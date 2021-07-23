Издание The Insider включили в России в список иностранных агентов

28 минут назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Министерство юстиции России включило издание The Insider в список иностранных агентов. Кроме того, в реестр включены пять журналистов.

Как следует из свежей версии реестра, речь идет о Михаиле Рубине, Софье Гройсман, Илье Рождественском, Юлии Апухтиной и Алексее Постернаке.

Михаил Рубин, Софья Гройсман и Юлия Апухтина - журналисты издания "Проект", признанного ранее нежелательной организацией. Илья Рождественский работает в "Открытых медиа", а Алексей Постернак сотрудничал с "Радио Свобода", которое признано иностранным агентом.