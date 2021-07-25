Серийный убийца из "Игры для знакомств", осужденный на смертную казнь, умер в Калифорнии

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Родни Алькала до ареста участвовал в американском телешоу

Маньяк, приговоренный к смертной казни в американском штате Калифорния за убийство 12-летней девочки и еще четырех женщин, умер, не дождавшись исполнения приговора.

77-летний Родни Алькала скончался в больнице недалеко от тюрьмы Коркоран. Смерть наступила от естественных причин, сообщила администрация тюрьмы.

Алькала был осужден в 2010 году. Он известен также по прозвищу Убийца из "Игры для знакомств", поскольку участвовал в одноименном американском телешоу.

Помимо нескольких убийств в Калифорнии, Алькала также признал себя виновным в убийстве двух женщин в Нью-Йорке.

Алькала впервые был приговорен к смертной казни в округе Ориндж в 1980 году за похищение и убийство 12-летней Робин Самсо, совершенные в Лос-Анджелесе годом ранее.

Однако Верховный суд Калифорнии отменил приговор и назначил новое разбирательство. Повторный суд состоялся в 1986 году, Алькалу снова приговорили к смерти, но и этот приговор был отменен.

В последующие годы следователи обнаружили доказательства причастности Алькалы к другим убийствам.

В 2010 году суд присяжных признал его виновным в убийстве Робин Самсо, а также еще четырех женщин в возрасте от 18 до 32 лет в период с 1977-го по 1979 год. Тогда же ему был вынесен смертный приговор, который остался в силе.

В сентябре 1978 года Алькала принимал участие в телешоу The Dating Game ("Игра для знакомств"). По сюжету программы незамужняя женщина расспрашивала трех неженатых мужчин, скрытых от ее взгляда, прежде чем выбрать одного из них.

В итоге героиня телешоу выбрала Алькалу, но позже женщина рассказала, что после разговора с избранником за кулисами решила не встречаться с ним, назвав его жутким.

В 2012 году Алькалу экстрадировали в Нью-Йорк, где ему было предъявлено обвинение в еще двух убийствах, совершенных в 1971-м и 1977 годах. Он признал себя виновным и был приговорен к пожизненному заключению с правом ходатайствовать об УДО не ранее чем через 25 лет.

После этого осужденного вернули в Калифорнию и посадили в камеру смертников.

Комментируя кончину Алькалы, официальные представители пенитенциарной системы штата Калифорния заявили, что он подозревался в причастности к еще нескольким убийствам.