Дайджест: В Токио вопреки пандемии стартует Олимпиада

29 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, К официальному открытию Олимпиады в Токио все готово

XXXII летние Олимпийские игры-2020 открываются в Токио

В пятницу в столице Японии пройдет торжественная церемония открытия Олимпиады. Среди официальных гостей - первая леди США Джилл Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как ожидается, противники проведения Олимпийских игр проведут акции протеста перед стадионом. Недавний опрос показал, что 55% японцев против проведения Олимпиады, они опасаются, что она станет причиной распространения вируса.

Игры продлятся до 8 августа, они открываются, несмотря на рост заражений коронавирусом в Японии.

Чрезвычайное положение в Токио продлится во время Олимпиады, большая часть которой пройдет без зрителей, в том числе и церемония открытия, на ней будет присутствовать только 950 человек.

Квалификационные соревнования в ряде дисциплин начались уже 21 июля.

Олимпийский мишка

Ко всем напастям токийской Олимпиады добавилось еще одно: около стадиона "Адзума" в Фукусиме замечен, явно безбилетный, азиатский черный медведь.

На стадионе уже начались игры турнира по софтболу, и предупрежденные службой безопасности члены американской команды признались, что с интересом поглядывали вокруг, но медведя так и не увидели.

В Японии азиатские медведи встречаются довольно часто, иногда они заходят в деревни.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Медведя заметили у стадиона, где проходят матчи по софтболу. Турнир начался до официального открытия Игр, свою первую игру американская сборная выиграла у канадцев со счетом 1:0

Черного медведя ростом примерно метр видели у стадиона уже несколько раз, но, по сообщениям местной прессы, ему пока удается успешно избежать поимки.

вДудь за наркопропаганду??

Автор фото, TASS

В пятницу Зюзинский суд Москвы начнет слушать административное дело о пропаганде наркотических средств в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя, чьи фильмы и интервью набирают миллионы просмотров в YouTube. Ему грозит штраф до 1,5 млн рублей.

На ролики Дудя в полицию пожаловалась "Лига безопасного интернета", увидев признаки пропаганды наркотиков в двух интервью: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Ковидный блюз Эрика Клэптона

Автор фото, WireImage Подпись к фото, Эрик Клэптон тяжело перенес прививку от ковида, после чего засомневался в ее полной безопасности

Звезда британского блюза Эрик Клэптон привился Астра-Зенекой и почувствовал себя нехорошо. Так нехорошо, что, по его собственным словам, испугался, что не сможет больше петь и играть.

Реакция на прививку вскоре прошла, но для Клэптона, как он сказал, стало делом чести заявить о том, что он не будет выступать на концертах, если на входе будут требовать справки о прививках.

Премьер Борис Джонсон заявил недавно, что такая система вводится в британских концертных залах и клубах с сентября. Но Клэптон предупредил, что не будет выступать там, где "дискриминируют" публику.

Эксперты уже давно предупреждали, что у некоторых людей прививка вызывает временные побочные эффекты, но что польза вакцинации для подавляющего большинства значительно перевешивает ее риски.

Не долетел

Автор фото, Reuters

Аргентина угрожает отменить сделку по покупке Sputnik V из-за того, что Россия не выполняет договоренности по поставкам вакцины.

Москва должна поставить в Аргентину 18,5 млн доз вакцины, но пока не сделала этого, из-за чего Аргентина находится в чрезвычайно критической ситуации, пишет газета Guardian.

В Аргентине полностью вакцинировано только 12% населения, и это ничтожно мало по сравнению с более 60% в соседних Чили и Уругвае - странах, которые не делали ставку на российскую вакцину, а заключили договоры с другими странами.

Две трети из 18,5 млн доз, которые Россия должна поставить Аргентине - это второй компонент вакцины.

Низкий уровень вакцинации двумя дозами делает Аргентину особенно уязвимой для более заразного варианта Дельта.

Зависимость Аргентины от вакцины Sputnik V объясняется специальным законом о вакцинации, принятым в октябре 2020 года, который фактически лишил эту страну возможности импортировать американские вакцины, такие как Pfizer или Moderna.

