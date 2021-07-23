Коронавирус в мире: домогательства в британских ковид-отелях и "спортивная одежда от ковида"

54 минуты назад

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В Британии по-прежнему распространяется вариант "Дельта", Италия вводит ковид-пропуска, а постоятельницы английских карантинных отелей жалуются на домогательства охранников. Главное о коронавирусе на сегодня.

По данным университета Джонса Хопкинса, на Земле с начала пандемии заразилось около 193 миллионов человек. Скончались 4,1 млн. Полностью привито сейчас 3,7 млрд жителей планеты.

На первом месте по числу заразившихся США, после - Индия, Бразилия и Россия.

Британия: заражаемость растет, хоть и медленно

За последние сутки в Соединенном Королевстве заразились более 36 тыс. человек, скончались в течение 28 дней после положительного теста 64 человека.

Почти каждой новое заражение в Британии вызвано штаммом "Дельта". Согласно отчету Национального бюро статистики, сегодня коронавирусом заражен в среднем один из каждых 75 британцев. Это рост: неделю назад вирус был у одного из 95.

"Заражаемость в Соединенном Королевстве растет - в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии показатели близки к февральским", - прокомментировала статистику главный эксперт бюро Кара Стил.

Она добавила, что на статистике пока не сказалась почти полная отмена антивирусных ограничений в Англии с 19 июля.

Скорость роста заражаемости, впрочем, замедляется: на этой неделе показатель вырос на 4-6%, а на прошлой - на 4-7%. Число R остается между 1.2 и 1.4, что значит, что десять зараженных передают вирус в среднем 12-14 другим людям.

Служба общественного здравоохранения предупреждает о повышенной опасности реинфекции "индийским" штаммом даже для тех, у кого раньше уже был "обычный" Covid.

Covid-пропуска теперь и в Италии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Европе периодически проходят акции протеста против ковид-пропусков

Италия с августа введет так называемые "ковид-пропуска". Накануне их ввела соседняя Франция. Вероятно, все европейские страны, сильно пострадавшие от пандемии на ее пике, в том или ином виде введут подобные документы.

В Италии пропуск называется Green Pass и выдается тем, кто привился хотя бы одной дозой вакцины, недавно переболел коронавирусом и выздоровел, или просто сдал отрицательный тест.

Как и во Франции, "ковид-пропуска" позволят итальянцам и туристам заходить в клубы, кинотеатры и другие подобные заведения. По словам премьер-министра Марио Драги, эти меры необходимы, чтобы поддерживать заведения на плаву. Иначе на фоне роста заражаемости им грозили бы новые потери от нового локдауна.

В Италии, как и в Британии, продолжает распространятся вариант "Дельта". В четверг количество новых заражений в стране достигло 5075, почти удвоившись за неделю.

В соседней Франции, где пропуска ввели в среду, уже прошла акция протеста против них. Заражаемость в этой стране за последнюю неделю выросла с 11 до почти 22 тысяч человек в сутки.

Оштрафована компания, продававшая "одежду от коронавируса"

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Австралийский производитель спортивной одежды Lorna Jane был оштрафован на 3,5 млн. долларов США из-за рекламной кампании, в которой утверждалось, что леггинсы и топы его линейки LJ Shield уничтожают коронавирус, предотвращая его распространение.

В своих роликах компания утверждала, что применяет в своей одежде "революционные технологии", которые предотвращают "передачу любых патогенов".

Дело было возбуждено по иску Австралийской комиссии по конкуренции и потребительскому рынку в июле прошлого года. рекламная кампания проходила на пике пандемии.

Вынесший решение судья назвал рекламу фирмы потенциально опасной эксплуатацией страхов публики.

В Lorna Jane заявили, что принимают решение суда. Глава компании Билл Кларксон сказал, что производителя обманул поставщик.

"Они убедили нас, что технология, которая применяется в LJ Shield, продается в Австралии, США, Китае и Тайване, и что она действует против вирусов и бактерий. Мы были уверены, что действуем в интересах покупателей", - сказал он.

