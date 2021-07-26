Якутского шамана Александра Габышева направили на принудительное лечение

час назад

Якутский городской суд направил шамана Александра Габышева, обвинявшегося в применении силы к сотруднику Росгвардии, на принудительное лечение, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на его адвоката. Габышев прославился попыткой пешего похода из Якутска в Москву с целью провести "обряд изгнания Путина".

Решение суда последовало за итогами психиатрической экспертизы, в ходе которой Габышева признали невменяемым. В силу оно пока не вступило, защита намерена его обжаловать.

Уголовное дело было возбуждено в связи с событиями 28 января, когда домой к Габышеву приехали силовики, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера.

По версии следствия, врач республиканского психоневрологического диспансера сообщил в дежурную часть МВД о том, что Габышев не проходит плановый осмотр в учреждении, отказывается от лечения и проявляет агрессию.

Сотрудники Росгвардии вместе с медицинским работником прибыли к дому шамана и убеждали его открыть дверь. В итоге они ее выломали, и тогда, утверждает следствие, мужчина ранил росгварейца самодельным холодным оружием - агентство Интерфакс сообщало, что это мог быть меч-батас (ножевидный наконечник, закрепленный на древке).

Пешее путешествие в Москву

В марте 2019 года Габышев объявил, что отправляется в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". Поход по маршруту протяженностью около 8 тысяч километров должен был продлиться два года.

Однако осенью 2019 года на Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. К тому моменту он успел дойти до Бурятии. В итоге его задержали и доставили обратно в Якутск.

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. В мае прошлого года его принудительно поместили в психоневрологический диспансер, где он находился до 22 июля.

12 января этого года Габышев объявил, что в марте начнет новый поход на Москву. В соцсетях появилась аудиозапись такого содержания: "Поход наш начнется, когда потеплеет, где-то в марте. Из Якутска я выйду на белом коне и пройду по земле предков. Нюрбинский район - земля моего отца, я должен обязательно посетить эти земли. Дальше дойду до Иркутска, там будет ждать основной отряд".

27 января полицейские снова увезли шамана в психдиспансер. Его адвокат говорил, что Габышева могли отправить туда, потому что тот не отмечался в диспансере, но реальной причиной он считал планы шамана возобновить поход на Москву.

Якутский республиканский психдиспансер позже заявил, что после выписки в июле состояние Габышева было стабильным, поскольку он принимал лекарства. В середине декабря на приеме он заявил об отказе от лечения, а в январе не пришел в поликлинику. Лечащий врач пытался связаться с ним по телефону, но на звонки он не отвечал.