Вместо этого Аргентина сделала ставку на сочетание вакцин Sputnik V, Sinopharm и AstraZeneca.

Отсутствие второго компонента Sputnik V, из-за которого около 6 млн аргентинцев остались привитыми только одной дозой, стало серьезной политической проблемой в преддверии промежуточных выборов в ноябре этого года, пишет Guardian.

Недовольство граждан не оставило правительству президента Альберто Фернандеса иного выбора, кроме как пригрозить разорвать контракт Аргентины с Россией.

"Вы оставляете нам очень мало возможностей продолжить сотрудничество с вами и вашим проектом", - говорится в письме советника президента по коронавирусу Секлии Николини в Российский фонд прямых инвестиций, который продает Sputnik V по всему миру.

"Путин создает европейский газовый кризис, и мы на линии огня"

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С таким заголовком вышла статья в газете Daily Telegraph, описывающая возможный дефицит природного газа, с которым может столкнуться Великобритания.

"Тактика Кремля предвещает долгую и холодную зиму. Россия незаметно организовывает кризис поставок газа в Европу, ограничивая потоки по трубопроводам", - пишут журналисты газеты.

Владимир Путин стремится заставить европейские власти использовать газопровод "Северный поток - 2" на своих условиях, даже если это нарушит энергетическое законодательство ЕС.

Газопровод "Северный поток-2" или "трубопровод Молотова-Риббентропа", как его называют в Польше, не обеспечивает Европу дополнительным газом. Его главная цель - лишить восточноевропейские государства рычагов самообороны. Это инструмент внешней политики России, подчеркивает газета.

А Великобритания может попасть под перекрестный огонь. По состоянию на эту неделю, запасы природного газа в Великобритании были критически низкими и составляли 29% мощности по сравнению с 52% в 2019 году.

И если в Европе начнутся перебои с газом из-за сокращения поставок "Газпрома", то надеяться на то, что ЕС отдаст последнее авторам брексита, не стоит.

Главная цель Путина - создать максимально действенный политический рычаг для того, чтобы подчинить европейских регуляторов, используя для этого природный газ, растущие цены и зависимость потребителей от "Газпрома".

Авторы статьи, опасаясь того, что этой зимой газовые разногласия перерастут в настоящий кризис, призывают власти Великобритании задуматься об энергетической безопасности страны.

Внук "врага народа"

Издание "Медуза" (признано в России иностранным агентом) публикует колонку главного редактор "Важных историй" Романа Анина. Это ответ бывшему члену московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александру Ионову, который попросил признать "Важные истории" и самого Анина иностранными агентами.

"Мой дед отсидел около 15 лет в советских лагерях как "враг народа" за то, что отказался подписать коллективный донос на невиновного. Я горжусь тем, что мой дед был "врагом народа". Уверен, он бы гордился тем, что я и медиа, которое я возглавляю, вот-вот станут "иностранными агентами", - заявил Роман Анин.

Тубус от "Иглы"

"Никогда не знаешь, что выкинет наша армия", - пишет "Новая газета" о российских военных. К этому выводу газета пришла после того, как на помойке в Нижнем Новгороде нашли корпус переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Тубус "Иглы" не содержал взрывчатой начинки, тем не менее поразил журналистов "Новой", предположивших, что теперь стала еще более очевидной необходимость раздельного сбора мусора: бутылки и стеклянные банки - в один бак, гранаты и противопехотные мины - в другой.

10 лет назад не стало Эми Уайнхаус

Автор фото, Chris Christoforou/Redferns

Конечно, талант ее был таков, что любой, кто давал себе труд хоть чуть-чуть вслушаться в ее голос и ее песни, понимал, что за скандальным поп-имиджем кроется настоящий художник.

Однако, несмотря на многочисленные прижизненные "Грэмми", золотые и платиновые диски, награды, почести и титулы, осознание того, кем была Эми Уайнхаус, приходит только со временем, пишет наш обозреватель Александр Кан:

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