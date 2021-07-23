Афганистан: США нанесли авиаудары по талибам, Таджикистан готовится принимать беженцев

40 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, США уже почти полностью ушли из Афганистана, но оставили за собой возможность поддерживать кабульское правительство с воздуха - например, дронами Global Hawk, взлетающими с баз в районе Персидского залива

Соединенные Штаты заканчивают вывод своих солдат из Афганистана, но в последнее время нанесли по наступающим талибам несколько ударов с дронов; Таджикистан тем временем объявил, что готовится принять до ста тысяч беженцев из Афганистана.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби накануне сказал журналистам, что в последние дни армия США поддержала правительственные войска Афганистана ударами с воздуха.

Кирби не стал вдаваться в детали, но американская пресса со ссылкой на неназванных представителей Пентагона уточняет, что два удара с дронов были нанесены в ночь со среды на четверг в районе Кандагара, столицы одноименной провинции на юге страны. Талибы ("Талибан" - организация, признанная террористической и запрещенная в России) в последние дни пытаются взять этот город.

Телекомпания Эн-би-си сообщает, что удары с дронов были нанесены по живой силе и военной технике, захваченной талибами. Правительственные силы, отступая по всей стране, бросают технику, которой их снабдили США.

По словам собеседников Эн-би-си, ударные дроны вылетали на задание в Афганистан из-за пределов страны; за последний месяц американцы нанесли всего около полудюжины таких ударов. Почти все американские части уже выведены из Афганистана - остался лишь небольшой контингент, который охраняет посольство США и аэропорт в Кабуле.

Представитель Талибана Забихулла Муджахид подтвердил факт авиаударов. По его словам, удары были нанесены по окраинам Кандагара, и в результате погибли трое бойцов "Талибана" и уничтожены две единицы техники.

"Мы подтверждаем факт авиаударов и решительнейшим образом осуждаем их. Это явное нарушение соглашений в Дохе: после мая они не могут проводить операции (в Афганистане)", - цитирует Муджахида агентство Рейтер.

По соглашению, подписанному в начале 2020 года в столице Катара Дохе, администрация президента Дональда Трампа обязалась вывести войска из Афганистана к маю этого года. Однако в апреле новый президент США Джо Байден объявил, что вывод закончится не в мае, а к 11 сентября.

Талибы в ответ развернули наступление по всей стране и сейчас контролируют, по разным оценкам, от половины до 80% районов страны и пытаются взять несколько крупнейших городов, административных центров провинций, включая Кандагар.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Талибан" и власти Афганистана ведут переговоры в Дохе - но талибы, наступающие "на земле", возможно, думают, что им уже не очень нужно идти на компромиссы

Одновременно в Дохе продолжаются - без видимого успеха - переговоры о политическом урегулировании между талибами и нынешними властями Афганистана, которых поддерживали США и другие западные союзники.

Южная провинция Кандагар, населенная пуштунами, традиционно является одним из оплотов Талибана. В последние дни там шли бои не только за столицу, но и, в частности, за ключевой город Спин-Болдак на границе с Пакистаном, который, судя по заявлениям сторон, переходил из рук в руки.

Пресс-секретарь МВД Афганистана Мирваис Станекзай обвинил талибов в убийстве 100 мирных жителей в Спин-Болдаке.

"Везде, где они берут территорию под контроль, они первым делом уничтожают общественные учреждения и инфраструктуру, мучают людей, изгоняют целые семьи. Так было и в Спин-Болдаке", - сказал агентству Франс пресс пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Фавад Аман.

Таджикистан готовится принимать тысячи беженцев

На противоположном, северном краю Афганистана талибы тоже теснят силы прозападного правительства, и Таджикистан в пятницу объявил, что готовится принять до 100 тысяч беженцев из соседней страны.

Об этом сказал в пятницу журналистам заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Имомали Иброхимзода. По его словам, в приграничных районах уже строятся два больших склада для снабжения беженцев.

Этнические таджики - вторая по численности национальная группа в Афганистане после пуштунов. Они составляют не меньше четверти из 39 миллионов населения страны, то есть, в Афганистане, в основном в его северо-восточной части, живет примерно столько же таджиков, сколько и в соседней Республике Таджикистан.

90% границы, 80% территории

Талибы накануне заявили, что они контролируют уже 90% границы страны. Правительство в Кабуле в пятницу ответило, что это ложь.

"Это ни на чем не основанная пропаганда", - сказал агентству Франс пресс пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Фавад Аман и заверил, что правительственные силы держат под контролем границу, все главные города и дороги между ними.

Талибы в четверг объявили, что взяли важнейшие пограничные переходы на границах с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном и Таджикистаном.

Проверить обоснованность заявлений той и другой стороны сейчас не представляется возможным.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Джо Байден перенес окончательный вывод американских солдат с мая на сентябрь - и одновременно талибы пошли в наступление по всему Афганистану

По оценке американских военных, талибы уже взяли под контроль не меньше половины из 398 районов страны; сами талибы утверждают, что контролируют примерно четыре пятых территории страны.

На этой неделе председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что "Талибан", судя по всему, имеет стратегическую инициативу, тогда как правительственные силы сосредотачиваются на обороне ключевых городов.

В пятницу предположения, что талибы уже контролируют большую часть Афганистана, воспроизвел министр иностранных дел России Сергей Лавров.