"Роснефть" защищает Сечина или себя? Второй день суда вокруг книги "Люди Путина"

Григор Атанесян

Би-би-си

17 минут назад

Автор фото, Getty Images

В четверг в Королевском суде Лондона прошли слушания по иску "Роснефти" против издательства HarperCollins и журналистки Кэтрин Белтон из-за ее книги "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад".

Российская госкорпорация обвиняет их в публикации порочащих ее репутацию сведений в связи с тем, как в книге описаны несколько эпизодов из ее истории: приобретение активов "ЮКОСа", поглощение "Северной нефти" и первичное размещение акций (IPO).

В книге эти события связываются с обогащением окружения президента России Владимира Путина и давлением на суды и бизнес. Такая трактовка не соответствует истине и является очернением репутации, считают юристы "Роснефти".

Адвокаты издательства, в свою очередь, настаивают, что все приведенные в книге обвинения Михаила Ходорковского и анонимных источников в давлении по делу "ЮКОСа" и выплате "откатов" направлены против главы "Роснефти" Игоря Сечина, Путина или "силовиков" - но не "Роснефти", и у корпорации нет оснований для судебных претензий.

Решение в этом деле будет письменным. Судья Аманда Типплс пообещала опубликовать его в октябре, но не назвала точную дату.

Аналогичные, но не связанные между собой иски к издателю книги подали и три российских миллиардера - владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и сооснователи "Альфа-Банка" Петр Авен и Михаил Фридман.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роман Абрамович возмущен предложенной в "Людях Путина" версией того, почему он решил купить лондонский футбольный клуб "Челси"

Предварительное слушание по иску Абрамовича прошло в среду. На том же заседании было объявлено, что Авен и Фридман достигли соглашения с HarperCollins и отозвали иски; из будущих изданий "Людей Путина" уберут слова об их связи с КГБ, которые издатель признал необоснованными.

Претензии "Роснефти": дело "ЮКОСа", "откаты" и "Лига Севера"

"Роснефть" обратилась к услугам лондонской юридической фирмы 5RB, которая, кроме прочего, в прошлом году представляла обе стороны в споре герцогини Сассекской Меган Маркл с таблоидами, опубликовавшими ее письмо отцу.

Всего представители госкорпорации усмотрели в книге девятнадцать порочащих предложений. Они считают, что книга описывает приобретение активов "ЮКОСа" как часть стратегии, разработанной их клиентом и осуществленной путем давления на суды и при содействии западных нефтяных компаний и банков. Эта версия - обвинение в организованном грабеже и экспроприации собственности Михаила Ходорковского и его партнеров, говорят адвокаты.

Схожие претензии они предъявляют и к описанию первичного размещения акций (IPO) "Роснефти" на Лондонской фондовой бирже в 2006 году - в том числе к словам Белтон о том, что "это IPO на самом деле вовсе не было IPO. Вместо этого, оно было скорее похоже на частное размещение [акций]".

Они процитировали и слова анонимных источников в книге, которые называют первичное размещение акций их клиента "типичной операцией КГБ" и "упражнением в вымогательстве" - якобы российские спецслужбы давили на инвесторов, чтобы те покупали акции "Роснефти". Все это в компании отрицают и считают порочащим ее репутацию.

Еще один эпизод из истории корпорации, который, по мнению адвокатов, книга описывает в порочащем ее ключе - покупка "Северной нефти" в 2003 году за 600 млн долларов. Белтон пишет, что стоимость компании якобы была ранее оценена во вдвое меньшую сумму, 300 млн долларов, и цитирует бывшего генерал-майора КГБ и топ-менеджера "ЮКОСа" Алексея Кондаурова: "Люди Путина забрали 300 миллионов себе".

Наконец, возмутило корпорацию и упоминание ее в той части, где Белтон цитирует репортажи итальянского издания L'Espresso и американского BuzzFeed о переговорах лидера итальянской правой партии "Лига Севера" Маттео Сальвини с приближенным бизнесмена Константина Малофеева. Журналисты писали, что те якобы обсуждали спонсирование партии из России через схему с участием "Роснефти".

Юристы корпорации жалуются, что в книге не указано, что сама "Роснефть" не хотела участвовать в схеме, и сделка не состоялась.

Аргументы ответчиков: обвинения против Сечина, а не "Роснефти"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Защитник издателя говорит, что в книге описывается "постыдное поведение" главы "Роснефти" Игоря Сечина, а никак не самой компании, поэтому у "Роснефти" нет оснований для судебных претензий

Если юристы "Роснефти" частично строят свой иск на том, что раз в книге написано про ее президента Игоря Сечина, значит, все сказанное относится к самой компании, то представители ответчиков говорят, что Сечин в книге фигурирует не только как глава нефтяной корпорации, но и как самостоятельный политический игрок и союзник Путина.

Более того, защитник издателя говорит, что вообще все серьезные обвинения, процитированные в книге, направлены только против Сечина, силовиков, Кремля или Путина - но не корпорации, тем более что часть описанных событий произошла до назначения Сечина ее руководителем.

Он соглашается, что Белтон пишет о давлении на судей в деле "ЮКОСа", но называет это "постыдном поведением господина Сечина", которое никак не относится к "Роснефти".

То же самое касается покупки "Северной нефти" и приобретения активов "ЮКОСа" - адвокат журналистки и издательского дома не спорит, что оба события описаны как крайне сомнительные схемы, но настаивает, что книга связывает их не с действиями "Роснефти", а опять же с Сечиным, Кремлем, российской властью, "КГБ" (имеется в виду ФСБ) или "силовиками" (в книге термин дается без перевода - siloviki).

Подавая иск, "Роснефть" сражается за Сечина, настаивает юрист ответчиков. Он зачитал целый набор отрывков, в которых "силовики" и Сечин обвиняются в давлении на суды и других действиях, но корпорация не упоминается.

"Так почему же "Роснефть" жалуется на это?!" - воскликнул адвокат с возмущением.

Но у него есть и другой аргумент - ссылка на решение английского апелляционного суда от 2002 года, который установил три типа сведений в делах о защите репутации, один из которых - заявление о том, что есть разумные основания для расследования действий истца.