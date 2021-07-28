В Лондоне начался суд по искам Романа Абрамовича и "Роснефти" к автору книги "Люди Путина"

Григор Атанесян

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Абрамовича возмутила предложенная в "Людях Путина" версия того, почему он решил купить лондонский футбольный клуб "Челси"

В Королевском суде Лондона в среду начались слушания по искам российского миллиардера Романа Абрамовича и "Роснефти", вызванным книгой "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад".

Владелец "Челси" Роман Абрамович и "Роснефть" обвинили автора Кэтрин Белтон и выпустившее книгу издательство HarperCollins в публикации сведений, порочащих их репутацию.

Сооснователи "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен также подали иск на издательство, но достигли с ним внесудебного соглашения. Еще один российский бизнесмен, Шалва Чигиринский, тоже заявил о намерении подать иск, но пока до суда дело не дошло.

День первый

В первый день суд слушал аргументы адвоката Абрамовича и ответ на них представителя издательства и журналистки. Заседание было посвящено выяснению сути спора - какие места в книге миллиардер считает порочащими его репутацию, и что ответчики имеют на это возразить.

В суде также было объявлено, что Авен и Фридман достигли соглашения с издательством и отозвали свой иск. По условиям этого соглашения, HarperCollins уберет вызвавшие у банкиров претензии части из последующих изданий книги, в том числе фразу о связях с КГБ, признавая, что она ничем не обоснована. На сайте издательства в течение семи дней будет опубликовано сообщение о соглашении, в котором также содержатся извинения перед Авеном и Фридманом.

Таким образом, заседание сосредоточилось на претензиях Абрамовича к книге. Его адвокат объяснил, что очернение репутации он видит не во всей книге как таковой, а лишь в тех ее частях, которые касаются его подзащитного.

"Могу заверить, что я прочла книгу целиком", - заметила судья Аманда Типплс на всякий случай.

Как и ожидали эксперты, юрист Абрамовича много критиковал работу Белтон с источниками - и в первую очередь, обилие цитат Сергея Пугачева и Бориса Березовского, каждого из которых британский суд в разное время называл ненадежными свидетелями. Пугачев в 2015 году был приговорен в Англии к двум годам за неуважение к суду после того, как бежал во Францию вопреки постановлению судьи; в России он находится в розыске.

Адвокат Абрамовича также заявил, что Белтон "постоянно представляет Пугачева как надежного источника", включая слова последнего о том, что Абрамович якобы купил футбольный клуб "Челси" по указу Путина, чтобы оказывать влияние на британское общество.

Подпись к фото, Британский суд считает Сергея Пугачева ненадежным свидетелем

Представители миллиардера видят в этом обвинение в совершении незаконных и недопустимых вещей и настаивают, что в книге эта версия представлена как факт, а Белтон не отделяет факты от мнения источника и делает вывод из слов, ничем не подтвержденных.

Другой пример - события вокруг продажи "Сибнефти" "Газпрому". Юристы цитируют слова из книги, что сделка была якобы совершена по указу Кремля, а также приведенные в книге слухи о том, что якобы большую часть из 13 млрд долларов, полученных Абрамовичем за компанию, ему пришлось поделить с "людьми Путина".

Вслед за слухами идут слова утверждающего то же самое Березовского, и адвокат назвал это еще одним обвинением в коррупции, основанным на мнении ненадежного источника, так что обычный читатель, по его мнению, неизбежно остается под впечатлением, что все так и было.

Еще одна претензия истцов - упоминание Абрамовича как "кассира семьи Ельцина, а затем Путина". Это, по их мнению, тоже "обвинение в получении денег от человека, который описывается [в книге] как коррумпированный президент". Быть кассиром коррумпированного режима порочит репутацию, настаивают они.

То же относится и к словам Белтон о том, что пожертвования олигархов ельцинской поры - в том числе Абрамовича - в компанию "Петромед" были "данью, которую олигархи платили новому русскому царю, входным билетом в близкий круг Путина". Юристы цитируют эти слова - и считают их обвинением в коррупции.

