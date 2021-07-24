Смертносные наводнения в Индии: спасатели ищут выживших
Работники спасательных служб на западе Индии прочесывают обломки зданий в поисках выживших в масштабных наводнениях, захлестнувших штаты Гоа и Махараштра. В Махараштре жертвами стихии стали 136 человек, и власти опасаются, что это число не окончательное.
Из затронутых бедствием районов эвакуированы десятки тысяч человек.
В штате Гоа, популярном у туристов, вода залила дома - разрушены или повреждены тысячи зданий. В окрестностях Мумбаи пропали без вести несколько десятков человек.
Сезон проливных дождей в Индии продолжается каждый год с июня по сентябрь, однако штат Гоа давно не сталкивался со столь сильным наводнением.
По словам министра здравоохранения штата Вишваджита Рейна, таких мощных дождей в Гоа не было уже 50 лет. "Люди потеряли практически все", - прокомментировал он ситуацию в штате.
В деревне Талийе к югу от Мумбаи после схода селя остались стоять только два бетонных дома - десятки других были разрушены за минуты, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на очевидцев. В результате погибло более 40 человек.
Это не единственный оползень - всего в затопленных районах их произошло восемь. Из-за одного сошел с рельсов поезд.
Из-за того, что оползни заблокировали дороги, спасатели с трудом добираются до пострадавших.
Заблокировано, в частности, главное шоссе между Гоа и Мумбаи. Спасатели пытаются его расчистить.
В штате Махараштра из берегов грозят выйти крупные реки - из низинных районов эвакуировано 90 тыс. человек. Более 20 тысяч размещены в лагерях.
Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что ему больно видеть гибель и страдания жителей.
"За ситуацией в Махараштре тщательно следят, оказывая помощь пострадавшим", - написал он в "Твиттере".
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