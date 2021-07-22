Происхождение коронавируса: Китай отказал ВОЗ в проведении второго этапа расследования
Китайский минздрав с возмущением отказал Всемирной организации здравоохранения в проведении аудита своих лабораторий. ВОЗ хочет достоверно установить происхождение коронавируса, окончательно опровергнув или подтвердив теорию о его искусственном происхождении.
Представитель министерства здравоохранения Китая Цзэн Исинь на пресс-конференции в четверг заявил, что удивлен планами ВОЗ и приоритетами расследования.
"Если честно, то когда я впервые увидел план ВОЗ по второму этапу расследования происхождения вируса, я был очень удивлен. В этом плане гипотеза о нарушении Китаем лабораторных процедур и последующей утечке выведена в разряд приоритетов. С этого момента неуважение к здравому смыслу и высокомерие по отношению к науке в этом плане только нарастают", - сказал он.
"Надеемся, что ВОЗ примет во внимание соображения и предложения китайских экспертов и займется выяснением происхождения вируса научными методами, избавившись от политического влияния", - заявил представитель китайского минздрава, добавив, что Китай не может принять план расследования в его нынешнем виде.
Директор Уханьского института вирусологии Юань Чжимин на пресс-конференции подчеркнул, что в его лаборатории с 2018 года не было утечек, а сама она сертифицирована в соответствии с международными стандартами.
В ходе первого этапа расследования, который завершился в конце марта, организация пришла к выводу, что теория об утечке вируса из уханьской биолаборатории все же крайне маловероятна, и вирус скорее всего действительно произошел от летучих мышей. Однако как именно это произошло, до сих пор остается загадкой.
Это обстоятельство, а также тот факт, что эксперты ВОЗ проводили изыскания под контролем китайских властей, побудило ряд ученых и политиков со скепсисом отнестись к выводам организации.
В середине мая около двух десятков видных ученых опубликовали в ведущем научном журнале Science открытое письмо, в котором поставили под сомнение выводы ВОЗ и призвали провести более тшательное расследование версии об искусственном происхождении Covid-19.
Просьбы ВОЗ
Ряд стран-членов ВОЗ требуют продолжения расследования и полной проверки всех лабораторий, которые могли представлять опасность. К тому же в организации не в первый раз упрекают Китай в нежелании сотрудничать: неделю назад ее глава Тедрос Аданом Гебреисус призвал Пекин к большей прозрачности.
В частности он заявил, что Китай не спешит предоставить ВОЗ данные пациентов больниц от периода непосредственно перед пандемией и вскоре после ее начала.
Также организацию смутило решение Уханьского института вирусологии в 2019 году удалить из интернета базы данных по секвенированию генома коронавируса. Директор института в четверг заявил, что это решение приняли из опасений кибератак.
С начала пандемии в 2019 году коронавирусом заразились более четырех миллионов человек.
Версия о лабораторном происхождении вируса сегодня остается достаточно популярной, хоть и относится в глазах экспертов к маловероятным. В то же время сам Гебреисус на прошлой неделе заявил, что сбрасывать ее со счетов еще рано.
ВОЗ сталкивается с международным давлением: организацию призывают провести полноценное расследование и довести его до конца вне зависимости от политической ситуации в мире.
В конце мая президент США Джо Байден призвал сотрудников разведки удвоить усилия по расследованию происхождения Covid-19, включая теорию об утечке вируса из лаборатории в Китае.
Президент утверждает, что в разведывательном сообществе США мнения разделились: одни считают, что пандемия стала результатом несчастного случая в лаборатории, другие - что вирус появился в результате контакта человека с инфицированным животным.
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