В британских ковид-отелях борются с домогательствами охранников, увеличивая их число

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Женщины, проходящие карантин в "ковид-отелях" Британии, теперь по возможности будут получать охрану своего пола. Это решение было принято из-за роста числа заявлений о приставаниях со стороны охранников.

Согласно действующим в стране правилам, путешественники, прибывающие из стран "красного списка", обязаны провести 10 дней в специальном отеле, оплачивая пребывание там из своего кармана. Покидать номер по любой причине - например, чтобы размяться или покурить - можно лишь в сопровождении охранника.

В беседе с Би-би-си 16 женщин заявили, что во время карантина в отеле до них домогались, а их жалобы были проигнорированы. При этом карантин в отеле для одного путешественника обходится в 1750 фунтов (около 170 тыс. рублей).

Впрочем, если женщин среди охранников окажется недостаточно, то к потенциальным жертвам домогательств будут приставлять не одного, а двух мужчин. Эта идея пришлась по душе не всем опрошенным Би-би-си женщинам.

23-летняя студентка Сара рассказывает, что охранник отеля, выводя ее на прогулку, внезапно взял ее за руку и начал расспрашивать, встречается ли она с кем-нибудь. Потом он указал на девушку еще двоим охранникам, которые перебросились парой фраз на незнакомом ей языке и засмеялись.

Также сообщается об охраннике, который делал в адрес девушки непристойные жесты в лифте и еще об одном, который попросил его обнять.

Еще одна постоялица ковид-отеля, по имени Бриттани, рассказывает, что охранник на второй день карантина в отеле начал писать ей в "Фейсбуке". Она не отвечала, и на четвертый день он пообещал зайти. В ту ночь он настойчиво стучался в дверь ее номера, который девушка вынуждена была забаррикадировать сумками.

Сара считает, что решение приставлять к женщинам мужчин, если охранниц не найдется, скорее увеличит риск домогательств. Тем не менее в правительственном агентстве, которое занимается организацией карантинов, уверены, что заставят схему работать: для охранников обещают провести тренинги.

Индонезия: ковид-кризис на фоне волны фейков

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В Индонезии на фоне рекордного суточного роста смертности (1566 человек скончались за последние сутки) набирает силу волна дезинформации о коронавирусе и потенциальных лекарствах от него.

Индонезия становится азиатским центром пандемии: в последние дни в стране каждые сутки фиксируется около 50 тысяч заражений. Больницы переполнены, системе здравоохранения не хватает кислорода.

Люди ищут надежду на спасение в мифах о вирусе. Многие из них похожи на теории, разошедшиеся в других частях света:

Имервектин: в индонезийских соцсетях расходится информация о том, что правительство одобрило противопаразитный препарат Инвермектин для применения против коронавируса. Этот миф основан на ошибочном заявлении одной из правительственных структур от 15 июля. Препарат все еще проходит тестирование, и никаких доказательств его эффективности против коронавируса нет.

в индонезийских соцсетях расходится информация о том, что правительство одобрило противопаразитный препарат Инвермектин для применения против коронавируса. Этот миф основан на ошибочном заявлении одной из правительственных структур от 15 июля. Препарат все еще проходит тестирование, и никаких доказательств его эффективности против коронавируса нет. Молоко Nestle: В мессенджерах циркулирует версия, что молоко бренда Bear от компании Nestle поднимает уровень антител от коронавируса. После этого цена молока в магазинах выросла на 455%.

В мессенджерах циркулирует версия, что молоко бренда Bear от компании Nestle поднимает уровень антител от коронавируса. После этого цена молока в магазинах выросла на 455%. БАДы и британский прополис: На фоне пандемии возросла популярность биоактивных добавок, и в частности, британского прополиса. У растения даже есть своя страница в "Инстаграме", где говорится что оно помогает от коронавируса. Также советуют каюпутовое масло.