большей прозрачности.

В частности он заявил, что Китай не спешит предоставить ВОЗ данные пациентов больниц от периода непосредственно перед пандемией и вскоре после ее начала.

Также организацию смутило решение Уханьского института вирусологии в 2019 году удалить из интернета базы данных по секвенированию генома коронавируса. Директор института в четверг заявил, что это решение приняли из опасений кибератак.

С начала пандемии в 2019 году коронавирусом заразились более четырех миллионов человек.

Версия о лабораторном происхождении вируса сегодня остается достаточно популярной, хоть и относится в глазах экспертов к маловероятным. В то же время сам Гебреисус на прошлой неделе заявил, что сбрасывать ее со счетов еще рано.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонники версии о лабораторном происхождении Covid-19 указывают на Уханьский институт вирусологии, где проводились опыты с коронавирусами, как на вероятный источник изначальной вспышки заболевания. ВОЗ утверждает, что следов утечки в лаборатории не нашла

ВОЗ сталкивается с международным давлением: организацию призывают провести полноценное расследование и довести его до конца вне зависимости от политической ситуации в мире.

В конце мая президент США Джо Байден призвал сотрудников разведки удвоить усилия по расследованию происхождения Covid-19, включая теорию об утечке вируса из лаборатории в Китае.