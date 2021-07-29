"Роснефть" защищает Сечина или себя? Второй день суда вокруг книги "Люди Путина"
- Григор Атанесян
- Би-би-си
В четверг в Королевском суде Лондона прошли слушания по иску "Роснефти" против издательства HarperCollins и журналистки Кэтрин Белтон из-за ее книги "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад".
Российская госкорпорация обвиняет их в публикации порочащих ее репутацию сведений в связи с тем, как в книге описаны несколько эпизодов из ее истории: приобретение активов "ЮКОСа", поглощение "Северной нефти" и первичное размещение акций (IPO).
В книге эти события связываются с обогащением окружения президента России Владимира Путина и давлением на суды и бизнес. Такая трактовка не соответствует истине и является очернением репутации, считают юристы "Роснефти".
Адвокаты издательства, в свою очередь, настаивают, что все приведенные в книге обвинения Михаила Ходорковского и анонимных источников в давлении по делу "ЮКОСа" и выплате "откатов" направлены против главы "Роснефти" Игоря Сечина, Путина или "силовиков" - но не "Роснефти", и у корпорации нет оснований для судебных претензий.
Решение в этом деле будет письменным. Судья Аманда Типплс пообещала опубликовать его в октябре, но не назвала точную дату.
Аналогичные, но не связанные между собой иски к издателю книги подали и три российских миллиардера - владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и сооснователи "Альфа-Банка" Петр Авен и Михаил Фридман.
Предварительное слушание по иску Абрамовича прошло в среду. На том же заседании было объявлено, что Авен и Фридман достигли соглашения с HarperCollins и отозвали иски; из будущих изданий "Людей Путина" уберут слова об их связи с КГБ, которые издатель признал необоснованными.
Претензии "Роснефти": дело "ЮКОСа", "откаты" и "Лига Севера"
"Роснефть" обратилась к услугам лондонской юридической фирмы 5RB, которая, кроме прочего, в прошлом году представляла обе стороны в споре герцогини Сассекской Меган Маркл с таблоидами, опубликовавшими ее письмо отцу.
Всего представители госкорпорации усмотрели в книге девятнадцать порочащих предложений. Они считают, что книга описывает приобретение активов "ЮКОСа" как часть стратегии, разработанной их клиентом и осуществленной путем давления на суды и при содействии западных нефтяных компаний и банков. Эта версия - обвинение в организованном грабеже и экспроприации собственности Михаила Ходорковского и его партнеров, говорят адвокаты.
Схожие претензии они предъявляют и к описанию первичного размещения акций (IPO) "Роснефти" на Лондонской фондовой бирже в 2006 году - в том числе к словам Белтон о том, что "это IPO на самом деле вовсе не было IPO. Вместо этого, оно было скорее похоже на частное размещение [акций]".
Они процитировали и слова анонимных источников в книге, которые называют первичное размещение акций их клиента "типичной операцией КГБ" и "упражнением в вымогательстве" - якобы российские спецслужбы давили на инвесторов, чтобы те покупали акции "Роснефти". Все это в компании отрицают и считают порочащим ее репутацию.
Еще один эпизод из истории корпорации, который, по мнению адвокатов, книга описывает в порочащем ее ключе - покупка "Северной нефти" в 2003 году за 600 млн долларов. Белтон пишет, что стоимость компании якобы была ранее оценена во вдвое меньшую сумму, 300 млн долларов, и цитирует бывшего генерал-майора КГБ и топ-менеджера "ЮКОСа" Алексея Кондаурова: "Люди Путина забрали 300 миллионов себе".
Наконец, возмутило корпорацию и упоминание ее в той части, где Белтон цитирует репортажи итальянского издания L'Espresso и американского BuzzFeed о переговорах лидера итальянской правой партии "Лига Севера" Маттео Сальвини с приближенным бизнесмена Константина Малофеева. Журналисты писали, что те якобы обсуждали спонсирование партии из России через схему с участием "Роснефти".
Юристы корпорации жалуются, что в книге не указано, что сама "Роснефть" не хотела участвовать в схеме, и сделка не состоялась.
Аргументы ответчиков: обвинения против Сечина, а не "Роснефти"
Если юристы "Роснефти" частично строят свой иск на том, что раз в книге написано про ее президента Игоря Сечина, значит, все сказанное относится к самой компании, то представители ответчиков говорят, что Сечин в книге фигурирует не только как глава нефтяной корпорации, но и как самостоятельный политический игрок и союзник Путина.
Более того, защитник издателя говорит, что вообще все серьезные обвинения, процитированные в книге, направлены только против Сечина, силовиков, Кремля или Путина - но не корпорации, тем более что часть описанных событий произошла до назначения Сечина ее руководителем.
Он соглашается, что Белтон пишет о давлении на судей в деле "ЮКОСа", но называет это "постыдном поведением господина Сечина", которое никак не относится к "Роснефти".
То же самое касается покупки "Северной нефти" и приобретения активов "ЮКОСа" - адвокат журналистки и издательского дома не спорит, что оба события описаны как крайне сомнительные схемы, но настаивает, что книга связывает их не с действиями "Роснефти", а опять же с Сечиным, Кремлем, российской властью, "КГБ" (имеется в виду ФСБ) или "силовиками" (в книге термин дается без перевода - siloviki).
Подавая иск, "Роснефть" сражается за Сечина, настаивает юрист ответчиков. Он зачитал целый набор отрывков, в которых "силовики" и Сечин обвиняются в давлении на суды и других действиях, но корпорация не упоминается.
"Так почему же "Роснефть" жалуется на это?!" - воскликнул адвокат с возмущением.
Но у него есть и другой аргумент - ссылка на решение английского апелляционного суда от 2002 года, который установил три типа сведений в делах о защите репутации, один из которых - заявление о том, что есть разумные основания для расследования действий истца.
Это касается цитируемых в книге обвинений относительно активов "ЮКОСа" и покупки "Северной нефти", считает адвокат издательства. Наконец, он указывает на то, что в пересказе потенциальной схемы якобы для спонсирования итальянской "Лиги Севера" приводятся слова итальянского политика о том, что сделка не состоялась.
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