Наконец, и описание судебного спора Абрамовича с Березовском они считают порочащим репутацию, поскольку в книге высказывается предположение, что судебный вердикт в пользу Абрамовича не был справедливым и был как-то связан с Кремлем.

Что говорят ответчики

Защищающие издательство и журналистку юристы парировали тем, что претензии юристов Абрамовича к "Людям Путина" построены на впечатлениях, которые у гипотетических читателей могут возникнуть на основе вырванных из контекста деталей книги. Они настаивают, что публикацию нужно разбирать целиком - и в целом в ней нет никаких обвинений в адрес Абрамовича.

Адвокат ответчиков настаивал, что книга описывает Абрамовича как одного из олигархов ельцинской эпохи, над которыми в путинской России навис риск все потерять, как показало дело "ЮКОСа" и судьба Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Силовики из окружения нового президента, настаивал юрист, не считали капиталы ельцинских олигархов неприкасаемой частной собственностью из-за того, как они были приобретены во время приватизации начала 1990-х.

Книга не называет Абрамовича хранителем денег Путина, утверждает защита ответчиков - везде подчеркивается, что "у него не было выбора".

Если Абрамович и делал пожертвования в компании друзей президента, то в книге отнюдь не утверждается, что он знал, куда затем пойдут деньги, утверждает юрист. Тем более что эти компании - такие как банк "Россия" - были окружены атмосферой строжайшей секретности, о чем Белтон подробно пишет.

Что же касается цитат из Пугачева и Березовского, то адвокат издательства и журналистки обращает внимание на то, что автор упоминает сомнительные сделки Пугачева и вывод суда о ненадежности показаний Березовского, везде отделяя их мнение от собственного.

Он утверждает, что сама Белтон не повторяет в качестве факта, что "Челси" был куплен по указу Путина, и при этом добавляет, что в книге эта версия приводится со ссылкой на два источника - не только Пугачева, но и некоего анонимного бизнесмена.

Но при этом в книге есть и решительное опровержение этой версии от анонимного источника, близкого к владельцу "Челси".

Схожий аргумент приводится и в ответ на обвинение в публикации порочащих сведений относительно продажи "Сибнефти" и необходимости делиться полученными за нее деньгами с окружением президента.

Адвокат заявляет, что в книге приводится мнение еще одного анонимного олигарха, по словам которого, Абрамович якобы жаловался, что вынужден был потратить большую часть тех 13 млрд на строительство футбольных полей по России и проекты на Чукотке.

"Люди Путина"

Книга "Люди Путина" вышла в апреле 2020 года. С тех пор представители Романа Абрамовича пытались договориться с издательством об исправлении ложных, по их мнению, и порочащих его репутацию утверждений.

Спустя почти год юристы обратились в суд. Абрамовича представляет юридическая фирма Harbottle & Lewis, к которой часто обращаются члены британской королевской семьи. Таблоид Daily Mail называет их "адвокатами королевы".

Би-би-си обратилась за комментарием к представляющим Абрамовича юристам, которые направили запрос Би-би-си в пресс-службу "Челси". Там отказались от комментариев и сослались на опубликованное в марте заявление, из которого следует, что бизнесмена возмутила предложенная в книге версия о его мотивах при покупке футбольного клуба. Это подтверждает и заявление его юристов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Абрамович и "Роснефть" судятся и с издательством, и с автором книги, Кэтрин Белтон

В HarperCollins также не стали комментировать обвинения, сославшись на заявление, в котором издательство называло работу Белтон авторитетной, важной и добросовестно написанной, и обещали твердо защищать книгу в суде.

Присуждаемые английскими судами штрафы в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации могут достигать миллионов фунтов. Корпорации вроде HarperCollins часто имеют страховку, защищающую от подобных случаев, пишет профильное издание Onsidelaw.