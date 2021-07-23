"Ведомости" удалили колонку журналиста Ивана Сафронова о "конвейере дел" по госизмене

23 июля 2021, 09:57 GMT Обновлено 7 минут назад

Автор фото, Moscow City Court/TASS

Силовикам легче ловить не настоящих шпионов, а обычных граждан, изолируя и ломая их, - колонку об этом для газеты "Ведомости" написал бывший спецкор "Коммерсанта" и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, который уже год находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Вскоре текст пропал с сайта газеты. И.о. главреда "Ведомости" Ирина Казьмина была недоступна для оперативных комментариев.

Материал Сафронова был опубликован в полночь с четверга на пятницу. Утром, при переходе по ссылке, где была статья журналиста, пользователи увидели ошибку 404.

Позже директор по коммуникациям "Ведомостей" Гузель Хайретдинова сказала "Медузе", что речь идет не об удалении колонки, а об атаке на сайт. "У нас сейчас DDOS-атака, весь сайт упал, все технические службы направлены на то, чтобы восстановить сайт. Речь не о концерном каком-то материале, у нас технической сбой, DDOS-атака, если увидите, весь сайт упал", - пояснила она.

В колонке Сафронов рассуждал о том, как следствие работает с подозреваемыми по "шпионским" статьям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, ознакомились ли со статьей Сафронова в Кремле, заявил, что она была включена в дайджест для чиновников.

Конвейер "предателей Родины"

В России, по оценкам Сафронова, по "шпионским" статьям ежегодно осуждают до 10 человек. В оперативной разработке 1-го отдела СУ ФСБ, который занимается делами о госизмене и шпионаже, "по самым скромным подсчетам", находятся не менее 50-70 человек, работа по каждому из которых может вестись до пяти лет.

"Все зависит от загруженности отдела. Если есть что расследовать, то хорошо, если нет, то всегда можно покопаться в прошлом", - отмечает журналист.

Портрет типичного "предателя Родины", по наблюдениям Сафронова, выглядит так: мужчина или женщина старше пятидесяти лет, с высшим образованием, доступом к гостайне и контактами с иностранцами.

Таких людей, по мнению журналиста, проще всего "отработать в тишине", убедить заключить сделку со следствием и сдать кого-нибудь еще, чтобы конвейер уголовных дел не останавливался.

Сафронов полагает, что при расследовании конкретного дела следователю важно построить уголовную прогрессию, чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других людей. Тогда следствие сможет возбуждать все новые и новые дела.

В этом, как замечает Сафронов, следствию зачастую помогают адвокаты по назначению: "Де-факто это люди, которые с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения".

"Если тебе 30 лет, в конце концов, все можно пережить и перетерпеть. Но если обвиняемому уже за 60 и впереди маячит солидный срок на зоне, то человек ломается. Его нельзя судить за это - каждый сам волен делать свой выбор. Но я неоднократно слышал, что в местах лишения свободы информацией о "досудебщиках" интересуется не только администрация исправительной колонии, но и осужденные", - отмечает журналист.

Сам он свой выбор сделал и на сделку со следствием не пойдет, подчеркнул Сафронов.

Журналист полагает, что в России работают и настоящие разведчики - как под дипломатическим прикрытием, так и нелегалы. Но они, как правило, следователям неинтересны - дипломата нельзя судить (можно только выдворить), а чтобы поймать профессионального агента-нелегала, "нужно очень сильно постараться".

"Вот исходя из этого и растут в России шпионские дела: проще брать своих, чтобы другие боялись", - заключает Сафронов.

Дело Сафронова

Иван Сафронов десять лет работал специальным корреспондентом (сначала в "Коммерсанте", а затем в "Ведомостях"), а в мае 2020 года стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Как военный обозреватель он освещал работу оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, экспорт российского оружия и военно-техническое сотрудничество России с зарубежными партнерами. Он входил в кремлевский пул журналистов.

7 июля 2020 года Сафронова задержала ФСБ по подозрению в госизмене. В тот же день его арестовали, а вскоре предъявили обвинение в передаче секретных сведений чешским спецслужбам.

По версии следствия, в 2012 году журналист был завербован чешской разведкой, а в 2017 году (на тот момент специальный корреспондент "Коммерсанта") передал некоему чешскому разведчику - его имя в обвинении не называется - секретные данные о российском военно-техническом сотрудничестве со странами Ближнего Востока и Африки. Других деталей дела следствие не раскрывает ни защите журналиста, ни ему самому.

Сафронов вину не признает, утверждая, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.

СМИ предполагали, что Сафронова могли заподозрить в госизмене из-за его дружбы с чешским журналистом Мартином Ларишем. Тот в интервью Би-би-си отрицал причастность к чешской разведке.

30 июня 2021 года Мосгорсуд в очередной раз продлил срок содержания Сафронова под стражей. В процессе рассмотрения ходатайства новых доказательств причастности журналиста к преступной деятельности представлено не было.