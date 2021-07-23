Новым тренером сборной России по футболу станет Валерий Карпин

16 минут назад

Автор фото, Valery Matitsyn/TASS

Новым главным тренером сборной России по футболу станет Валерий Карпин. Сейчас он возглавляет футбольный клуб "Ростов" - и в ближайшие полгода будет совмещать работу в национальной команде с работой в клубе.

Как сообщает Российский футбольный союз, контракт с тренером будет подписан в ближайшие дни. Условия договора уже согласованы.

Ближайший официальный матч сборной России пройдет 1 сентября. Это будет игра с Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира по футболу.

Сейчас в своей отборочной группе Россия занимает второе место, набрав столько же очков, сколько и хорваты, но уступая им по разнице забитых и пропущенных мячей. Напрямую на чемпионат мира попадает только победитель группы. Команда, занявшая второе место, должна будет пройти еще один этап отбора.

Пост главного тренера сборной России стал вакантным после отставки Станислава Черчесова. Он покинул должность после того, как на прошедшем чемпионате Европы команда не сумела выйти из группы, заняв в ней последнее место.

Валерий Карпин провел за сборную России 72 матча как футболист и забил в них 17 голов. В качестве главного тренера на клубном уровне он работал с московским "Спартаком", с которым дважды приходил вторым в чемпионате России, а также с испанской "Майоркой" и армавирским "Торпедо".